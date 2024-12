"La Convención de GEA de este año será un evento sin precedentes"

“Una convención distinta” así definió hace unos meses, Marcelo Capdevila, director de Grupo GEA Latam, al encuentro que realizarán entre el 10 y el 13 de diciembre a bordo del Costa Favolosa. en los famosos itinerarios de la naviera, conocidos como minicruceros.

A horas de que comience este gran evento, Mensajero conversó con el ejecutivo para conocer más detalles del encuentro y también las perspectivas con las que miran hacia 2025 para el mercado de agencias de viajes.

¿Qué nos podés adelantar de la 13a Convención de GEA?

- Serán tres jornadas en un minicrucero del que participarán 1300 profesionales del sector, desde dueños de agencias de viajes hasta turoperadores, representados por sus dueños en muchos casos o por sus gerentes generales; e invitados especiales de otros países. Hay agencias que vendrán desde Perú y Brasil; así como también directivos de España y Portugal. Creo que es un evento sin precedentes y obviamente agradecemos muchísimo el esfuerzo que está haciendo Costa Cruceros para que esto sea un éxito. También a mi equipo, que está trabajando realmente a destajo.

¿Tienen planteado algún eje o meta para esta edición de la Convención?

- Queremos celebrar, pero, además, la convención tiene varios objetivos. Por un lado, como siempre apuntamos a analizar estrategias, lo que se hizo hasta acá y los planes a futuro. También buscamos interactuar, vernos. Es una red de 700 agencias de viajes y quizás una está en Trelew, otra en Comodoro Rivadavia y la otra en Salta o en Jujuy, por ejemplo, y, por lo tanto, no se ven asiduamente. Esperan el evento de GEA para poder encontrarse y estrechar los lazos. Es esa comunión, esa comunidad, la que genera trabajar en grupo y en forma colectiva; y es algo realmente mágico que se da. Además, queremos celebrar los buenos resultados que se dieron hasta ahora y compartir con nuestros proveedores todo lo que hemos logrado con respecto a productividad.

¿Qué condiciones se dieron para que se animaran a armar semejante convención?

- Cuando comenzamos con la planificación, no lo teníamos pensado. En general, siempre se realiza pegada a FIT porque es una manera de aprovechar que las agencias del interior o de Perú o de Brasil están en Buenos Aires. Este año no conseguimos fecha porque había muchos eventos en Buenos Aires, ¡gracias a Dios!. Entonces, se nos ocurrió la idea de pasarla más a fin de año y que sea en un crucero. En ese momento, pensamos en 500 y 600 asistentes máximo, que es el número promedio de nuestras convenciones, pero esta vez nos superó totalmente las expectativas. Costa Cruceros tampoco lo puede creer.

¿Qué cantidad de asistentes esperan recibir?

- Son 1300 profesionales que estamos llevando al barco, y realmente es un número récord y absoluto para cualquier convención GEA. Va a ser muy difícil poder superar esto en un futuro, pero estamos felices porque hemos llegado hasta acá. Si nos ponemos a recordar, hace 2 o 3 años ni sabíamos qué iba a ser de nuestras vidas en la pandemia.

Hablando de recuperación, ¿con qué números cierran 2024?

- Hace unos días presentamos nuestros números. Tenemos 715 agencias socias y tenemos 754 si contamos a las sucursales, o sea, los puntos de venta. Con respecto a la producción, hemos tenido un año récord donde hemos crecido más de un 10 % promedio, tanto en producción aérea como en servicios terrestres. También, se ha incrementado bastante lo vinculado a cruceros. Hoy GEA consolida la red y es más de un 20 % del mercado argentino.

¿Qué proyecciones tienen para 2025?

- Considero que sosteniendo estos niveles estaríamos bien. Obviamente, siempre apuntamos a crecer. Yo creo que se va a dar algo que es interesante: la estabilidad que se está logrando a nivel macroeconómico en el país. Es decir, hay cambios políticos que pueden afectar positiva o negativamente a la industria. En el caso de GEA, que prácticamente toda la red es emisiva internacional, puede ser una gran ventaja el acceso a la importación, que bajen los impuestos y, al haber estabilidad, van a haber más pasajeros que se animen a invertir y a gastar su dinero en viajes. Lo cual es algo que en el primer semestre de este año no fue así porque teníamos más incertidumbre. Yo creo que una estabilidad económica, una inflación baja, un costo de importación bajo o acorde, equilibrado, le sirve a toda la industria. Para mí, la inflación está casi neutralizada. Eso favorece a la agencia de viajes porque sabe claramente las reglas de juego y cuánto tiene que vender para pagar sus costos y para ganar lo que quiere.

