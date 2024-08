Día de la Montaña Rusa: siete atracciones destacadas

El próximo viernes 16 de agosto se celebra el Día de la Montaña Rusa, uno de los tipos de atracciones extremas más queridas en los parques temáticos. Las montañas rusas de los parques de Universal - Universal Orlando Resort, en Florida, y Universal Studios Hollywood, en California - son las favoritas de los amantes de las emociones fuertes, ya sea por su alta velocidad, tecnología de punta o tematización que presentan.

Para celebrar este día tan especial, Universal ha seleccionado siete montañas rusas – incluidas dos que abrirán en el futuro - que no pueden faltar en el itinerario de los que disfrutan de loopings, inversiones, lanzamientos, arrancadas y mucha, mucha adrenalina.

Jurassic World VelociCoaster (Universal Orlando Resort)

Ubicada en el parque Universal Islands of Adventure, es la montaña rusa de lanzamiento más alta y rápida de Florida. Alcanzando los 112 km/h en solo 2,4 segundos, la VelociCoaster tiene un pico de 47 metros de altura y una caída de 43 metros en 80 grados. También está equipada con cuatro inversiones, con un solo cinturón de seguridad en la cintura. La palabra clave aquí es aceleración: desde el momento en que abandona el paddock de dinosaurios.

Revenge of the Mummy (Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort)

Muy temática, basada en una de las películas más exitosas de Universal Pictures, esta montaña rusa indoor, completamente a oscuras, es una de las atracciones favoritas de los fanáticos.

La atracción cuenta con efectos de luz y fuego, animatrónicos súper tecnológicos, algunas caídas y giros repentinos y también un curso inverso. Pone al visitante en medio de la maldición de Imhotep, con muchos efectos de niebla y luz estroboscópica, giros y vueltas (pero sin inversiones completas), todo a 72 km/h.

Y una curiosidad: hay diferentes sorpresas en cada parque: la montaña rusa de Universal Studios Florida no es la misma que la de Universal Studios Hollywood.

The Incredible Hulk Coaster (Universal Orlando Resort)

Esta atracción es fácilmente reconocible por su sinuosa silueta verde: tan pronto como ingresan al parque, los buscadores de emociones ya saben dónde encontrar las fuerzas de la gravedad cero.

Marvel Super Hero Island en Islands of Adventure es el hogar de esa legendaria montaña rusa de lanzamiento: ¡The Incredible Hulk Coaster! Esta atracción es una visita obligada para aquellos que no temen a las altas velocidades - alcanza los 107 km/h -, a las curvas, a las inversiones, a la gravedad cero y a esa sensación de “salir del asiento” por unos momentos.

Trolls Trollercoaster (Universal Orlando Resort)

Una de las principales atracciones de la nueva área de Dreamworks Land en Universal Studios Florida, la Trolls Trollercoaster es perfecta para los pequeños buscadores de emociones. Es seguro decir que ¡el amor por la adrenalina comienza a una edad temprana!.

Se trata de una montaña rusa para toda la familia e ideal para los principiantes en este universo: un paseo agradable y suave, sin caídas bruscas ni inversiones. A bordo del famoso Caterbus, niños y adultos se divierten con sorpresas y personajes de Trolls en el camino.

Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure (Universal Orlando Resort)

Para los fans de Harry Potter o no, aficionado a las montañas rusas o no, Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, situada en Islands of Adventure, deja a cualquiera asombrado. Con 1,5 km de pistas, esta atracción es la montaña rusa más larga de Florida y es considerada una story coaster, que aporta una narrativa súper inmersiva y completa.

Eso no es todo: con 7 lanzamientos y alcanzando los 80 km/h, Hagrid's - como la llaman cariñosamente los aficionados - es la primera montaña rusa de Estados Unidos con caída libre vertical. Sí, el carro cae en picada desde 5 metros de altura.

Stardust Racers (Universal Orlando Resort)

Programada para abrir en 2025 en el nuevo parque temático Universal Epic Universe, Stardust Racers es una montaña rusa de doble lanzamiento que lleva a los visitantes volando por los cielos, a bordo de cometas, en una carrera para ver quién es el más rápido de todos.

Alcanzando velocidades de hasta 100 km por hora y alturas de hasta 40 metros a lo largo de 1.524 metros de pista, Stardust Racers será la montaña rusa más emocionante de Epic Universe y traerá maniobras exclusivas, como el Celestial Spin, en el que dos carritos realizan un cruce invertido mientras aceleran en el aire, creando una adrenalina fuera de este mundo.

Fast & Furious: Hollywood Drift (Universal Studios Hollywood)

En 2026, los fanáticos de la velocidad tendrán una razón más para visitar Universal Studios Hollywood: la apertura de Fast & Furious: Hollywood Drift, inspirada en la famosa franquicia Rápidos Y Furiosos.

El sistema de rieles de última generación está siendo diseñado exclusivamente para sumergir a los visitantes en el universo de alta velocidad de la saga cinematográfica. Lo más destacado es la innovadora rotación de 360 grados de los carritos a medida que avanzan por una pista elaborada, curvilínea y súper tecnológica.

Estas particularidades crearán una sensación perfecta de "autos derrapando" mientras los visitantes giran a altas velocidades.