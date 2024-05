Iguazú todo el año, un destino de "Maravilla" para disfrutar y sorprenderse

Iguazú es un destino que, año a año, se reinventa y busca ofrecer a los visitantes una gama de atractivos que los sorprenda y que también ofrezca una mezcla de naturaleza, cultura, diversión y momentos inolvidables. La hotelería con servicios de alto nivel y la exquisita gastronomía completan una oferta imperdible para todos los gustos.

Al respecto, el presidente del Ente de Turismo de Iguazú, Leopoldo Lucas, indicó que el destino Iguazú cuenta con una importante diversidad en hotelería para satisfacer todos los gustos y bolsillos.

“La característica intrínseca que se nos presenta es la abundante flora y fauna de una localidad que tiene como eje principal de trabajo la sustentabilidad. Por ello, es posible disfrutar de hoteles que se encuentran inmersos en la selva misionera, donde los sonidos y el acercamiento con este increíble aire puro y verde por doquier hacen que la estadía sea única y realmente de un relax que permita una conexión con uno mismo y con el medio ambiente. Iguazú cuenta con todo tipo de hotelería, desde cadenas internacionales hasta emprendimientos locales, pero siempre con la búsqueda del encuentro con lo natural, con la tierra roja característica de nuestras costumbres que fascina tanto a nuestros visitantes y turistas”, agregó.

Y agregó "asimismo nuestra extraordinaria hotelería se complementa con una gastronomía que, muy bien sabemos, gusta mucho a los turistas de todo el mundo. La conjunción de sabores de la selva, de una cultura que tiene sus cimientos en las tres fronteras, sumado a las especialidades de los productos locales hacen que la oferta gastronómica sea realmente asombrosa y también para todos los gustos. En este sentido, podemos destacar a la Avenida Córdoba, dónde hay una gran concentración de restaurantes y espacios culinarios que ofrecen todo tipo de servicios de un nivel envidiable. A su vez, la nueva calle paseo Avenida Brasil brinda una posibilidad de disfrutar la noche; los bares, la Feirinha, la música y las discotecas ofrecen un espacio especial para aquellos que gustan de disfrutar salidas con amigos y vivir un grato momento en un espacio intercultural donde se juntan nacionalidades de prácticamente, todo el mundo".

Y destacó "por supuesto, no podemos dejar de mencionar nuestras Maravillas Naturales: las Cataratas del Iguazú- una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza- que con sus 275 saltos, nos permiten disfrutar de un acercamiento único a las aguas grandes, que no se puede describir con palabras, sino que definitivamente, hay que vivirlas. Así también, Iguazú ofrece más de 40 atractivos que se conjugan en actividades de aventura, paseos de compras, culturales, naturales y recreativos".

El presidente del Ente de Turismo de Iguazú manifestó además que “trabajamos mucho para que los turistas argentinos vengan a alojarse en Puerto Iguazú y puedan disfrutar de nuestra selva, de nuestra gastronomía, atractivos turísticos y de nuestra gente que siempre los espera con los brazos abiertos”.

Y concluyó "todo esto hace que nuestro destino sea un espacio para disfrutarlo en familia, con amigos o en pareja, situándose así en una espectacular elección para vivir unas vacaciones inolvidables". Mas información en www.visitiguazu.travel