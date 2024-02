Dentro del Roadshow Visit Brasil, el Embratur se presentó en la embajada de Brasil en Argentina para promocionar su oferta turística. Nuestro país fue el segundo destino de la grilla, después de Montevideo.

En este contexto, Mensajero asistió al evento y conversó con Alexandre Nakagawa, quien fue recientemente designado como gerente de Turismo de Reuniones, Incentivos y Negocios Internacionales (MICE) del Embratur.

De esta manera, el comandante de la gerencia explicó cuáles son las particularidades de los destinos brasileños, qué objetivos esperan cumplir durante el roadshow y cuál es la importancia del mercado argentino.

¿QUÉ LE PODÉS APORTAR AL EMBRATUR DESDE TU EXPERIENCIA?

- Llevo muchos años en el instituto, especializándome en distintas áreas como ferias y mercados internacionales. Fui responsable de la creación de los escritorios. Fue interesante haber trabajado con la inteligencia de mercadeo, para, después, hacer de las herramientas de promoción algo más customizado. También fui director de Captación de Eventos en Brasilia y gerente de Nuevos Proyectos en la Secretaría de Turismo de Pará, donde me desempeñé principalmente en el mercado de Estados Unidos y pude aprender de sus operadores y su economía.

Ahora volví al Embratur y, en esta nueva etapa, estamos tornando una política de captación y promoción de eventos, tanto en congresos técnicos y científicos como culturales y deportivos. Nos vamos a enfocar en eso y en hacer un trabajo mas segmentado para turistas y trade, con mayor seguimiento desde el MICE.

¿QUÉ ESPERAN DEL MERCADO ARGENTINO?

- Para nosotros, Argentina es el país que más turistas internacionales aporta a Brasil, por lo que le tenemos un cariño muy grande. Somos naciones hermanas. Me animo a decir que, de toda Latinoamérica, es el que más acciones promocionales tiene, entonces, es sumamente importante. Junto con Uruguay, Chile, Perú y Colombia son los más cercanos. Nuestra relación es distinta con aquellos mercados que no tienen ferias, pero acá contamos con todas las herramientas necesarias de forma completa. Lógicamente debemos enfrentar desafíos, como diversificar un poco más los productos para que no sea únicamente sobre playas. Queremos apuntar a complementar ambas estrategias.

¿QUÉ VIENE A TRAER VISIT BRASIL A ARGENTINA?

- Es un evento muy completo que incluye capacitaciones de los destinos. También una ronda de negocios con minoristas y mayoristas. Estamos ofreciendo nuevos destinos, productos y experiencias. Equilibramos entre la diversificación y la creación de oportunidades.

¿HAY ALGÚN PRODUCTO EN PARTICULAR QUE QUIERAN PROMOCIONAR?

- En Embratur estamos haciendo la promoción de la diversidad, la sustentabilidad y la cultura. Queremos exhibir nuestra naturaleza, la fuerza del pueblo brasileño y la mezcla de tradiciones. Una de las preguntas frecuentes es “¿Por qué el brasileño es un poco de cada cultura?”. Y hay muchas respuestas para eso. Por ejemplo, tiene la mayor comunidad de japoneses fuera de Asia, con más de 2 millones. Yo soy de Brasil, de la cuarta generación de japoneses y de familia italiana también; y existen muchos casos similares.

Entonces, queremos demostrar que nuestra cultura es transversal. Además de playas, hay mucha variedad gastronómica, musical, festival y más. Con diversidad nos referimos, puntualmente, tanto a los pueblos originarios como al turismo LGTB. Estamos mostrando un Brasil democrático y abierto a absolutamente todos los turistas.

¿CÓMO LES ESTÁ YENDO CON EL ROADSHOW?

- Recientemente estuvimos en Montevideo, y luego de Buenos Aires nos desplazaremos por Santiago de Chile, Lima y Bogotá, respectivamente. Lo cierto es que en Uruguay expusimos ante agentes de viajes que Brasil no es solo playa. En las rondas de negocios demostramos que nuestra cultura es muy grande, que incluso, puede complementarse siempre con sol y arena, que es lo favorito de los visitantes.

En Montevideo hubo muchas consultas sobre Curitiba e Isla de Mel, en Pará. La particularidad es que la primera es muy sostenible y puede conjugarse muy bien con la segunda, la cual es un destino romántico, con playas hermosas y actividades naturales para los enamorados. La idea es mostrar la misma estructura en el resto de las ciudades.

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA PROMOCIÓN DE BRASIL EN SU VISITA?

- Vinimos con 11 destinos, 10 DMC y dos cadenas hoteleras. Se realizó a través de una convocatoria, como hacemos en todas las ferias. Lo consideramos una forma de identificar al trade brasileño.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO CON LOS OPERADORES?

- Tenemos el comité de Visite Brasil, que está compuesto por operadores, aerolíneas y demás especializados en nuestro país, bajo la coordinación de nuestra embajada. Es muy fácil porque dialogamos como partners.

¿QUÉ EXPECTATIVA TENÉS PARA CUANDO TERMINE EL ROADSHOW?

- Para nosotros hay una diversificación de la oferta, pero nos llama la atención el incremento de ventas, que es muy importante para la generación de negocios. Tenemos nuestra capacitación, pero nos enfocamos en las rondas. Estamos muy contentos porque sabemos que la relación con Argentina va a crecer mucho más.