¿Este sentimiento que tenés sobre el futuro también lo ves en las agencias de viajes?

- Las minoristas tuvieron un buen año y creen que el próximo también será igual. El tema es cómo se reconfigura la agencia de viajes para seguir teniendo una buena porción de mercado, para retener a sus clientes, fidelizarlos y captar más, porque el turismo está creciendo y logrando estabilidad. Como microempresario hay que ver cómo se maneja la microeconomía para poder sostener el negocio y mejorarlo. Eso es lo que está proponiendo GEA desde la convención, con el lema Explorando Nuevos Horizontes. Quedó atrás la pandemia y ahora vamos para adelante.

¿Cuáles son los nuevos temas que crees que van a surgir en esta etapa?

- Cómo me reconvierto, cómo reconvierto mi negocio para los nuevos escenarios; cómo impacta la inteligencia artificial y cómo me ayudo con esa herramienta; cómo trabajar en las redes sociales, cómo comunicar y administrar mi gestión con mis clientes; cómo capitalizo mi empresa, y cómo me reestructuro.

¿Sentís que a las agencias GEA todavía les falta desarrollar su presencia en redes sociales?

- Han avanzado muchísimo. A mí me sorprende. Lógico que no todas, pero hay agencias que empezaron a mutar primero que otras. Lo que veo hoy es que hay una gran cantidad de agencias de GEA que están utilizando muy bien las herramientas de comunicación disponibles. De hecho, nosotros en la página web ya pusimos el WhatsApp para que puedan tenerlo. Incluso, algunas quisieron poner el bot, el robot de respuesta automática. A su vez, estamos trabajando con un módulo de inteligencia artificial también para la web. Todas esas herramientas que nosotros les proveemos, tienen sentido para una agencia de viajes que no tiene una estructura o un grupo de gestión y, por lo tanto, le cuesta acceder individualmente porque es más costoso.

¿Crees que a la IA algunas agencias la ven como algo lejano?

- Puede ser que al no haber un conocimiento, no hay una utilización eficiente. Entonces tenemos que pensar para que esa inteligencia artificial, que tiene tanto contenido, tanta información y es tan valiosa, nos ayude para mejorar nuestro trabajo cotidiano.

CRONOGRAMA DE LA 13 CONVENCIÓN DE GEA

Martes 10/12

10:00 - 12:00 hs: Encuentro y Desayuno PRE EMBARQUE - NH City

12:00 - 14:00 hs: Micros al puerto y Embarque - NH City - Terminal de Cruceros "Quinquela Martín"

16:00 hs: Zarpe (Piscina Popa)

17:00 - 18:00 hs: Simulacro (App Costa)

21:45 - 23:30 hs: Cena - Comedor “Duca Di Orleans”

23:30 - 01:30 hs: Fiesta Hawaiana - Exterior Zona Piscina

Miércoles 11/12

08:00 - 09:15 hs: Desayuno - Comedor “Duca Di Orleans”

09:30 - 10:30 hs: Explorando Nuevos Horizontes - Marcelo Capdevila y Matías Duek (Teatro)

10:30 - 11:15 hs: “Desbloqueá el Potencial de tu Agencia en Redes Sociales” (Teatro)

11:15 - 12:30 hs: “El poder de las Voces Auténticas” - Luis García (Teatro)

13:00 - 14:30 hs: Almuerzo - Comedor “Duca Di Orleans”

16:00 - 18:30 hs: Conferencias (Salón Molière y Salón Pompadour):16:00 - 16:30 hs: Conferencia 116:30 - 17:00 hs: Conferencia 217:00 - 17:30 hs: Conferencia 317:30 - 18:00 hs: Conferencia 418:00 - 18:30 hs: Conferencia 5

21:45 - 23:15 hs: Cena - Comedor “Duca Di Orleans”

23:45 hs: Fiesta de Blanco

Jueves 12/12

08:00 - 09:15 hs: Desayuno - Comedor “Duca Di Orleans”

10:00 - 11:00 hs: Desembarco en Punta del Este

15:00 hs: Embarque - Eduardo Oderigo

17:00 - 18:00 hs: Charla Los Espartanos (Teatro)

21:45 - 23:30 hs: Cena - Comedor “Duca Di Orleans”

23:30 - 01:30 hs: Cierre 13ª Convención - Premios (Teatro)

Viernes 13/12