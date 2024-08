"No nos sirve un pueblito sostenible sino que Latinoamérica sea sostenible"

En el marco del segundo día de Hotelga se llevó a cabo la Gran Final de la 11° Edición del Concurso de Hotelería Sustentable, organizado por Hoteles más Verdes, con el apoyo de AHT, AIHPY y AHRU.

Horas antes del cierre del certamen, Jorge Moller, director para Latinoamérica del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), conversó son Mensajero sobre el trabajo que están realizando junto a Hoteles más Verdes.

Un punto a tener en cuenta es que la ecoetiqueta desde hace 10 años es el distintivo que reconoce y certifica a aquellos hoteles que demuestran una gestión sustentable, respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable con la comunidad y con el destino turístico en el que desarrollan su actividad.

¿Qué es lo que más les llamó la atención de Hotelga?

- Yo estoy maravillado con Hotelga, porque creo que es un recinto en el que hay muchos soportes, desde la cadena valor, los insumos y la hotelería. Es un muy buen lugar para inspirarse, por un lado, con todas las capacitaciones, y, por otro lado, para encontrarse con los proveedores de la industria. Vemos que están muy actualizados y son de muy buen nivel.

¿Qué es lo que están intentando transmitir para contagiar a los hoteleros a que adopten prácticas sustentables?

- Ya nos ha tocado dar un par de intervenciones y mucha capacitación. Mostramos casos de estudio, porque yo creo que a la gente, más allá que meterse y embutirse de criterios, le gusta ver cómo otros lo hacen, y ahí le hace sentido. Entonces, parte de nuestras capacitaciones incluyen casos de estudio en las clases, en los discursos, en los workshops y que tiene que ver con mostrar a la gente que ya lo está haciendo y que está logrando cosas a través de la sostenibilidad.

En estos casos de estudios, ¿hay algo que ustedes vean que ha superado incluso sus expectativas?

- Latinoamérica tiene cosas resueltas mucho más de lo que creemos. Hay mucho esfuerzo en la región por generar una hotelería y una gastronomía sustentable. El problema aquí son dos cosas, la falta de comunicación y la falta de networking. Entonces, lo que queremos tratar de impulsar y de ayudar en Latinoamérica y el Caribe es que se comunique mucho más lo que tienen para generar valor. Segundo, queremos que se conozcan, que intercambien, que generen redes y que sean capaces de responder a gente que está necesitando la ayuda o la colaboración, No nos sirve un pueblito sostenible, nos sirve una Latinoamérica y un Caribe completo mirando hacia la sostenibilidad.

¿Cómo se hace esto cuando por ahí hay políticas a nivel país que exceden esta realidad?

- Hay una palabra mágica que nos ha costado mucho instalar por nuestra idiosincrasia que se llama gobernanza, que no es gobernadores ni autoridad, porque la gente se tiende a confundir, hay que diferenciar eso. La gobernanza tiene que ver con cómo los públicos, privados, académicos, etc., vamos gobernando la dirección de nuestro turismo. Y eso entonces trasciende a las administraciones y a la política pública y la va modificando y la va haciendo propia para poder tener entonces un desarrollo más orgánico para toda la gente.

¿Cómo es el trabajo que hacen con Hoteles Más Verdes?

- Nosotros somos controladores del programa. Nos preocupamos en ver que lo que hacen desde Hoteles Más Verdes lo haga bien. Nos preocupamos de ayudarles y en implementar sus políticas, etc. Usan nuestros criterios, nosotros les suministramos un poco de toda la mirada de evaluación, pero son los criterios nuestros. Después controlamos un poco también la forma en que se aplican estos estándares, etc. Tenemos un proceso que se llama reconocimiento, donde nosotros procesamos su información y les reconocemos entonces que ocupan todos nuestros criterios.

Hoteles Más Verdes, expandiéndose también fuera de Argentina, ¿Cómo acompañan ustedes esto más allá de los criterios?

- Nuestros reconocimientos están acondicionados a un país. Por lo tanto, si ellos van a otro, van a tener que pedir una extensión. Hay ciertos protocolos que se van manejando de acuerdo a las políticas públicas, locales, etc. Y los vamos a acompañar, ellos tienen que ir entendiendo un poco cómo van llevando este reconocimiento hacia otros países con su metodología. Y tienen que entonces entregarnos esa documentación para que nosotros podamos reconocerles también en los futuros países que van a estar instalados.

¿Hay algún punto que se pueda remarcar de esta diferencia de criterios entre países?

- Va a depender un poco de la política pública de cada país, cómo se adaptan estos criterios a la política pública de cada país. Los nuestros tienen que ser regionales, porque al final estos reconocimientos aplican a una cierta política pública local, que es distinta en otros lugares. Entonces hay que revisar eso, cómo está adaptada la política pública, y ahí se entregan los reconocimientos.

¿Hay algún país o alguna región en la que todavía no han podido ingresar?

- Sí, hay algunos lugares en los que todavía no estamos, pero estamos en 108 países del mundo y más de 800 miembros. En los que no estamos es porque todavía somos chicos y estamos tratando de crecer, pero no hay ninguna razón. Por lo que queremos estar en todo el mundo, por supuesto.

Para un hotelero que no conoce el trabajo que hacen ustedes, ¿Cómo les recomiendan que hagan una aproximación?

- En nuestra página web tienen toda la información. Yo creo que el hotelero lo que tiene que hacer es entender que se le viene encima la demanda por sostenibilidad y que se tiene que adelantar. Que hagan el proceso con quien quieran, pero que empiecen a entender cómo se mueve hacia la sostenibilidad. Nosotros somos una organización que tiene mucho conocimiento para entregar checklists sobre cómo ir avanzando y se puede acercar, entonces, quizá a una organización como Hoteles Más Verdes que tiene metodología de cómo ayudarte a implementar todo eso. Nosotros solo trabajamos con cuerpos de certificación como Hoteles Verdes.

¿Hay algún país que sea el ejemplo a seguir para otros países?

- Yo creo que están muchos sitios tratando de avanzar en forma pareja hacia la sostenibilidad en Europa. Hay mucha conciencia porque también hay recursos para hacer las implementaciones, pero hay más cultura sobre esta temática. En Latinoamérica y el Caribe estamos tratando de avanzar, Costa Rica sigue siendo un ícono. Colombia creo que también lo está haciendo muy bien, Panamá también está avanzando, Chile tiene lo suyo y esperamos que Argentina avance muchísimo.

¿Algo de Argentina para destacar en este camino de sustentabilidad?

Las ganas de los hoteleros, la unidad, los gremios, aquí es fundamental, se saben unir muy bien y eso es fundamental para avanzar juntos.