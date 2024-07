"Haremos lo necesario para que se mantenga la política de promoción en el exterior de los centros de esquí"

Chapelco comenzó este mes con registros de acumulación de 1.22 m en la base, 2.74 m en estación intermedia y 3.37 m en la cumbre. Sin duda, estas condiciones climáticas excelentes ayudan a prever una gran temporada para el centro de esquí. Pero más allá de esta realidad, hay que tener en cuenta la coyuntura para saber qué va a pasar con el flujo de pasajeros en las pistas.

Para conocer las proyecciones que tiene la empresa, Mensajero conversó con Juan Pablo Padial, gerente comercial en Chapelco Ski Resort, quien además es presidente de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña (CAEM). Por lo tanto, también fue tema de la entrevista la realidad del resto de los cerros del país.

¿Cómo fue el flujo de pasajeros durante estas primeras semanas de las vacaciones de invierno en Chapelco?

- Estamos con un excelente mes. Esta semana que pasó fue rara, esperábamos tener un poco más de movimiento, pero la verdad que se viene comportando parejo. Generalmente, estos días y la semana que viene son las más fuertes, pero pudo haber bajado un poquito, porque abrimos a partir del 15 de junio y tuvimos varios feriados juntos, entonces muchos residentes de Neuquén y de Río Negro se acercaron en esas fechas. Igualmente, estamos teniendo un buen número de turistas, superando los 5000. Muy contentos con la temporada. Estamos en una situación por la que creemos que con tener la misma cantidad de turistas que el año pasado, que tuvimos récord histórico o hasta incluso un poquito menos, va a ser exitosa.

¿El clima está acompañando la temporada?

- Tuvimos nevadas muy tempranas, después paró, pero luego volvió a nevar mucho y generó una base y hoy tenemos tres metros en cumbre y casi un metro en la base. Además, también hubo muchos días de sol y eso hace que las condiciones sean las ideales para poder practicar con frío y que se mantenga la nieve de mejor manera.

¿Desde qué mercados están llegando los pasajeros?

- Todavía no tenemos números exactos, pero estamos teniendo muchos pasajeros de Brasil, Chile y Uruguay. Las primeras semanas de julio el público uruguayo es el fuerte a nivel extranjero y hemos tenido colombianos, mexicanos y paraguayos. Por supuesto, no pareciera que es en el volumen de años anteriores, pero creo que hoy, si bien no somos tan competitivos a nivel tipo de cambio, la diferencia la marcamos en la calidad del servicio que se ofrece, el estado de las pistas y la calidad de la nieve. Eso hizo que igualemos un poco lo que tiene que ver con la situación puntual del tipo de cambio.

¿En el resto de los centros de esquí del país cómo está fluyendo la temporada?

- Están todos más o menos en la misma línea. Tuvimos la posibilidad de tener una apertura anticipada a lo que se preveía o a lo que se venía teniendo los años anteriores, que siempre terminaba siendo los primeros días de julio o últimos días de junio, y varios hemos tenido la posibilidad de abrir antes. Por ejemplo, Cerro Catedral abrió el 8 de junio, del resto el 15 y otros el 29, pero están más o menos también recibiendo mucho público. Hay una merma, sin dudas, en varios, pero creemos que tiene que ver un poco con la situación actual y que quizás en las próximas semanas se acomode.

¿Desde la cámara sienten que las tarifas de los pases estuvieron altos y esto influyó en la temporada?

- Nosotros hemos tenido preventas con un valor bajo y seguíamos siendo supercompetitivos respecto de la oferta en Chile. Lo que sí sucede es que quizás el turista que venía a esquiar siete días hoy lo hace cuatro o cinco, además consume menos y ahorra en gastronomía. Pero, por lo menos, en Chapelco, estamos teniendo un buen caudal de turistas y, teniendo en cuenta que son 15 días más que lo que fue el año pasado, hoy estamos superando la cantidad de visitantes que teníamos a esta altura respecto de años anteriores.

¿Tienen expectativas de que aumente la cantidad de pasajeros el próximo mes?

- Creemos que agosto va a ser un buen momento, pero sí es cierto que las reservas hoteleras, por el momento, pareciera que son menores a años anteriores en la misma época. Hay un poco de incertidumbre en ese aspecto. También, lo que está sucediendo es una tendencia al walk-in. Muchos pasajeros que llega a destino y contratan ahí, quizás no tanto con antelación. Es una temporada atípica a la que veníamos teniendo, porque lo que está cambiando un poco es la dinámica.

