Argentina tiene un 20 % menos de vuelos que el promedio de la región

Durante la mañana del jueves, Iberia abrió las puertas de su espacio ubicado en Florida al 200 para recibir a los interesados en el mundo de la aviación y el turismo. Más específicamente, la invitación estuvo destinada a la participación del EFE Forum “El impacto del transporte aéreo en el turismo Argentina: perspectivas, retos y oportunidades”.

Este evento fue un encuentro informativo, el cual constó de una mesa de diálogo integrado por: Juan Cierco, director Corporativo de Iberia; María José Taveira, Country Manager Argentina, Uruguay y Paraguay de IATA; Felipe Formaiz Pombo, concejero de Turismo de Turespaña, y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de Visit Buenos Aires.

En la víspera de los 80 años del primer vuelo Madrid/Buenos Aires de Iberia, Juan Cierco, hizo hincapié en los números que refleja la línea aérea luego de tantos años de compromiso con el territorio nacional. Actualmente, hay 2000 personas en los vuelos diarios de esta empresa que conecta Europa y Latinoamérica, además hay un total de 725000 asientos anuales, lo que representa un incremento del 18 % entre 2024-2025.

Esto se traduce en una red de unión de “37 ciudades en Argentina con 29 ciudades en España. Todo lo que se está haciendo es para aumentar esa conectividad que tiene una repercusión muy grande desde el punto de vista social, económico, cultural, de conectar personas y vamos a seguir apostando por ella en el futuro”, afirmó el director de Iberia.

Los números de la industria aerocomercial argentina en la escena regional

Dentro del territorio nacional, la industria aerocomercial mostró números impactantes en un reciente estudio elaborado por Oxford Econommycs y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Para continuar sobre este tema, la representante regional de IATA, María José Taveira, expuso como la necesidad de volar en el país -debido a las dimensiones geográficas- contribuye a la economía generando empleo y dinero de manera directa o indirecta.

Taveira explicó que los actores directos de esta industria (aerolíneas, fabricantes de naves, etc.) son los que menor aporte tiene en la economía nacional, produciendo un total de 25.000 puestos de trabajo y aportando un 0,4% al Producto Bruto Interno (PBI). No obstante, toda la rama indirecta que solicita los recursos de la aviación es lo que más aporta al tráfico de este sector, con 147000 puestos de trabajo y 9000 millones de dólares en derrama económica, aportando un 0,4% al PBI.

Asimismo, por fuera del turismo, las cargas también representan un gran incentivo a la economía argentina. Según la profesional, este segmento de la aviación es vital, por lo que expuso un dato indicador en el cual se analiza la cantidad de vuelos por habitante: ¿cada 1.000 habitantes cuántos vuelos realizan?. “En Argentina ese número es 463, así mismo no dice nada, pero si lo comparamos con el resto de los países de la región (…) como México, Colombia, Perú, Chile, Brasil y hacemos un recuento, ahí Argentina está un 20 % por debajo”.

En otras palabras, Taveira explica que a nivel regional, Argentina se encuentra por debajo de los países vecinos y tendría que crecer un 25 % para lograr igualar la situación de los limítrofes, aumentando la cantidad de vuelos.

Buenos Aires y Madrid, un intercambio que se consolida

En su momento de tomar la palabra, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, aseguró que la clave del posicionamiento turístico exitoso de la ciudad porteña es la conectividad. “Recibimos por años 2.800.000 turistas internacionales por año y más de 6 millones de turistas nacionales, por lo que es muy importante el turismo para la ciudad, ya que aporta de manera directa e indirecta”.

A su vez, hizo mención del acuerdo de Aerolíneas Argentinas con la línea española, que conectara con ciudades y provincias como Córdoba, Mendoza, Bariloche, Mar de Plata, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Tucumán o El Calafate. “Consideramos que la ciudad va a ser la gran beneficiada porque cualquiera que quiera conocer los increíbles atractivos que tiene el país, sin dudas, va a pasar por Buenos Aires”, dijo.

Posteriormente, en el debate se detalló las conductas ya actividades más interesantes para el intercambio de viajeros entre ambos países. Si bien arquitectónicamente, Madrid y Buenos Aires son parecidas, en cuanto a propuestas turísticas presentan una gran diferencia.

El español que visita Argentina:

El turista español es uno de los que más visita el suelo nacional. Proveniente de Europa, es el primer país que más viajeros emite, mientras que, en lo que respecta al continente americano, se encuentra Brasil, Estados Unidos y Chile como los mercados más establecidos.

Al respecto, en encargado del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, específico que: “El turista español que nos visita en general se queda muchos días, en Argentina y específicamente en la ciudad. Sucede que cuando uno se toma un avión por 12 horas lo que busca después es sacar el mayor provecho posible, quedarse la mayor estadía posible, amortizar el costo de los pasajes y en ese sentido, por supuesto, el turista español busca la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, busca las bellezas naturales de Argentina”. En su descripción, Gilligan también remarcó que existe un gran flujo corporativo que llega al país por eventos y relaciones laborales, asimismo compartió que sin contar el aéreo, el viajero gasta, aproximadamente, 800 euros por estadía.

