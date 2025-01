Humming Airways tiene planificado para dentro de un mes el comienzo de las operaciones en una de sus rutas, que si bien fue inaugurada días antes del cierre del año pasado, tienen programado para febrero el comienzo

¿Cuándo comienzan las operaciones regulares de Humming?

- Una ruta que sale desde Aeroparque y va hacia Olavarría y Tandil los miércoles por la mañana y viernes por la tarde; y otra también desde AEP pero hacia Venado Tuerto y Villa María, los martes por la mañana y miércoles por la tarde. Esta última va a comenzar el 11 de febrero y la otra, seguro sea ahí muy cerca.

¿Cómo están desarrollando la comercialización?

- Los tickets para el pasajero final van a salir una vez que finalice la preventa. Eso va a ser más o menos a mediados de enero. Lo vamos a estar comunicando en todas nuestras redes.

¿Cómo está compuesta la flota?

- Tenemos un avión principal de 19 pasajeros que es un Metroliner SW4. Después, para los vuelos privados y charter, tenemos afectados a la empresa varios aviones más.

¿Apuntan a comercializar los tickets a través del canal de agencias?

- En la preventa tenemos los paquetes de 150 pasajes a 150 dólares. Para una agencia de viajes que compre y revenda, es un valor bastante lógico inicial, para un pasajero frecuente. En nuestros itinerarios se llega a ciudades industriales y también a las que tienen mucho turismo, no solo hacia esos destinos sino también a Buenos Aires. Por ejemplo, en Olavarría nos reunimos con agentes de viajes que nos han comentado que a ellos esta ruta les sirve para poder llevar grupos a Buenos Aires a pasar el fin de semana. Lo mismo al revés. De cualquier manera, lo principal a lo que apuntamos es al segmento industrial. Lo que buscamos es poder desarrollar cada una de estas ciudades.

¿El plan de Humming incluye expansión fuera de Argentina?

- Inicialmente, Argentina y puntualmente ciudades de este estilo. O sea, nosotros estamos buscando crear conexión en lugares en los que no la hay. Primero hay que consolidar este servicio, hay que demostrar que en estos lugares se vende y que el pasajero empiece a conocer la marca y que hay una alternativa al vuelo privado.

¿Ya están analizando sumar otras rutas a corto plazo?

- Así como estas cuatro ciudades con las que estamos comenzando, hay muchas más que requieren este tipo de conexión y no porque la vayamos a brindar nosotros, o sea, estamos contentos de que surjan otras empresas. Al mercado aerocomercial en Argentina le falta mucho para terminar de ser explotado, y diría que nunca se termina de explotar, porque si se desarrolla la economía, se agranda y se agranda y no se da abasto.

¿Hay alguna ciudad que ya estén analizando?

- No, todavía no. Nombres no podemos dar de ciudades, pero te aseguro que estamos en tratativas con varias. Bien.

Solo con la preventa, ¿ya se puede tener un promedio de ocupación para los primeros vuelos?

- Estamos bastante avanzados. Para la ruta de Venado Tuerto y Villa María estamos rondando el 60% de la preventa del primer año, que es un avance bastante grande. En Olavarría estamos también teniendo un avance grande. Estamos apuntando para que cuando arranquemos las operaciones, entre las dos rutas, tener alrededor del 60 % para el inicio de operaciones.

En cuanto al formato de negocio, ¿se guiaron por alguna compañía que ya existe?

- Hay similares. En Estados Unidos está JSX Aviation, es una aerolínea que también conecta a ciudades de este estilo; en Noruega está LYGG. Son aerolíneas que inicialmente apuntan al público corporativo y a ciudades secundarias, que son las que le siguen a la capital provincial o en ese estilo y muchas se asemejan en la cantidad de habitantes. Pero, este modelo de negocio, más que sacarlo de afuera, la idea ya surgió de acá. Porque nosotros ya hacíamos vuelo privado a estas ciudades y nos dimos cuenta de que con la demanda que había, daba para regular. Y eso fue lo que principalmente nos motivó.

¿Qué empresa les va a brindar el servicio en tierra?

- Royal Class y en los aviones llevamos el personal requerido y dentro de cada una de las cuatro ciudades tenemos gente que va a estar presente dando servicios. Lo que necesita principalmente cuando es un aeropuerto controlado, es que tengan la administración propia y que ellos tengan la formación. Al no ser una operación muy grande, es algo que se puede manejar sin problemas. Porque en resumen es la aprobación de seguridad para la aeronave, sacar las valijas, maletas, equipaje, etc; volverlo a colocar y el cierre del avión. Son esos tres puntos clave.

¿Qué cantidad de personal propio tiene ahora la empresa?

- Lo que es la parte de operaciones no es propio, tenemos todo tercerizado. Ese es uno de los puntos clave nuestros. Dentro de lo que es la parte administrativa- comercial, somos 20 personas. Algunos somos socios que trabajamos, como yo, pero después hay muchos que se sumaron al equipo porque les gusta la iniciativa.

Porque hace un tiempo habían publicado un anuncio buscando personal…

- Fue hace unos meses a través de nuestra página. Se armó un esquema de quienes podrían sumarse. Dos del área administrativa se incorporaron por ese cuestionario. Para los pilotos era un esquema inicial para poder sumar al avión. Pero después se nos dio la alternativa de ya tomar un alquiler que venga con todo. Este modelo está bueno porque va a simplificar más que nada la operación al inicio, que es cuando nosotros tenemos que tener la vista en lo comercial. La base de datos de los pilotos que han postulado la tenemos y es importantísimo para el día que se requiera. Eso pasa mucho en la aviación, que se arman las bases y cuando se va requiriendo se los llama.