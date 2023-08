Royal Caribbean apuesta a la diversión de fin de semana

Representantes de la naviera presentaron en Buenos Aires las novedades, así como las tendencias que observan en el segmento de los cruceros.

Un desayuno para los medios especializados y un almuerzo para operadores destacados fueron algunas de las acciones que Royal Caribbean, a través de Alberto Muñoz, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe; y Bert Hernández, vicepresidente Senior, Internacional, llevaron a cabo en Buenos Aires.

La excusa principal de la visita está vinculada con el Utopia of the seas, el primer barco de Oasis Class que debutará en julio de 2024 y ofrecerá escapadas, es decir, un viaje de ocho días, con tres noches de fin de semana, con nuevos planes y actividades divertidas.

El barco partirá desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, y contará con la disposición de 40 bares y restaurantes, alta variedad de piscinas y alternativas para vivir emociones fuertes y para descansar. Como si fuera poco, habrá una parada especial en Perfect Day at CocoCay, la isla privada para adultos de línea marítima en las Bahamas, donde los turistas podrán disfrutar de las mejores playas.

UNA OPORTUNIDAD DE MEJORAR LAS VENTAS CON ROYAL CARIBBEAN

Asimismo, hizo hincapié en que también notaron que el milenial es el grupo generacional que está más interesado y que los más jóvenes son los que están recurriendo más a un agente ya especializado para que les ayude a tomar la decisión del crucero.

"Por ejemplo, para 2022, para Latinoamérica, la edad promedio de quienes nos acompañaron era de 45 años. Para 2023, bajó a 40, y estamos viendo que para 2024 ya hay un rango que incluye personas hasta de 37 años", detalló.

ROYAL CARIBBEAN SUMA NOVEDADES

A su vez, los ejecutivos remarcaron que están muy contentos con el nacimiento de Rhapsody of the Seas, que va a estar navegando a partir de diciembre. "Hemos tenido tanta demanda por el producto ABC a poner Curaçao o Cartagena, que hemos decidido extender toda la temporada para este itinerario", agregó.

En este sentido, destacaron que la región más demandada a nivel crucero sigue siendo el Caribe. Por lo tanto, desde Royal Caribbean apuestan a una estrategia para dominar esta zona con los recorridos.

LA PROPUESTA DEL UTOPIA OF THE SEAS

Para garantizar una mejor estancia y experiencia a bordo, Royal Caribbean fortaleció sus actividades y herramientas dentro del crucero. Por ejemplo, extendió la gama de sus piscinas, adquiriendo más variedad y sectores.

De esta manera, el nuevo barco contará con el “Ultimate Abyss”, una de las piletas más grandes con 79 metros; Suite Sun Deck, la cual ofrece vistas imperdibles y lujosas; y un conjunto de piscinas con diversos toboganes acuáticos, shows y bares. Además, estará disponible el Solarium Bristo, para combinar las bajas temperaturas del agua con el calor inmenso.

En cuanto a la gastronomía, que siempre fue un fuerte para Royal Caribbean, brindará más de 20 opciones para sus viajeros, fusionando sabores, recetas y culturas. Ahora, los turistas podrán disfrutar del Izumi y Izumi in the Park, con sushi y comida japonesa; cocina italiana de Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, con especialidad en pastas y cócteles; y The Mason Jar Southern Restaurant & Bar, comidas de especialidad para todos los turnos.

Por último, para no cortar con la tradición de entretener a bordo, el nuevo modelo tendrá bares caribeños como el Pesky Parrot; Casino Royale, con la adquisición de máquinas, música en vivo con shows y competencias de karaoke; y espectáculos teatrales, como AquaTheater.