Cómo es la política de desecho alimenticios de Meliá

La cadena hotelera Meliá Hotels International, en su apuesta por desarrollar políticas comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente, sigue plantando cara al desperdicio de alimentos en sus hoteles.

Además de adoptar medidas de reducción del desperdicio en sus establecimientos, a través de su colaboración con la app Too Good To Go, la aplicación móvil líder en la lucha contra el desperdicio de alimentos, el grupo hotelero acaba de alcanzar la cifra de 30.000 packs de comida salvados, que corresponde a más de 30 toneladas de alimentos.

Este hito positivo significa que se han aprovechado todos esos recursos alimentarios, evitando el desperdicio y la emisión de 81 toneladas de CO2eq a la atmósfera.

La alianza entre ambas compañías se inició en noviembre de 2019 con una fase piloto en hoteles de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Canarias y Málaga. Tras los buenos resultados obtenidos, la colaboración se ha ido extendiendo y en la actualidad esta iniciativa está implantada en un 25% del portfolio de Meliá en España, con el objetivo de seguir sumando hoteles.

Gracias a esta iniciativa, los usuarios y usuarias tienen la oportunidad de salvar a través de la app de Too Good To Go packs sorpresa con una amplia variedad de productos de los buffets diarios de desayuno de los hoteles Meliá.

En el marco de su estrategia de sostenibilidad, Travel for Good, la hotelera puso en marcha diferentes iniciativas para impulsar una cadena de producción responsable y contribuir a la reducción del desperdicio alimentario.

Estas incluyen, entre otras, la adopción de nuevas tecnologías de control de demanda para ajustar la producción al volumen real de ocupación del hotel, la unificación de cocinas de producción, la formación a empleados y sensibilización a clientes, así como la colaboración con Too Good to Go.

El presidente y consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, expresó: “En Meliá, estamos comprometidos con un modelo de hotelería circular y de proximidad, esencial para reducir residuos y minimizar nuestra huella medioambiental, donde la reducción del desperdicio alimentario es fundamental en nuestra industria. Además, nos enfocamos en concienciar a nuestros clientes sobre el consumo responsable, la prevención del desperdicio de alimentos, la adopción de hábitos saludables y la promoción de la cultura local a través de una oferta gastronómica de calidad”.

Finalmente, la directora general de Too Good To Go en España, Marie Lindström, declaró: “Todos los actores implicados en la sociedad debemos aunar esfuerzos en la lucha contra el desperdicio alimentario, ya que es un problema que nos afecta a todos. No debemos olvidar que sólo en España casi 8 millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura y el desperdicio de alimentos es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El compromiso y la acción de grandes marcas como Meliá es una gran señal de que el sector está cada vez más implicado para lograr un planeta más verde y libre de desperdicio alimentario ”.