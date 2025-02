ener tu visión, tu opinión sobre cómo está el mercado hoy en día. Siempre esto es una buena oportunidad para escucharte también. Y bueno, ella no pudo venir al evento que hicimos en Casacavia. Pero conoce la empresa, le llegan las informaciones que estamos enviando. Así que está al tanto de las últimas novedades, no de las últimas últimas, pero sí de las más conocidas. Yo me quedo maleada y sin cámaras, sin nada. Y parece ser mi culpa. De apuntadora, por si te olvidás de algo. Ufa. ¿Cómo estás, Perla? Un gusto. Un gusto. No sé cuáles serán las últimas novedades, pero yo llegué hasta Gusana Balbo y Aerowiz. ¿Hay algo que viene después de eso? Si es así, vamos con eso, me parece que sí. Bueno, la adquisición del certificado de explotador aéreo es un gran paso para nosotros para poder operar aeronaves propias o de terceros. Estamos trabajando en eso para sumar la primera aeronave. Ayer firmamos el contrato con un avión pequeño. Es el primero que va a ser parte de la flota de Aerowiz. Y estamos trabajando con otros propietarios para ver de ir sumando más aeronaves bajo operación y administración propia. Es un proceso lento porque hay muchas negociaciones de por medio y hacerse conocer por los propietarios y que confían en entregar su aeronave. Y nosotros estamos haciendo proyecciones para en algún momento adquirir una aeronave propia. Y después de eso, lo que hicimos como innovador, estuvimos trabajando en una tecnología que es un medio de pagos del Banco Central de Brasil, que se llama PIX, y lo integramos dentro de nuestra plataforma que hoy es interna, nuestra plataforma digital donde trabajamos toda la gestión de los vuelos y le integramos ese medio de pagos. Entonces nuestros clientes que volaron a Brasil o los brasileros que vinieron a Argentina fueron la semana pasada los primeros en beneficiarse con estos pagos que lo que lograron para ellos es ahorro de costos porque no hay gastos bancarios. Y para los proveedores fue que se les pagó instantáneamente y pudieron ver materializado esa recepción de fondos por los servicios prestados tanto en Argentina como en Brasil, compramos combustible. Así que bueno, eso es como lo más nuevo. Y hoy estamos lanzando, creo que ahora en dos horas, la primer interfase para que usen los Pilotus, que son nuestros clientes también de esta plataforma para poder solicitar los servicios y darle seguimiento a todos los vuelos que trabajamos con ellos. Sabes que justo estamos, una de las periodistas del equipo está haciendo una nota con PIX y analizando, sí justo, salió recién, muy casero, pero a ver si encontraba, viste que Sobrefloría venden directamente, a ver si había brasileros comprando con PIX y demás para ver cómo se estaba haciendo uso de la plataforma. Y vos me decís que les dio buenos resultados. Bueno, nosotros vamos a lanzar nuestra propia billetera. Esto off the record. Hicimos un acuerdo exclusivo con una billetera que la van a usar los consumidores finales que ya la están usando, que si querés te paso el contacto y lo podés entrevistar al founder como separado de Arowais, pero hablar de cosas para los viajeros, los brasileros que viven en Argentina, los argentinos que van a Brasil. Nosotros lo que hicimos fue un acuerdo de exclusividad para desarrollar toda la industria aeronáutica y lograr mi objetivo que determiné hace 8 años, que es lograr los pagos instantáneos para la aviación. Y bueno, este es el primer paso materializado de ese gran objetivo que hasta el día de hoy todos creen que no es posible o que sola no se puede. Bueno, yo cabeza dura sigo para adelante. ¿Crees que el contexto macro de políticas que se están dando en Argentina está fomentando o está ayudando a que logres ese objetivo y acortando los plazos? Mira, creo que sí. Falta todavía un poquito de remover bastantes temas burocráticos, pero no es tanto por cuestiones gubernamentales, sino idiosincrasia del modo de trabajo propio que nos quedó a los argentinos, digamos, como aletargados y con cuestiones burocráticas muy espesas que no es tan fácil removerlas. Entonces, ellos, yo esto podría ofrecerse, se lo podría haber implementado a Aeropuerto 2000 o a EANA, la Empresa de Navegación Aérea Nacional, o a Migraciones o a Aduana, ya lo podrían estar usando ellos también junto con Aruwais. Pero bueno, llegar a esas conversaciones todavía tiene muchas vueltas. Pero bueno, igual ayuda a que los inversores por ahí presten más atención. Nosotros todavía formalmente no hemos solicitado inversión, pero es algo que debemos hacer para poder escalar la tecnología, obviamente. Con Aerowais, más allá de plantear un servicio en sí, ¿buscas también como una revolución en lo que tiene que ver con el mercado agrocomercial o por ahí este rubro pequeño del que están ustedes? Mirá, yo soy revolucionaria en mi ser y mi ADN, así que siempre estoy desafiando los estratos