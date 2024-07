Inclusive Collection, parte de World of Hyatt, cuenta con una amplia y variada gama de marcas que los lleva a tener más de 100 hoteles y resorts en México, el Caribe, América Central y Europa.

Para conocer en detalle las características de cada una de estas propiedades, Mensajero conversó con Jennifer Barnfather, directora comercial y Marketing para Argentina de Inclusive Collection.

¿Qué marcas conforman la cadena?

- Inclusive Collection es el segmento de hoteles all inclusive de Hyatt y tenemos ocho marcas. Por un lado, Impression by Secrets, que es nueva y apunta a un lujo superior. Es para mayores de 18 años, más para parejas, pero con un nivel de lujo superior a un Secrets. En estos hoteles hay mayordomo en todas las habitaciones, entre otras amenidades como por ejemplo habitaciones de metrajes más grandes que arrancan en Master Suites. Luego, Zoetry es nuestra marca boutique pensada en el wellness y para conectarse con uno mismo. Después tenemos Hyatt Ziva, para familias; y Hyatt Zilara, solo adultos. Otra marca es Secrets, que es una de las más conocidas en Argentina, muy enfocada en lunas de miel y escapadas románticas.

Después tenemos el Breathless, que es nuestra marca más vibrante para sociabilizar y es ideal para grupos; el Dreams, que es familiar por excelencia; el Sunscape, que es nuestro único cuatro estrellas, con dos aperturas muy fuertes que han entrado muy bien en el mercado: el Sunscape Coco Punta Cana y el Sunscape Dominicus La Romana, en Bayahibe. Este ha tenido muy buena recepción, porque tiene una playa espectacular, un parque acuático totalmente renovado y una tarifa promocional muy buena.

Finalmente, el Hyatt Vivid, que es una nueva marca para mayores de 18 años que buscan un lujo relajado, playero. Por ejemplo, no tiene un código de vestimenta para los restaurantes, su gastronomía está más enfocada en la variedad, pero en food trucks. Además, hay experiencias como actividades de alfarería o en contacto con comunidades locales. No es tan romántico como un Secrets, pero tampoco es tan vibrante como un Breathless. Es ideal para viajeros solos, que quieran conocer a otras personas.

Además de Bayahibe, ¿hay otro destino en el que se destaquen por la cantidad de argentinos que lo elige?

- Curacao. Nosotros tuvimos siempre el clásico Sunscape, que es un hotel 4 estrellas, que en hotelería para mí tiene una de las playas más lindas. Después, para un pasajero que quizás busca un poquito más tenemos el Dreams; y para quien busca más sofisticación está el Zoetry. Ambos son hoteles familiares, pero este último es para un pasajero que busca más personalización. Se encuentra en la segunda línea de playa, pero tiene un Beach Club privado y con solo cruzar la calle en un carrito de golf, que está a demanda, se llega a la playa. Y lo que ofrece es una propiedad mucho más exclusiva, más tranquila y con la posibilidad de también disfrutar del Dreams.

Esta propiedad es una opción más familiar…

- Pero acá tenemos una novedad y es que en septiembre va a abrir una nueva sección, que es solo para adultos, que se llama Il Mare que son cápsulas oceanfront, solamente con cama king. Son cápsulas como espaciales que están ubicadas frente al acantilado o sobre la playa, y son una experiencia de lujo y de modernidad en hotelería que en el destino no se ha visto. Il Mare tiene su propio restaurante y su propia zona de piscina, pero pueden acceder full al Dreams y al Zoetry.

¿Cuál es la presencia reciente que sumaron en México?

- El Secrets Tulum Resort & Beach Club es un all inclusive para adultos que se encuentra dentro de Aldea Zama, que es dentro del pueblo de Tulum. O sea, no está en primera línea de playa, pero tiene una parte que sí y se llama Casa Zamna. Entonces, el huésped tiene la posibilidad de vivir toda la energía que tiene el pueblo de Tulum con todos sus puestos artesanales, la mística y combinarlo con una playa espectacular. Incluye los traslados desde el pueblo al Beach Club y los pasajeros que están en primera línea de playa tienen también un traslado para disfrutar de los restaurantes que están en el hotel que está dentro del pueblo. Y, con el nuevo aeropuerto de Tulum, queda mucho más cerca. A veces recomendamos combinar Cancún con Tulum, entonces se arriba por destino y se sale por el otro.

