"Si no ejercemos acciones y planes concretos, ya no será tan simple ser el destino lìder LGBTQ"

Gnetwork360, la Conferencia Internacional sobre Liderazgo y Turismo LGBTQ, tendrá la próxima semana su 19ª edición, que se realizará entre el 28 y el 30 de agosto. El evento organizado por la Cámara de Comercio LGBT Argentina (Ccglar) sigue creciendo y en esta ocasión contará con más de 70 speakers, alrededor de 50 expositores durante dos jornadas y ya hay 500 reuniones preagendadas para las Rondas de Negocios, que se llevan a cabo por primera vez.

Para conocer más detalles de la apuesta de este año, Mensajero conversó con Pablo de Luca, presidente de la Ccglar, quien destacó el esfuerzo que implicó esta edición en la que hay una marcada idea de expansión.

¿Esta edición tiene un espíritu distinto?

- Sí, le estamos dando un cambio. Pasamos a tres días, pero en vez de ser solamente en el Alvear Icon habrá cinco sedes. Lo vamos a inaugurar en Michelangelo, trabajaremos todos los días en Alvear Icon y el cierre será en el Sheraton.

¿Cuál es el mayor cambio de esta edición?

- Incorporamos una ronda de negocios que en el turismo LGBTQ no existía y este año por primera vez en América Latina está la nuestra y la de la expo que se hizo en San Pablo que duró un día. Además, van a ser fundamentalmente dos días largos de muchas presentaciones,

conferencias y paneles. También sumamos actividades paralelas, un poco más chicas, pero superenfocadas, por ejemplo una con el Observatorio Económico de Turismo LGBTQ, otra con destinos como ProColombia o Uruguay que van a conocer a sus pares o a sus compradores en reuniones más chicas, también privadas y que se hacen de manera simultánea dentro del mismo evento.

De las novedades, ¿Qué nos podés adelantar?

- Como para abrir un poco el juego, buscamos no quedarnos solamente en el Alvear Icon. Lo llamamos G360 Mixers, que no son otra cosa que networking enfocado en mercados. Uno va a ser más corporativo y el otro más de turismo general. Además, el evento de clausura lo vamos a realizar en el Sheraton Buenos Aires, en el piso 24, con una vista hermosa, y donde vamos a tener algunas entregas de reconocimientos.

¿Qué destinos los van a acompañar?

- España, Rosario, Miami, ProColombia y TurEspaña, entre otros. A su vez, va a participar un experto en turismo alemán de ITB Berlín, el presidente de la Asociación de Turismo LGBT de México y representantes de la compañía de medios más importantes LGBTQ de los Estados Unidos, que se llama QDigital, para contar un poco sobre las tendencias del turismo 2025 y cómo evolucionan los medios LGBT en esta época. También, Getty Images presentará su primera investigación sobre contenidos visuales para la industria de viajes.

¿Hay algún tema en particular que se va a incorporar en esta edición?

- Afroturismo y también de discapacidad. Este año estamos cruzados un poco por la noción de que la diversidad no es solo LGBT, sino que tiene que ver con accesibilidad. Entonces, por ejemplo, otra de las charlas se va a concentrar en cómo crear experiencias inclusivas y accesibles impartidas por especialistas en viajes para sordos o para personas ciegas o viajes para personas con dificultades motrices.

El marketing siempre tiene un rol relevante en Gnetowork360… ¿este año también?

- Cuando se vende turismo LGBT, la mayoría de las veces lo hacen de una manera tan sesgada y estereotipada que un poco la mitad de nuestro trabajo tiene que ver con cómo comunicamos de manera responsable en la que nos sintamos representados y visibilizados. Obviamente, si no se hace desde una política de visibilidad a través del marketing original y que inspire, no voy a llegar a nadie. De por sí, ya el 50 % de la gente tradicionalmente discrimina por naturaleza propia. Entonces, la manera de llegar tiene que ver con el marketing.

¿Crecieron en cantidad de expositores y en relevancia dentro del segmento?

- Sí, en realidad este año va a haber dos días, porque justamente hay más que el año pasado También tenemos las Rondas de Negocios, para las que contamos con el apoyo de Visit Buenos Aires. Hay compradores de siete países, que si bien hoy tenemos un grupo chico, porque es un ensayo que estamos haciendo, el camino es poder medir las oportunidades de negocio que se generan. Entonces, en esta ocasión invitamos a DMC locales, dividimos los turnos como para que cada uno pueda conocer la propuesta de primera mano, porque la única manera de que nos consolidemos más como un buen destino LGBT en América Latina, es que nuestros profesionales lo incorporen.

¿En qué lugar está Argentina en el mercado de los viajes LGBTQ?

- Por un lado, mientras que acá las cuestiones que tienen que ver con diversidad en general o con género, no se promueven demasiado actualmente, en el caso de Colombia o Brasil han retomado con fuerza. Incluso, Colombia por primera vez desembarca fuerte en nuestro evento. Brasil estuvo a punto de ser el main sponsor. Además, Chile, a través del Sernatur, nos invita a hacer un GNetwork allá y ya tenemos fecha para el segundo. Entonces vemos que los países de la región siguen trabajando. Uruguay viene fuerte también con una comitiva grande. Ya no es tan simple seguir siendo el líder si no ejercemos acciones y planes concretos de acá hacia adelante. Por eso este cambio para mí me parece que es muy importante, de invitar a los principales compradores, de que sea el punto de reunión, de que las tendencias surjan desde acá.

¿Notaron que algún destino de Argentina, o el país en general, se retrasó el último tiempo?

- Anecdóticamente, por ejemplo, estábamos en el evento de inclusión que quizás es el más importante de la región y se hace en San Pablo, justo cuando fue el triple femicidio en Barracas, y yo sentí como una apuñalada en el corazón. Porque, cuando vamos a estos eventos, Argentina es el modelo a seguir y de donde se inspiran las políticas y donde se ponen en práctica, pero este año, en el cierre, remarcaron que se ponga el ojo en el país y enviaron un alerta. Esto nos hace tomar conciencia de que los derechos se ganan y se cuidan, porque así como cuesta llegar, también se los puede perder de un día para el otro.