cubos. No todo es camino de rosas por ser desafiante. Siempre todo lo veo desde otra óptica, entonces todo lo desafío y lo cuestiono y soy muy curiosa y pregunto para qué y por qué. Y si lo hacemos del otro lado y qué sé yo. No, pero escúchame, eso podría ser distinto. Así que sí, Aerowais vino a marcar una tendencia distinta. Y yo cuando, hace seis años que lanzó Aerowais, y cuando miro, hemos generado un cambio en la industria. Cuando yo empecé a atender vuelos en el aeropuerto de San Fernando, yo era la única que usaba chalecos. A partir de que yo empecé a usar chalecos, o sea, está mal quedado la autorreferencia, digo, para las cosas que las vemos. Impusieron una normativa de que era obligatorio utilizar chalecos porque otras empresas empezaron a usarlos. O hacemos, no sé, hicimos operaciones, hay un tipo de operación muy específica para aviones grandes, y más allá de que el aeropuerto nos felicitó y demás, después se implementó para que todos sigan esas mismas normativas. Bueno, esperemos que con la tecnología lograr también algo similar. Creo que somos referentes de muchos en la industria, quizás no lo dicen, pero siguen el ejemplo y me parece válido. Es parte de, ¿no? No todos en la Argentina tuvieron la oportunidad de vivir en Europa y aprender desde la experiencia de los europeos y los americanos. Bien. Entonces, bueno, que así sea. En lo que tiene que ver con el servicio puntualmente que brindan desde Aerowise, ¿cómo lo podrías definir o cómo podrías sumar características para plantearlo? Mira, la característica única y per se que tiene Aerowise en todo lo que hace es la honestidad y la transparencia. Para mí es algo que está en mi ADN y yo así lo vivo y lo transmito en los negocios. Eso no quiere decir que sea Heidi y que soy bastante una mujer de hierro en todo lo que es los negocios, pero soy extremadamente justa y correcta. Eso es como distintivo. Y después hacemos nada, todo con mucha pasión y creo que teniendo al cliente en el centro de todo. Yo siempre le digo al equipo, la prioridad es el cliente, no somos nosotros. Acá no se trata sobre nosotros, se trata sobre el cliente y hacer lo que vuele a su destino en tiempo y forma, de manera segura, priorizando lo que para él o para ella es una prioridad en ese momento. Y así, digamos, con ese propósito vamos por todas las aristas de la aviación. Nosotros hacemos, bueno, ahora administración de aeronaves y comercialización de vuelos charter, hacemos logística internacional, que es toda la parte de coordinación de los vuelos para los propietarios y los pilotos de aeronaves de visión privada. Y hacemos atendimiento en el aeropuerto de lo que se llama Ground Handling para aeronaves nacionales o extranjeras en Argentina y en Uruguay. Y todo eso lo llevamos al mundo tecnológico. Todo eso lo combinamos dentro de una plataforma.

Bueno, te comentaba esto de ir uniformados y vestidos como corresponde siguiendo la normativa OASI con chalecos al aeropuerto, es una de las cosas que antes en la Argentina no sucedía. Logramos que simplemente durante la pandemia el envío de planes de vuelos por e-mail, que no se hacía, eso fue una iniciativa de Arowais, viendo que era muy difícil en la Argentina, esto es muy técnico, pero los planes de vuelo es un papel, ahora se está trabajando la digitalización, a pesar que hace 20 años que se digitalizó en el mundo, y entonces cómo llevabas ese papel y estábamos todos con el barbijo, entonces ahí fuimos nosotros a hablar con el administrador del aeropuerto de aquel momento, el jefe de ANA, que es la empresa de navegación aérea argentina, y bueno, logramos que se apruebe el e-mail y hasta el día de hoy se envían así los planes de vuelo, por ejemplo. Mirá, es un detalle que uno no cree que todavía haya un papel que va de una punta a la otra, ¿no? No sabés, no sabés, o sea, esto es, mirá, yo vine a la Argentina cuando vivía en Londres y me mudé a América Latina en el año, o sea, me mudé a Buenos Aires de nuevo en el año, me mudé en el 2009, pero vine en el 2008 a hacer un relevamiento del mercado de América Latina, y nunca me voy a olvidar que volví a Londres y me esperaban, viste, los grandes jefes, me mandaron dos meses acá, y me dijeron ¿qué encontraste? Yo recorrí Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, ¿quién es nuestra competencia? me preguntaron, y yo puse en la mesa un lápiz y un papel, y me miraron y me dijeron, pero ¿quién es la competencia? ¿quién es el proveedor más grande? Y yo les dije esto, lápiz y el papel, no lo podían creer, ¿cómo? Sí, acá todo se hace a mano. Así que bueno, imaginate, desde aquel entonces, ahí yo empecé a vender todo lo que era flight planning digitalizado, y a pesar de que intenté muchas veces de que Argentina lo implemente, nunca lo logré. Hasta el día de hoy, creo que en algo están trabajando, pero todavía, bueno, lo del mail fue lo más revolucionario. Mirá, en este contexto parece que sí. En lo que tiene que ver con crecimiento de