¿Con qué otra marca tienen novedades en México?

- El Hyatt Vivid en Cancún es una propiedad que si bien no está en primera línea de playa, tiene traslado al Beach Club de Playa Delfines, que está en el corazón de Cancún. Y en Costa Mujeres, en febrero, abrió el Secrets Playa Blanca. Nosotros ya contábamos con dos propiedades en la zona de Costa Mujeres, que para nosotros es Playa Mujeres, pero ahora, en la otra punta, tenemos el Secrets Playa Blanca Costa Mujeres, con mucho lujo, muchos detalles arquitectónicos y muy moderno pero al mismo tiempo cálido. Por ejemplo, tiene algunas decoraciones de artesanías locales. Después se viene Dreams Grand Island en Cancún que estará al lado de Hyatt Vivid Grand Island.

¿La expansión que están teniendo en México se repite en otros destinos?

- Sí, el año que viene se va a inaugurar Secrets Aruba Baby Beach, nuestra primera propiedad en la isla; y el Secrets St. Lucia. Además, en Punta Cana tendremos este año el Secret Tides, que se encuentra en la zona de Uvero Alto y estamos inaugurando a fines de este año un Secrets y un Dreams Playa Esmeralda en Miches.

¿Qué significa para la cadena todo este crecimiento?

- Estamos muy contentos con todas estas aperturas porque nos da la oportunidad de mantenernos renovados, con propuestas que se van aggiornando para el pasajero, que ya no está tan estandarizado, sino que tiene sus gustos y busca experiencias particulares. Tener tanta variedad de hoteles, y que cada uno tiene su personalidad y una propuesta diferente, posibilita que quizás un mismo huésped que se enamoró de un Dreams puede saltar a otro Dreams y tener una experiencia diferente por el país en el que está emplazada la propiedad o por la playa.

¿Cómo comunican al trade todas estas novedades?

- La capacitación es una de nuestras herramientas más fuertes, porque justamente es tanta la variedad de marcas y cantidad de propiedades que tenemos, que lo que buscamos son dinámicas lúdicas. Apuntamos a que haya mucha interacción entre el agente de viajes y nuestras marcas. El profesional se va imaginando a sus pasajeros en nuestras propiedades a medida que vamos relatando sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios que tienen los huéspedes al elegir las propiedades de Inclusive Collection?

- Una de las características principales en todos nuestros resorts es que no se usa brazalete porque lo que hacemos es ofrecer un servicio premium para todos nuestros huéspedes. No tenemos forma de identificar quién pagó más, o quién pagó menos, o quién tiene una mayor categoría o no. Nuestra definición siempre va a ser el servicio, me parece que esto es un gran diferencial. También es una manera de asegurarle al pasajero que va a recibir un trato bueno más allá de lo que pague. Otro beneficio tener en cuenta es que no se hacen reservas en nuestros restaurantes a temáticos, en ninguno de ellos. Después, cada marca tiene mayores o menores amenidades, pero lo que sí ofrecemos es una experiencia vacacional que crea recuerdos. Siempre hay algún detalle que sorprende. A veces, el servicio es lo más difícil de transmitir en una capacitación porque el agente la tiene que experimentar y cuando lo vive dice ¡ah! Esto es lo que me decían.

Dentro de Argentina, ¿Cuáles son las plazas en las que tienen mayor presencia?

- Hacemos capacitaciones en casi todo el país. Obviamente, los lugares desde donde parten los servicios directos a nuestros destinos es donde más presencia buscamos tener. Ahora está saliendo un nuevo vuelo directo desde Córdoba a Punta Cana, así que eso nos ponen muy contentos porque la provincia es un punto muy importante para el resto que prefieren no llegar a Buenos Aires, ya que les optimiza los tiempos de viaje.

¿Crees que Inclusive Collection está posicionada en el mercado argentino?

- La verdad es que estar bajo el paraguas de Hyatt nos ha ayudado mucho, nos ha dado mayor renombre y por supuesto que la cantidad de marcas que agrupa a veces se puede llegar a confundir, pero la verdad que estamos trabajando constantemente para que todo fluya. Tener el respaldo de Hyatt siempre es un beneficio.