“Muchas veces lo que nosotros vemos en el turismo limítrofe son ondas muy altas y muy bajas que dependen de la relación del tipo de cambio. Esto no sucede cuando tomamos turistas de long hall, como en España o en Estados Unidos, que son más estables en el tiempo”, expresó el presidente haciendo referencia a la consolidación del turista español.

En el caso inverso, el representante de TourEspaña, Felipe Formaiz Pombo, comentó que 670 mil argentinos visitaron el país del viejo continente, reflejando un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. Además, representa el segundo país que más gasta con 800 millones de euros vinculados, en gran parte, a la aviación y productos turísticos. “Tenemos muchos retos porque el mayo flujo se concentra en Madrid, pero estamos tratando de que conozcan el resto del país”, enfatizó.

Pata esto, Pombo aseguró que lo que más buscan los viajeros argentinos es visitar las ciudades desde un punto estratégico como lo es España, ante esto las autoridades turísticas lanzaron productos que permiten conocer más el país internamente.

Con esa meta establecida, España lanzó dos productos: Fly and train y Fly and Bus, para tener una conectividad total con las pequeñas y grandes ciudades. También celebró el acuerdo con la línea de bandera para lograr este objetivo: “El acuerdo con Aerolíneas Argentinas nos permite llegar a los turistas que no están en Buenos Aires y permitir conexiones como Ushuaia/Valencia”.

Post pandemia: 5 años desde que los turistas y aviones dejaron de encontrarse

Cinco años se cumplieron desde que la pandemia del Covid azotó el mundo. El turismo y la aviación fueron de las industrias más abatidas, de un día al otro se dejaron de escuchar los aviones en el cielo y solo despegaban aquellos que estaban siendo repatriados. Luego de un panorama incierto, la reactivación dio una nueva normalidad, en la mesa de disertación el director ejecutivo de Iberia y el responsable del Ente de Turismo de CABA expusieron el nuevo inicio tras el virus.

Inicialmente, Gilligan afirmó que fue una oportunidad en la que se dejó en claro la necesidad del turismo. Mientras que en cifras, Buenos Aires se encuentra en los niveles similares del turismo pre-pandemia. “Creo que el año pasado cerró un 3 % por debajo en el año 2019, pero números son similares los valores al resto de América. Creo que tienen también que ver con la recuperación del mercado aerocomercial, con la falta de aviones, con la falta a veces de pilotos aunque también vemos que cada avión nuevo, cada ruta nueva que se pone a disposición se completa enseguida”, observó.

En esa misma línea, Juan Cierco mantuvo que “la pandemia fue una catástrofe, pero fue indirectamente la mejor campaña que se le pudo hacer a la aviación”. Dentro de los números tangibles que se compartieron en un informe que realizó la empresa aérea, anterior a la pandemia y posterior a ella, los vuelos entre ambas ciudades dieron más de 12390 empleos de forma directa e indirecta, mientras que 61 % provenían de argentina, con una derrama total de 272 millones de euros entre ambas economía.

Además, remarcó la interrogante que expresan muchos viajeros luego del cierre pandémico: ¿viajar está más caro?. Desde su punto de vista, Cierco aseguró que en la Unión Europea se corre con desventaja debido a que se los obliga a usar los combustibles sostenibles (SAF) en pos de llegar a los OBS de 2030. Si bien el responsable de la compañía no se expresó en contra de estas prácticas verdes, hizo un llamado de atención a las autoridades españolas para empezar a fabricar el combustible y poder disminuir su costo, permitiendo que así también que bajen los precios de los tickets aéreos. En lo que respecta a Sudamérica, María José Taveira afirmó que hay muy poca iniciativa en adquirir estas prácticas de cuidado medioambiental.

Otro tópico que dejó la posteridad de la pandemia fue el perfil del viajero. Según los disertantes, ahora la necesidad de cada turista se centra en la sostenibilidad, la personalización y la lejanía de la gentrificación para la sociedad del destino.

Pero pese a lo mencionado, la Country Manager Argentina, Uruguay y Paraguay de IATA, esclareció: “Los aviones siempre decimos que son fábricas con alas, y frente a la crisis las compañías aéreas movilizan sus capacidades, o sea, cambiaron los vuelos donde están los aviones, por eso vemos las diferencias en la oferta. Esta fue una crisis que le costó 120 mil millones de dólares a la industria en su totalidad, o sea, fue la más larga, la más profunda, no se compara con otras en la industria. Entonces, todavía es difícil terminar de analizar los cambios de perfil, los nómades digitales, han aparecido muchas figuras, pero creo que vamos a necesitar un tiempo más para saber realmente cómo la gente quiere cambiar su perfil de viaje”.

IATA: Un nuevo actor en la cadena turística y un segmento que gana territorio

Una encuesta muy reciente de IATA a nivel mundial, informa que el segmento que nació luego del Covid es el pleasure que es la mezcla de los dos del viaje por placer y por trabajo. Actualmente y según las respuestas de los encuestados, el 75 % tiende a ese tipo de viajes.

Otra conclusión del relevo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional es que creció la intención de viaje en las generaciones mas jóvenes, y en ese rango etario se encuentran planificando vacaciones donde se prioriza la experiencia de viaje por encima del costo.

En lo que respecta a las generaciones más grandes, las autoridades turísticas de España expresaron que se encuentran evaluando la extensión del plan Imserso, de acceso y facilidad para los adultos mayores, hacia el territorito argentino.