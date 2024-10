Guía de festividades navideñas en Universal Studios Hollywood 2024

Universal Studios Hollywood presenta la magia navideña con festividades que se llevan a cabo en todo el parque temático, incluyendo el área de Super Nintendo World y el regreso de Grinchmas y Christmas in The Wizarding World of Harry Potter.

Un punto a tener en cuenta es que Holidays en Universal Studios Hollywood está incluido en el precio de la entrada y la propuesta estará disponible todos los días entre el 29 de noviembre y el 6 de enero.

Una por una, las propuestas navideñas de Universal Studios Hollywood

Una de las opciones será Super Nintendo World, que dará la bienvenida a los visitantes para celebrar las fiestas en el Mushroom Kingdom junto a Mario, Luigi, la Princesa Peach y Toad. Un árbol adornado con una Súper Estrella, una corona festiva y dos muñecos de nieve (uno con un sombrero y una bufanda rojos de Mario y el otro con un sombrero y una bufanda verdes de Luigi) recibirán a los invitados para una sesión fotográfica memorable.

Una vez dentro del Mushroom Kingdom, el espíritu navideño brillará con nuevas decoraciones temáticas. Además, por primera vez, los visitantes podrán disfrutar de una variedad de productos navideños en tiendas selectas de Super Nintendo World y delicias de temporada en Toadstool Cafe.

Por su parte, Universal Plaza, ubicado en el corazón de Universal Studios Hollywood, presenta sus festividades navideñas centrales con la animada Who-bilacion de Grinchmas. Who-cheer y Who-fun estarán en la vibrante ciudad de Who-ville, con una decoración colorida, entretenimiento animado y actividades festivas.

Además, el cuarteto de canto Who-Bee Doo-Wops hace un gran regreso, trayendo sus sonidos legendarios y la alegría de Who-liday. Con sus ritmos y actuaciones animadas, este fabuloso cuarteto divertirá tanto los Whos como los visitantes mientras cantan al ritmo de interpretaciones de los queridos clásicos de Who-liday.

Un grandioso árbol Grinchmas de 20 metros de altura se alzará fantásticamente en el corazón de Who-ville, lleno de adornos vibrantes y miles de luces LED brillantes. Eso creará un punto focal cautivador para las festividades, con las ceremonias nocturnas de encendido de árboles acompañadas por la caída de nieve en cascada.

Las actividades de Grinchmas incluirán oportunidades para tomar fotografías con el Grinch y su fiel perro Max, lectura de cuentos con Cindy-Lou Who, quien comparte la historia de “Cómo el Grinch robó la Navidad” con invitados jóvenes y mayores, y una visita a la oficina de correos para enviar una postal alegre compartiendo tres buenas obras.

Un área de manualidades temática brindará a los visitantes la oportunidad de agregar alegría navideña a un adorno de papel que podrán colgar en un árbol de Grinchmas cercano o llevarse a casa como recuerdo navideño para su propio árbol de Navidad.

También estará disponible para su compra una selección de dulces temáticos Who-tacular y artículos de Grinchmas. El pueblo de Hogsmeade en Christmas in The Wizarding World of Harry Potter tendrá una decoración jubilosa de luces, guirnaldas mágicas y alegres. Las tradicionales presentaciones festivas a capella del Frog Choir resonarán con alegría, mientras las brujas y magos visitantes deambulan por las tiendas del pueblo en busca de regalos y artículos de recuerdo exclusivos.

Un paseo por Hogsmeade no estaría completo sin una taza de Butterbeer que los visitantes pueden disfrutar en una opción caliente, fría o frozen o la oportunidad de experimentar la comida navideña de temporada en Three Broomsticks.

A medida que cae la noche, The Magic of Christmas at Hogwarts Castle presentará un fascinante espectáculo de proyección en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El majestuoso castillo se convertirá en un lienzo de imágenes encantadoras, acompañada de una cautivadora mezcla de música de la serie de películas de Harry Potter. Esta experiencia inmersiva infundirá en el aire una sinfonía de sonidos festivos, creando una atmósfera verdaderamente mágica.

Las celebraciones navideñas se extenderán a Universal CityWalk Hollywood, mientras el icónico complejo de compras, restaurantes y entretenimiento al aire libre se adentrará en el espíritu y adornará los pasillos con decoración y un imponente árbol de Navidad de 12 metros de altura, con más de 200,000 luces LED brillantes.

La emoción continuará en 5 Towers con bandas en vivo, presentaciones de DJ y artistas callejeros que traerán música animada y ritmos alegres a CityWalk, en noches selectas.