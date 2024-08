Fernanda Rodríguez asumió como directora ejecutiva de AOCA en mayo de este año. Venía de un tiempo en la gestión pública como encargada de Fiestas nacionales y eventos dentro de lo que fue hasta 2023 el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

En este nuevo rol, esta semana le toca su primer gran desafío: el desarrollo de Meet Up 2024, encuentro que reunirá a los referentes del segmento MICE en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, entre el 6 y 8 de agosto. Para conocer más detalles, Mensajero conversó con la ejecutiva, horas antes del inicio del evento.

¿Tienen números preliminares sobre la cantidad de inscriptos?

- Si bien aún se siguen registrando, esperamos alrededor de 800 asistentes por día, además de los 180 expositores y coexpositores, y alrededor de 100 buyers nacionales y 70 internacionales de 12 países.

¿Qué significa para vos este evento?

- Para mí es como un reencuentro, porque yo estuve en el sector privado muchos años y vuelvo muy nutrida de todo lo que se dio a nivel nacional. Lo vivo con mucha emoción, totalmente maravillada con el trabajo que hay. La verdad es que Patricia (Durán Vaca, presidenta de AOCA) es una mujer que sabe llevar muy bien su liderazgo. Así que eso también me motiva un montón.

¿Qué proponen desde AOCA con Meet Up?

- Como punto de partida queremos enfocarnos en los eventos deportivos y de sostenibilidad, que son los que se van a potenciar mucho y le van a dar más competitividad al sector. Hay destinos que ya lo tienen y otros que están en desarrollo. Apuntamos a hacer un trabajo más personalizado, buscando relevar la oferta y entender qué es lo que tienen y qué es lo que les falta a nivel de capacitación. Hay que tratar de entender que no todos los destinos hacen match con todos los eventos.

¿Nos podés adelantar algo del programa de Meet Up?

- En el skill up todo será de capacitaciones con speakers. Voy a moderar el panel de eventos con impacto, donde va a estar José Palazzo, hablando de Cosquín Rock; también Juan Pedro Zambón, de Venue Brand Experience, contando cómo le beneficia a una productora tener un buró como contraparte para hacer su evento; y la Asociación Ñandú, para relatar todo lo vinculado con maratones y cómo aplican la sostenibilidad.

¿Cuál será el rol de los eventos deportivos dentro de Meet Up?

- Lamentablemente, no podemos abordar en una edición todas las disciplinas, entonces, en este caso, el foco estará en el rugby y el automovilismo. En cuanto al primero, va a venir la Unión Argentina de Rugby (UAR) y hay posibilidades de que participe un exPuma para contar desde su experiencia. En la charla se apunta a dar a conocer cuál es el impacto positivo de un evento de este tipo en el destino. También va a hacer representantes de Santiago del Estero, de Santa Fe, el Club de Volantes entrerrianos y ACTC para contar cómo es el impacto de un evento de automovilismo.

¿De qué manera en AOCA ayudan a la profesionalización del segmento?

- Tenemos la Escuela de Negocios, que es una herramienta muy valorada por el turismo de reuniones, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Por ejemplo, estamos cerrando un convenio con Perú para capacitar en ese país. Es más, este año no vienen como hosted buyers, sino como expositores. De acuerdo a lo que nos comentó el encargado del área, nos toman como ejemplo en la capacitación por la calidad académica que tiene la Escuela de Negocios.

¿En qué lugar está el turismo de reuniones de Argentina en lo relacionado con sustentabilidad?

- Si nos reemitimos a nivel global, sabemos que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas está en un momento crítico. En junio se emitió el último informe en el que hay un llamado al compromiso y al trabajo multilateral. De los 17 objetivos, un poco más de 160 metas, se calcula que de acá a 6 años solo se va a cumplir el 16 %. Para los países que están en desarrollo, el punto crítico es el acceso al financiamiento y a las inversiones necesarias. El año pasado lanzamos el manual de eventos sostenibles y en Meet Up apuntamos a sensibilizar y a capacitar. Tenemos que hacer una bajada a territorio para que cada uno de los destinos empiecen a entender cómo se aplican estos parámetros en los eventos.

¿Meet Up va a ser 100% sostenible?

- No. Lo que vamos a hacer es empezar a mitigar el impacto negativo con acciones que tienen que ver con el impulso positivo. A nivel global, en la declaración de Glasgow aseguran que ya con ser sostenibles no alcanza, sino que tenemos que regenerar los recursos. En Meet Up vamos a tener a representantes de MPI, que tienen un nivel global una certificación en eventos sostenibles. El primer paso es la sensibilización y dar las herramientas para después certificar. También, desde Ciudad de Buenos Aires se está empezando a trabajar en línea con la sostenibilidad. La mayoría de los eventos internacionales en sus requerimientos están poniendo como requisito estos parámetros.

¿La sustentabilidad se está volviendo un factor relevante cuando se elige un destino sede?

- Para seguir siendo competitivos al momento de postularse para captar un evento internacional, va a ser algo mandatario minimizar la huella de carbono. Tenemos un trabajo enorme por delante. Lo bueno que tiene el Equipo País, es que el Departamento de MICE y de Eventos trabaja muy en conjunto entre el sector público y el privado. Le vamos a meter mucha garra para lograr que Argentina empiece a aplicar los parámetros de sostenibilidad en los eventos.

¿Qué expectativas tienen con respecto a lo que pueda pasar después de Meet Up?

- Tenemos un compromiso de trabajo sobre las rondas de negocios, en particular lo que sucede en los destinos y, en conjunto con los buró, apuntamos a hacer el seguimiento de esas reuniones para que lo que se suceda en Meet Up tenga un impacto que sea medible.

¿Con qué escenario te encontraste en estos meses que pudiste hacer un trabajo en territorio?

- El segmento se está recuperando. En 2019, el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones marcaba que Argentina había captado 7500 eventos, y ahora se están por presentar los resultados del último informe, y son un poco más de 5000. Esto marca que se está en un proceso de reconstrucción. Durante la pandemia hubo mucha pérdida del recurso humano profesional capacitado que se fue a otras industrias, entonces todo eso se está recomponiendo.

¿Los buró también están en esta línea de reactivación?

- En AOCA, todos los meses tenemos una reunión con los presidentes de los buró, pero ahora en MeetUp vamos a tener una muy importante. En conjunto con Patricia y el vicepresidente de los buró de la asociación, Fabián Moncada, estamos relevando todas esas necesidades, para entender la diversidad de cada uno. Creo que ese es el punto central. Nosotros no podemos brindar las mismas herramientas a todos los buros del país porque tienen circunstancias distintas.

¿Qué es lo que esperas que se lleven quienes asistan a esta edición de Meet Up?

- Queremos que se vea que hay un trabajo conjunto que se puede seguir potenciando. En esta nueva gestión de AOCA está muy claramente marcada la intención del acompañamiento para que se puedan generar negocios y networking. Queremos abrir nuevos horizontes para que cada destino pueda descubrir el potencial latente que tiene y que, a su vez, Meet Up les sirva como punta de lanza para replantearse y para que podamos hacer un trabajo conjunto hasta la próxima edición, para la que seguramente sumaremos nuevos desafíos.