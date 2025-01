Universal Orlando Resort invita a todos a celebrar los 30 años de Mardi Gras del 1 de febrero al 30 de marzo durante Universal Mardi Gras: International Flavors of Carnival, con un menú completamente nuevo de deliciosa cocina internacional, un espectacular desfile con coloridas carrozas y, en noches selectas, conciertos en vivo de grandes nombres de la música. Toda la diversión de Carnaval como parte de la entrada regular en Universal Studios Florida.

El Line-Up de la fiesta de Mardi Gras 2025 en Universal Orlando Resort

La serie de conciertos este año contará con 12 presentaciones en vivo de algunos de los artistas musicales más populares de todo el mundo, incluido el artista ganador del GRAMMY T-Pain, la superestrella mundial del pop Joe Jonas y el artista ganador del Latin GRAMMY Juanes. Los conciertos se llevarán a cabo en noches selectas en el Music Plaza Stage dentro de Universal Studios Florida, después del desfile de Mardi Gras.

Lista de artistas que estarán presentes en el Mardi Gras 2025:

Fecha Artista 1 de febrero T-Pain 8 de febrero Joe Jonas 15 de febrero Kool & The Gang 16 de febrero Juanes 22 de febrero Scotty McCreery 1 de marzo Foster the People 8 de marzo Illenium 15 de marzo All Time Low 16 de marzo Lawrence 21 de marzo Coco Jones 22 de marzo DJ Pauly D 29 de marzo TLC

Por otra parte, el Mardi Gras de este año celebrará 30 años con desfiles, música y comida en Universal Studios Florida, entre ellas, seis carrozas completamente nuevas inspiradas en algunos de los Krewes más famosos de Nueva Orleans. La nueva colección de carrozas destacará la comida, las cuentas y el pantano, y se unirá a las carrozas tradicionales inspiradas en Nueva Orleans de Universal.

Además, los visitantes podrán disfrutar el Mardi Gras Float Ride and Dine Experience - que ofrece una oportunidad exclusiva de ser parte de las festividades, los visitantes tendrán un lugar reservado para lanzar collares coloridos y brillantes, desde adentro de una carroza de Mardi Gras, durante el desfile del evento.

¿Cuáles son las ofertas que ofrece Universal Orlando Resort para disfrutar del Mardi Gras 2025?

El acceso a Universal Mardi Gras está incluido con la entrada a Universal Studios Florida, y los invitados pueden aprovechar una variedad de ofertas:

La oferta "Compre 2 días y obtenga 2 días gratis" ofrece cuatro días de acceso a Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure por el precio de una entrada de dos días. Los boletos de esta oferta pueden ser utilizados hasta el 30 de abril de 2025.

Con el boleto 3-Park Explorer, los visitantes tienen acceso ilimitado durante 14 días consecutivos para disfrutar de las atracciones y experiencias de Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay.

¿Qué beneficios implica el paquete que ofrece Universal Orlando Resort para el Mardi Gras 2025?

Los visitantes pueden completar su viaje con una estancia en uno de los nueve increíbles hoteles de Universal, con ventajas exclusivas como entrada anticipada a los parques y transporte gratuito a los parques temáticos. Los hoteles de Universal Orlando ofrecerán comidas y bebidas exclusivas de Mardi Gras esta temporada, incluyendo Bourbon Street Beignets en The Kitchen en Hard Rock Hotel, Bayou Shrimp and Grits en Bar 17 en Universal Aventura Hotel y New Orleans Chicken o Shrimp Po' Boy en Beach Break Cafe en Universal Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites.