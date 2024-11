"La omnicanalidad nos convierte en un jugador muy importante para Argentina"

Hace 5 años CVC Corp llegó a la Argentina y desde aquel momento hasta ahora, pasó a ser el mayor grupo de viajes de Latinoamérica, teniendo bajo su paraguas diez marcas, y siete unidades de negocios en Brasil y tres en Argentina.

Para conocer los proyectos que la empresa tiene en el país, las tendencias que están observando en la región y las innovaciones que implementaron en el último tiempo, Mensajero conversó con Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina.

¿Cómo analizan desde CVC la actualidad del mercado argentino?

- Vemos que hay un interés del cliente final por seguir viajando. Si bien, todavía no recuperamos la oferta que había previo a 2019, como por ejemplo las sillas de avión, demanda hay. De hecho, actualmente se ven tarifas de pasajes caros y eso es porque hay más demanda. Además, están todas las aerolíneas internacionales con ocupaciones arriba del 85 % y eso lo que hace es encarecer un poco el producto. El pasajero sigue queriendo viajar, tanto afuera como dentro del país.

¿Cuál es la apuesta que CVC está haciendo en el país?

- Fuerte. Nosotros queremos seguir creciendo y estamos invirtiendo mucho en tecnología. Si bien somos una agencia de viajes o un operador turístico, somos un jugador que apuesta mucho por la tecnología. Hace dos años generamos un bot al que se derivan todas las consultas de nuestros vendedores que antes iban a una mesa de ayuda con manuales, procesos y de destino. Hoy todo eso es a través de un bot que se retroalimenta en un proceso iterativo constante y tenemos muchas más consultas y mucho más respuestas con menos gente. Es una tendencia del mercado y la usamos para eficientizar ese proceso que era de soporte a todas nuestras franquicias. A su vez, nuestra plataforma está todo el tiempo renovándose, tanto en Brasil como en Argentina.

¿Cuál es la presencia de CVC en el mercado?

- Estamos creciendo en Argentina. Tratamos de dar mucha capilaridad al negocio. A través de Almundo estamos en las 24 provincias; y con Ola, si bien tenemos tres grandes bases, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, hay un representante en Santa Fe, Neuquén y Mar del Plata, que cubre el resto. A su vez, hay personal propio en Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca. En los principales puntos que generan demanda estamos ahí con cobertura. Entonces tenemos capilaridad en todo el país a través de las marcas, inversión en tecnología, somos nuestro propio proveedor de productos, estamos en todas las plataformas de pago y volvimos a la esencia del multibanco; y con algunos jugadores metiendo a través del B2B también financiación para el doméstico. Queremos transformar al pasajero a través de los viajes y realmente nos lo ponemos como una forma de ser de todos los días y apostamos muy fuertemente a eso.

¿Cuáles son las proyecciones que tienen con Almundo para este año?

- Tenemos como objetivo crecer en un 34 % en cantidad de aperturas de franquicias. Empezamos con 120, hoy tenemos 154 firmadas y 142 abiertas. Vemos que hay un exceso también en la demanda de leads. El año que viene queremos terminar con 200 franquicias firmadas y abiertas.

¿Cómo se preparan desde OLA para la temporada?

- Ya tenemos 6000 cupos entre Brasil, Caribe y Europa, salidas acompañadas, Europa y Latinoamérica. Creo que es la oferta de las más agresivas que tienen los operadores en Argentina y con cupos con todas las aerolíneas que se puede: Gol, JetSmart, Aerolíneas Argentinas y Flybondi a Brasil; Copa y Latam al Caribe y también Aerolíneas Argentinas. A Europa, tanto como con Iberia como con Air Europa estamos implementando las salidas acompañadas para la temporada. Es una oferta muy variada que queremos que nos va a seguir posicionando como el operador más importante de Argentina.

¿Cuáles son los destinos que más les demandan y todavía les falta oferta aérea?

