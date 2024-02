Mensajero dialogó con Alberto Crupnicoff, presidente de Vietur, para conocer cuáles son las proyecciones que tiene la empresa de cara a los próximos en lo referido a capacitaciones, productos y novedades para el trade.

¿Desde dónde viene el espíritu de capacitación de Vietur?

- Desde hace 30 años tenemos Eduvide, que primero tuvo un formato presencial con dos tipos de eventos. Eran encuentros semanales en el auditorio que teníamos en la vieja oficina, con capacitaciones para entre 20 y 30 agencias. Abordábamos distintos temas que tenían que ver no exclusivamente con la parte de productos, sino con técnicas de venta y más integrador con las necesidades de capacitación de los agentes. Después se interrumpió con la pandemia y luego, lo transformamos en virtual. En ese momento, el propósito no era solo de capacitación sino también de acompañamiento. Afortunadamente eso pasó y estamos acá empezando un año con mucho entusiasmo.

Para este año, ¿Qué tienen planeado con Eduvie?

- Reinstalaremos el formato quincenal porque no queremos generar proyectos que saturen o que después no desarrollen el interés de los agentes de viajes. Vamos a comenzar con distintas opciones vinculadas con producto y de manera virtual porque nos encontramos con otra realidad: muchos colegas del interior no podían participar y entonces se optó por seguir con la virtualidad. La idea es que cualquier colega, en donde esté pueda acceder, y porque también nuestro proyecto comercial se extendió sobre todo en el norte de la Argentina con algunas representaciones fuertes en la zona de Cuyo, NOA y Provincia de Buenos Aires.

¿Van a tener alguna otra opción para quienes estén más cerca?

- Vamos a agregar, a partir de marzo, eventos que están en programación. En los próximos días va a salir el calendario con lo que irá aconteciendo. Siempre tuvimos por objeto no solo elevar nuestro propio nivel, sino también darle a los agentes de viajes nuestro aporte a la profesionalidad; y con todo aquello que nosotros podamos contribuir más allá de lo que tenga que ver con la tarea comercial. Estamos hablando de herramientas, de contenidos y de lugares; va más allá de la discusión de una marca o de un producto. Apostamos por la capacitación y lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que no estamos descubriendo nada nuevo. Hoy el valor más preciado es el conocimiento y bueno, en la medida de lo que haga nuestra actividad vamos a seguir contribuyendo a eso.

¿Para este año hay alguna temática en la que van a hacer foco?

- Las líneas de acción son las mismas, lo que cambian son los contenidos y los expositores. Nosotros vamos acompañando las circunstancias de acuerdo a cuáles son los focos de interés porque esto no es un programa de educación formal esto tiene que ver con lo que uno se capacita acompañando los procesos. Hoy el punto es la inteligencia artificial vinculada con el conocimiento pero no en una forma abstracta, acá lo que tratamos de hacer es llevarlo a nuestras necesidades. De hecho ya hay aplicaciones que están nutriéndose de esta herramienta y hace dos años no pasaba por la cabeza de nadie y hoy me parece que es algo que no podemos soslayar. No digo que salgamos corriendo a aprender todo, sino que vamos a tener que trabajar para que después no nos sorprenda.

¿Cuál es su visión del escenario turístico?

- Durante 2023, hubo un proceso de recuperación de vuelos que todavía no está a nivel de 2019 y eso hizo que los precios de los aéreos tuviesen un crecimiento. La ley de la oferta y la demanda. Hubo mucha incertidumbre por ser un año del tipo electoral. Independientemente de cuál hubiese sido o haya sido el resultado, no nos olvidemos de que 2023 empezó tempranamente con la campaña electoral y terminó el 10 de diciembre. Todo el año fue teñido por esas circunstancias, yo creo que eso también afectó a las políticas. Entendemos que esa situación probablemente se regularice en 2024 o comience a regularizarse y esperamos que así sea para mantener una estructura de oferta que permita ampliar la base del mercado.

¿Cómo planea acompañar Vietur todo este proceso?

- Tenemos una cantidad muy importante de salidas grupales calendarizadas para 2024, prácticamente con una diversificación de destinos. Nosotros teníamos una línea muy vinculada con el tráfico al Medio Oriente, pero todo lo que tenga que ver con Israel está hoy por hoy detenido y eso nos afecta. Es un segmento de tráfico para nosotros muy importante, como lo son los viajes de carácter religioso y las peregrinaciones. Esperemos que se termine lo antes posible toda esta situación, no solo por un interés profesional, sino humano, en todos los órdenes.

Esperemos que este sea un buen año para la comercialización de esos productos, donde tenemos una enorme variedad en todos los destinos y no me quiero olvidar de América, que también están incorporados en nuestra oferta, tanto en circuitos como en cupos aéreos a Brasil y Caribe. Si bien no son el corazón de nuestro negocio, estamos avanzando en forma muy positiva en el posicionamiento. Así que vemos el año con optimismo.

¿Siente que la realidad del país puede complicarlos?

- Es cierto que hay un grado de incertidumbre por toda la situación coyuntural que está pasando en la Argentina, pero también creemos que estamos en condiciones de competir en una porción del mercado, porque Vietur cumple 40 años de una trayectoria que siempre sostuvo. Es una empresa muy confiable y muy segura operando, que siempre cumple con todos sus compromisos y más allá de los avatares se viene sosteniendo. Por otro lado, nosotros desarrollamos herramientas desde el punto de vista tecnológico para la interacción con nuestros clientes.

En este aspecto, ¿Qué apoyo dan al trade?

- Hoy el primer motor de venta de circuitos, que es nuestra fortaleza principal en materia de segmento de ventas, es Newton, y está creciendo muy favorablemente. Es una herramienta que da un motor de búsqueda, en la que más de 5000 circuitos están al alcance de los pasajeros o de los agentes de viajes o de otros colegas, que también en el último año se sumaron. Viene a sustituir lo que fueron los manuales. Nos ayuda muchísimo a la hora de que la gente tenga que estar frente a su cliente y le tiene que vender un circuito. Hace 10 años, yo pensaba que los circuitos no eran algo que había que apostar como futuro y afortunadamente me equivoqué y hoy la venta de circuitos es muy importante y la verdad que sigue siendo una alternativa para una gran cantidad de pasajeros. Diría la mayoría, sin temor a equivocarme, optan por la relación calidad-precio.