Miami invita a los turistas a que prueben sus sabores

La ciudad estadounidense se prepara para ofrecer la mejor variedad gastronómica, con platos culturales de lujo y grandes descuentos con beneficios exclusivos.

Tras ser elegida como la Ciudad Gastronómica del Año por la revista Bon Appétit, Mami, el nuevo destino de Lionel Messi, continúa fortaleciendo el vínculo entre la comida y el turismo. En esta ocasión, hasta el 30 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del programa Miami Spice Restaurant Months.

La iniciativa organizada por el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), reune la pasión por los gustos con el interés por conocer. De esta manera, numerosos restaurantes abren sus puertas con ofertas imperdibles para degustar la riqueza gastronómica de la ciudad.

Al respecto, David Whitaker, presidente y CEO de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Greater Miami y Miami Beach, señala las particularidades de la propuesta: “La gastronomía mueve el turismo. Estaremos siempre agradecidos a los chefs, bartenders y productores de eventos de nuestra ciudad. Ellos han contribuido a hacer de nuestra industria local una de las mejores del mundo”.

Además, lo que nutrirá este evento es que, gastronómicamente, Miami viene en envión: en mayo el restaurante Tambourine Room By Tristan Brandt fue premiado por las guías Michelín, y Jaguar Sun y Rosie’s, obtuvieron el galardón Bib Gourmands, gracias a la excelente relación precio-calidad de su propuesta.

LA PROPUESTA GASTRONÓMICA DE MIAMI

Como es ya costumbre, la ciudad ofrecerá su carta de comidas y sabores, donde estará disponible su alta variedad, combinando culturas, gustos, festividades, entre otros.

Por ejemplo, Miami propone sus restaurantes argentinos los cuales tendrán un menú fijo a precio promocional, y entre los que se encuentran Café Prima Pasta, dedicado específicamente a comida italiana, y Orilla Bar & Grill, del reconocido chef Fernando Trocca.

También, se podrán disfrutar los manjares de Reunion Ktchn Bar, con variedad de cócteles y platos de distintos orígenes, Mayami Mexicantina & Bar, con las delicias típicas mexicanas, LPM Restaurant & Bar, con la cocina singular del Mediterráneo, y Bâoli, con los gustos asiáticos más imponentes.

COMER Y DESCANSAR AL MISMO TIEMPO

Además de las propuestas gastronómicas, durante agosto, Miami ofrece beneficios exclusivos en spa, para que los protagonistas puedan combinar el placer de los sabores con los tiempos de descanso y relajación.

Por ejemplo, el programa dispone de una comida en The Strand at Carillon Miami, fusionada con una visita al Spa at Carillon Miami, o una sesión mySpa at InterContinental Miami, con niveles de masajes de lujo.