- Estados Unidos es uno de los mercados que todavía no se ha recuperado y lo mismo en Latinoamérica. Hay jugadores significativos como por ejemplo Azul, que antes conectaba Brasil con Argentina, o Argentina con Orlando, que el pasajero argentino lo usaba mucho. Si bien Gol creció mucho en la oferta con Brasil, todavía no cumplimentó lo que dejó Azul dejó. También aparecieron otros jugadores, como Sky, para el Caribe, apareció JetSmart y Flybondi para Brasil, además de Aerolíneas Argentinas que también creció en su oferta al país vecino, todavía hay una merma de sillas. Latinoamérica es otro destino que no se recuperó. Distinto de Europa, que incluso creció. Con respecto a los destinos exóticos, las asiáticas que dejaron de operar en Argentina desconectaron con Europa e hizo encarecer un poco; lo mismo que pasa con África.

¿Ven algún destino con grandes posibilidades de destacarse esta temporada?

- Si bien, Brasil es el destino al que todavía le falta recuperarse, vemos que va a ser su año. No sé si es el que más pasajeros va a mover, somos limítrofes y se puede ir por auto y por avión, pero sí el que más va a crecer. Es al que venimos apostando en los últimos años y que nos va a catapultar como un gran ganador porque venimos preparándonos para esto. Caribe, Brasil y Europa, junto con Estados Unidos, la Florida puntualmente, son los cuatro sitios más fuertes que vendemos en todo nuestro universo. Al trabajo lo venimos perfeccionando y negociando y creando un producto que este año, cuando todo esté explotando de nuevo, creo que vamos a sacar algo en positivo como grupo CVC.

¿Hay un segmento de pasajeros que todavía no volvió a viajar?

- Lo que todavía no se recuperó post-devaluación es el pasajero que compraba en la web, en tarjeta de crédito y todavía no lo puede, en dólares. Como novedad, hace 8 meses, teníamos solamente la web en pesos, pero la convertimos a pesos y se puede generar la compra y terminarla en un punto de venta físico, en dólares, pagando cash. Además, en agosto lanzamos transferencia en dólares, que incluso es mucho más eficiente para el consumidor final, porque no está impactada por el 5 % del cobro en efectivo.

¿Ya pudieron medir el impacto de esta medida?

- A principio de año teníamos un 25 % del volumen en la plataforma, bajó al 11 %, y en un mes recuperamos al 17 %. Creemos que a fin de año va a estar cerca del 24 %, aun sin tarjeta de crédito en dólares. Estamos en proceso de generar el cobro por débito para todos los que hicieron el blanqueo. Está la reglamentación, pero Prisma, hasta el cuarto Q de este año o el primero del que viene, no lo va a tener porque los bancos no van a tener adaptado al sistema. Son buenas noticias para el consumidor y para nosotros que tenemos la plataforma. Nosotros somos un distribuidor omnicanal. ¿Querés comprar en un punto físico? Hay 154 en todo el país. ¿Querés ir a la web? Tenés la web. ¿Y querés soporte call center? Tenemos el call center. Esa omnicanalidad nos convierte en un jugador superimportante para la Argentina.

Sobre el desarrollo tecnológico, ¿Cómo impacta en CVC el avance que están haciendo las empresas del rubro?

- En esta industria es el principal desafío, más cuando sos un distribuidor que tenés una comisión para distribuir ese producto. La tecnología, si bien hoy es más barata o accesible, sigue siendo un costo importante. Entonces creo que el principal escollo que tiene la industria es acceder a la tecnología por los costos que tiene. Si bien nosotros estamos invirtiendo bastante, nuestro CAPEX se va por gasto de tecnología, somos un jugador que entiende el ecosistema y no va y vuela. Lo bueno es que al asociarse con grandes empresas hay una reducción en los costos.

El negocio está en constantes movimiento y las empresas tienden a fusionarse, ¿es un cambio para ustedes?

Las alianzas son importantes, esperemos que eso no atente contra los precios. Lo cual demuestra que no hay que depender de los grandes, sino que hay que generar conexiones directas con los proveedores.