Disney se llena de variedades gastronómicas

Desde el pasado 27 de julio y hasta el 18 de noviembre estará disponible en los parques el EPCOT International Food & Wine Festival.

El cotizado festival de comida y vinos en Walt Disney World Resort, ofrece entretenimiento en vivo y diversión para toda la familia. Estas se conforma como una gran oportunidad para que los visitantes puedan emprender una expedición internacional de sabores.

Nuevos platos y sabores espectaculares gracias a los Global Marketplaces:

Estos son mercados temáticos que se encuentran en todo el parque ofrecen una cornucopia de sorbos y bocados. Algunas de las opciones que se presentan son:

Brew-Wing Lab at the Odyssey: por primera vez en el festival, invita a los visitantes a emprender una deliciosa aventura con las creaciones culinarias y los locos percances de Muppet Labs. Con el Dr. Bunsen Honeydew y su fiel socio Beaker como sus anfitriones, los asistentes al festival pueden probar brebajes que incluyen alitas de pollo tradicionales y opciones veganas.

Flavors of America: en The American Adventure sirven tres nuevos platos, las opciones disponibles pueden ser: el suntuoso Italian Hot Beef Sandwich, con carne rasurada, giardiniera picante, en su jugo en un rollo francés; o el Cioppino lleno de sabores, un guiso de mariscos con caldo de tomate e hinojo con infusión de azafrán; y también los Chilaquiles con chips de tortilla de maíz mezclados en salsa verde con pollo ranchero, queso fresco, crema de cilantro y limón cubierto con un huevo escalfado suave.

Chop & Chop: Este lugar se encuentra inspirado en las carnicerías clásicas y se destaca una fusión de verduras y carnes a la parrilla.

Wine & Wedge: aquí se celebran los deliciosos maridajes de quesos y bebidas. Southern Pimento Cheese con verduras en escabeche empanizadas ofrece una versión exclusiva de un favorito regional, mientras que Boursin Fig & Balsamic Soufflé con tapenade de higo combina sabores dulces y salados a la perfección.

Bubbles & Brine: donde podrás disfrutar y celebrar con un menú de mariscos frescos y champán.

Swirled Showcase: un lugar para deleitarse con postres fantasiosos, desde un pastel de Nitro Cake en forma de Mickey hasta Fanta Floats.

Además, desde el 15 de agosto el festival le dará la bienvenida a dos destinos llenos de sabores, Hawaii, con sus delicias del pacífico; y The Noodle Exchange, con platos como ramen y fideos. Por otra parte, el 22 de septiembre cuatro nuevos Global Marketplaces debutaron para conmemorar la celebración de Disney 10, el aniversario de The Walt Disney Company.

Eat to the Beat Concert Series presented by Florida Blue Medicare

Las presentaciones musicales en vivo en el America Gardens Theatre se llevarán a cabo todas las noches, con bandas locales que se presentarán de martes a jueves y artistas conocidos que subirán al escenario cada semana de viernes a lunes.

Algunos de los artistas de este año son: Ruben Studdard con Haley Reinhart,Joey Fatone y sus amigos, Los Amigos Invisibles, Boyz II Hombres, Orianthi FOR KING + COUNTRY, We The Kings, Ayron Jones, Phillip Phillips y Raul Acosta and Oro Solido entre otros.

Los paquetes de comida Eat to the Beat también están disponibles en restaurantes selectos de EPCOT de viernes a lunes y ofrecen asientos garantizados para las actuaciones.

Experiencias que fomentan la exploración

El EPCOT International Food & Wine Festival ofrece diversión para toda la familia. Como por ejemplo: una forma divertida de degustar quesos en Emilie´s Fromage Montage, donde con la compra de cinco quesos los invitados reciben un sello y una vez acumulado cinco de los mismos pueden visitar Shimmering Sips hosted by Corkcicle para recibir un regalo especial.

Otra opción puede ser Remy ́s Ratatouille Hide & Squeak, una aventura inspirada en “Ratatouille” en donde los viajeros pueden comprar un mapa especial y calcomanías en ubicaciones selectas de mercancía del festival y buscar estatuillas de Remy alrededor del World Showcase y los Global Marketplaces. Ya sea que completen o no la búsqueda, podrán canjear su mapa para recibir un recuerdo especial del festival.

Y por tiempo limitado, del 29 de septiembre al 31 de octubre, en Pluto 's Pumpkin Pursuit encontrarán la manera perfecta para que los niños de todas las edades marquen el comienzo de los tiempos de la calabaza. Es fácil unirse a la diversión: los visitantes compran un mapa especial y calcomanías y luego buscan alrededor de EPCOT calabazas decorativas ocultas con temas de personajes de Disney.

MÁS ACTIVIDADES EN WALT DISNEY WORLD RESORT

Además de disfrutar del festival, los visitantes pueden ayudar a salvar la galaxia en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, reducirse al tamaño de Remy en Remy’s Ratatouille Adventure, cenar con las Princesas de Disney en Akershus Royal Banquet Hall y mucho más.

A partir del 22 de septiembre, los visitantes también pueden unirse a la celebración Disney100 que conmemora el 100.º aniversario de The Walt Disney Company. EPCOT marcará el hito con divertidas fotografías, creaciones culinarias especiales y espectaculares exhibiciones de iluminación en Spaceship Earth todas las noches.