la empresa y demás, ¿los últimos años notaron números superadores en cuanto a la actividad? Mirá, sí, la aviación en general, esto en el mundo, después de la pandemia tuvo un crecimiento muy destacado, la aviación en general, por supuesto, porque creo que todos teníamos como ese fomo de no poder salir de nuestros países, no importaba en qué país estuvieses residiendo. Y la aviación ejecutiva también se benefició con ese comportamiento de la gente, y hubo un incremento, digamos, sustancial entre un 30 y un 40%. Eso impactó en la venta de aeronaves y en la cantidad de vuelos que se han hecho, y ahora bajó un poco este año, para el 2024, pero igual sigue en niveles altos. En Argentina, con el cambio de gobierno, hubo un cambio de comportamiento, siendo que el presidente tiene un perfil muy modesto y muy austero, los empresarios tratan de, no sé si lo tratan conscientemente, pero bueno, piensan dos veces para qué utilizar un avión. Si hay un buen fundamento, voy a cerrar un contrato importante, voy a generar fuentes de trabajo a reunión, porque voy a exportar, voy a vender, voy a comprar, voy a adquirir, bueno, esos vuelos siguen existiendo. Los vuelos que cambiaron son los vuelos por placer, que no son tantos como eran hace quizás un año y medio atrás. Pero hay, obviamente, pero bueno, menos. Y hay un comportamiento de tratar de compartir los vuelos charter privados, se hace un poquito, esto empezó en la pandemia con los vuelos que cruzan a Montevideo. Hoy hay una tendencia como a quizás despertarse para el resto de los vuelos, que un propietario pueda llegar a decir, voy a volar a tal lado, quiero compartir mi avión con alguien. Bueno, eso hay como una puja ahí en el mercado, entre que el mercado lo pide y las autoridades que lo evalúan. Bueno, eso si sucede va a ser un cambio importante en la industria. ¿Hay un mercado para ese tipo de servicio? Mira, yo tengo una visión muy personal con respecto a lo que es compartir un avión, porque pienso, bueno,

el que pone la inversión del asset, del activo, que es muy importante, no sé si le cambia tanto la ecuación compartir su avión con otra persona. Lo que sí, donde sí creo que hay una oportunidad es en lo que llamamos el fractional ownership, que es algo que nosotros estamos promoviendo, que es que por ahí tres o cuatro personas compren o adquieran una aeronave entre ellos y entonces ahí sí se comparte el uso de la aeronave, pero de manera individual. Bien, está bien. Como una ruta distinta cada uno y como cuando está disponible lo van rotando. Comparten los gastos anuales, pero después de tal fecha a tal fecha vuelo yo, de tal fecha a tal fecha vuela el otro. Y entonces es más ameno para ingresar al mundo de la aviación, los costos anuales se reducen, pero el uso es individual y el avión se vuelve más eficiente porque vuela, no sé, 500 horas al año, 600 horas al año y cada propietario vuela 150, es como que hace mucho sentido. Eso me parece, para mí, lo que recomendaría en lo que es compartir una aeronave. Ahora, en los últimos meses con esto de Human Airways o de American Jet, parece como que se empieza una transformación, ¿no? ¿Crees que hay posibilidades de que empiece a mutar del mercado corporativo al de los vuelos regulares? Mira, bueno, American Jet es un operador muy sólido, con mucha trayectoria, muchos años de experiencia, es un muy buen operador. Nosotros alquilamos sus aeronaves, transportamos a nuestros clientes en ellas y, bueno, sé que adquirieron nueve aeronaves, pero todavía no sé qué tipos de aeronaves son. Ellos siempre estuvieron ligados a todo lo que es el tema del traslado de los mineros y las empresas de oil and gas. Así que, bueno, se destacan siempre por mover aeronaves de mayor cantidad de asientos, menos VVIP. Nosotros seríamos bien VVIP, aeronaves de menos pasajeros, para uso, bueno, el uso corporativo, para uso de empresas puede ser, obviamente, pero ellos siempre se destacaron por tener 19 asientos, 49 asientos, o sea, aviones más grandes. Y la otra empresa que vos mencionaste es un bróker, no es un operador aéreo, es un bróker que está utilizando el certificado de operador aéreo de otra empresa y que otra tercera creo que le facilita a los aviones, no sé, es algo medio... Si hay una triangulación. No, no lo conozco. ¿Pero crees que las empresas del corporativo pueden empezar a pensar en vuelos regulares o están, como en el caso de ustedes, como muy concentrados en que crezca corporativo ocasional, pero más individual? ¿Vos te referís quizás si el pasajero que vuela con nosotros piensa en volar más en línea aérea? Sí, una cosa así. Mira, están volando en línea aérea los propietarios de aeronaves. Muchas veces las aeronaves por algún motivo no están disponibles porque están en mantenimiento, porque las está utilizando otro miembro de la sociedad o de la familia y entonces uno de los socios, de los propietarios o una de las propietarias decide tomarse un vuelo de línea aérea. Eso sucede.