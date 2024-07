El Meeting Brasil 2024 conectará destinos y empresas de turismo de Brasil con agentes de viajes y mayoristas de América Latina en una serie de encuentros en el continente. El evento se llevará a cabo en Buenos Aires (30 de julio), Santiago de Chile (1 de agosto), Santa Cruz de La Sierra (5 de agosto) y Lima (7 de agosto).

Organizado por Expan+, el Meeting Brasil ofrece una plataforma para promover hoteles, receptivos, destinos y atractivos turísticos brasileños. El encuentro es una oportunidad para mayoristas, agentes de viajes y el trade turístico de la región para estrechar lazos comerciales con Brasil.

Este año, el Meeting Brasil contará con más de 50 expositores brasileños, incluyendo estados como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahía, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y otros, con 20 proveedores y atractivos turísticos.

Los participantes tendrán acceso a capacitaciones sobre productos y destinos brasileños, reuniones con operadores mayoristas clave y rondas de negocios que facilitan asociaciones estratégicas. Para participar, los interesados deben inscribirse gratuitamente en el sitio oficial del evento www.meetingbrasil.com.br.

Al respecto, Jair Pasquini, director de Expan+® e idealizador del evento, aseguró: “El Meeting Brasil 2024 es una oportunidad para que los profesionales del turismo latinoamericano se conecten con destinos de Brasil. Estamos entusiasmados por reunir a líderes del sector para explorar oportunidades de negocios y fortalecer relaciones comerciales”.