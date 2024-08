Real Estate Turístico: inversiones en hoteles con alto rendimiento

El evento organizado por Invertur Realty se da en el marco de la Expo Real Estate Argentina y tiene como objetivo presentar el ladrillo turístico y las oportunidades para invertir en el Four Points by Sheraton Iguazú en Argentina y en el Ramada by Wyndham Asución Airport en Paraguay a una audiencia de inversores y brokers inmobiliarios.

Siguiendo esta línea, el panel de Real Estate Turístico, presentado por el CEO y cofundador de Invertur Realty, Ramiro Alem, contará con la participación de Gustavo Viescas, presidente LatAm y Caribe de WYNDHAM Hotels & Resorts; Juan Paredes, director de desarrollo LatAm y Caribe de MARRIOTT; Luis Mirabelli, VP development hispanic América y Caribbean de Accor y Facundo Lozada, senior development manager Southern Cone de HILTON; y en el espacio de Condo Hotel y el Rol de las Cadenas Hoteleras.

Asimismo, se presentarán dos oportunidades para invertir en hoteles, en primera persona con sus desarrolladores Miguel Ángel Isanbizaga del Four Points by Sheraton Iguazú y Alex Zaballa del Ramada by Wyndham Asunción Airport.

¿Qué es el Real Estate Turístico?

El Real Estate Turístico es una nueva forma de invertir en ladrillos con capitalización y renta turística con respaldo de cadenas hoteleras.

Es invertir en bienes raíces de renta turística, su capitalización y mayor rentabilidad versus activos inmobiliarios tradicionales se explica por la creciente demanda turística de flujos dolarizados y por la marca y eficiente operación hotelera, con un plus, los beneficios de ser dueño de un hotel.

Por qué es el momento de invertir en hoteles

El CEO y cofundador de Invertur Realty, Ramiro Alem, comentó: “En Latinoamérica estamos ante una ventana de oportunidad para el Real Estate Turístico para invertir en hoteles y desarrollos inmobiliarios turísticos, en bienes raíces de capitalización y renta turística”.

Alem también agregó: “La demanda de viajes proyecta crecer al 5.8 % promedio anual en los próximos 10 años y la oferta poco más del 2 %, hay un importante gap a cubrir, y el condo hotel es el producto de inversión probado y exitoso en economías como USA, México y Brasil para invertir y desarrollar los hoteles rentables y bien estructurados que necesita la industria para crecer”.

¿Cuáles son los beneficios para el inversor?

Mayor rentabilidad (7-12 %), por los crecientes flujos dolarizados; tarifa del hotel.

Mayor capitalización por la marca y operación hotelera profesional.

Recupero de la inversión en la mitad de tiempo versus un departamento en alquiler.

Se desentiende de la administración, lo hará un operador hotelero con experiencia.

Se desentiende del mantenimiento, cubierto por el flujo de fondos del hotel.

Beneficios impositivos, distribución de dividendos luego de impuestos.

El condo hotel como “producto de inversion”

A través del condo hotel como producto de inversión, el inversor entra al negocio hotelero con la seguridad de su título de propiedad sin ocuparse de la gestión, y lo más importante, accediendo a una mayor renta y capitalización versus inversiones inmobiliarias tradicionales.

Condo viene de condominio, que significa titularidad en común, y Hotel hace referencia al destino o uso del inmueble.

El modelo de negocio es muy simple, el inversor adquiere una unidad que afecta a la explotación hotelera a cambio de una renta que resulta de la comercialización de todos los servicios del hotel, no sólo de sus habitaciones, sino también del restaurante, spa, salones, etc., de allí los valores de 7-12 % de renta promedio anual en dólares, explicado también por la creciente demanda turística y los flujos dolarizados (las tarifas de los hoteles son en dólares).

Además, invertir en hoteles a través del producto de inversión del condo hotel permite que pequeños y medianos inversores entren al negocio hotelero sin tener hacer inversiones millonarias, entrando a un negocio antes sólo reservado a los grandes fondos de inversión y reits (real estate investment trust).

En definitiva, los inversores obtienen un título de propiedad, convirtiéndose en dueños de parte del hotel, y participan de las ganancias netas generadas por la explotación del mismo en función a su porcentaje de inversión sobre la inversión total del hotel.