¿En Chapelco también vieron este escenario?

- En nuestro caso puntual, hemos tenido una preventa con récord histórico. Mucha diferencia respecto a años anteriores. En lo que tiene que ver con alojamientos está todavía un poco retraído y aún no tenemos números certeros hasta que no llegue el momento. Nosotros hemos tenido etapas de preventa con diferentes tarifas para poder congelar y la verdad que tuvo un éxito enorme. De hecho, ha habido una diferencia importante en los valores, sumado a los planes de cuotas sin interés. Entiendo que también el resto ha tenido una buena preventa, cada uno con su política comercial, algunos con diferentes etapas al igual que nosotros, otros con periodos cortos de preventa que la gente también aprovechaba ese momento para congelar el precio.

¿Cómo evalúan en CAEM llevar adelante la promoción internacional?

- Sin dudas, para nosotros la posibilidad de tener presencia en ferias y llevar el producto es sumamente importante. De todas maneras, cada uno está planificando su propia política y en el caso nuestro tendremos que mutar un poco en el formato en el caso de que no haya stands en las ferias o que merme la participación de Argentina. Tendremos que ir de manera individual, pero por lo menos desde Chapelco la política es continuar con la promoción y llevando la oferta del cerro y de San Martín de los Andes a cada uno de los países limítrofes, que es lo que viene creciendo en gran número año tras año. Así que no vamos a abandonar eso más allá de que, por supuesto, muy importante el acompañamiento del Estado nacional y de las provincias para que cada uno de nosotros podamos tener un espacio de referencia donde los operadores, turistas y visitantes puedan acercarse y tener conocimiento de qué ofrece cada uno.

¿La idea es accionar esta participación en conjunto desde la cámara?

- Se trabaja principalmente de manera individual, pero sí, por supuesto, que es una preocupación común que no se tenga la posibilidad de ir como cámara a un stand de Argentina. Sabemos que el país, siempre dentro de lo que es Sudamérica, es uno de los más traccionantes. Estamos trabajando en hacer lo que sea necesario para que la política de promoción en el exterior se siga manteniendo. Por supuesto, no va a ser lo mismo, tendremos que buscar otra alternativa, pero la idea es no bajar los brazos y continuar en este proceso.

¿Cuáles son las perspectivas para después de la temporada en los centros de esquí?

- Muchos de los centros de esquí tenemos oferta de verano, generalmente apuntada a lo que tiene que ver con el turismo de aventura, el segmento activo y los circuitos de downhill. La bicicleta es uno de los productos que todos tenemos en común y tratamos de fomentarlo para enero y febrero. Para el período que va de octubre a enero y entre marzo y junio, que es la época en la cual se suele ser más flojo porque está cerrado, desde Chapelco le estamos apuntando a los eventos corporativos, los viajes de incentivos y demás. Sabemos de las bellezas que tenemos en la montaña y el producto que podemos ofrecer para este tipo de pasajeros. Está poco a poco avanzando, por ejemplo, como Chapelco vamos a estar siendo parte de Meet Up. Es un segmento muy incipiente por ahora, pero entendemos que es el primer paso y que hay que dar para que más temprano que tarde esto pueda crecer en cada una de las montañas que tenemos hoy dentro de la cámara.

¿Cómo ves las proyecciones del segmento en Argentina, en comparación con lo que pasa en otras partes del mundo?

- Yo creo que la actividad del esquí y el snowboard, genera pasión y el pasajero siempre se busca su hueco para poder ir a la montaña. Quizás es cierto que hay años que vienen más tiempo y consumen más productos de cada uno de los centros de esquí, y hay años como este que quizás se reduce un poco, pero siempre se guardan un espacio para venir a practicar esta actividad. Yo creo que el país se está acomodando y una vez que se logre una estabilidad y una previsibilidad, va a continuar creciendo, que es el objetivo que tenemos cada uno de los centros de esquí, tratar de hacer crecer la torta de esquiadores y que cada vez más se vuelquen a este deporte; y que, cuando lo empiezan a practicar, se vuelven unas vacaciones frecuentes en cada una de las familias.