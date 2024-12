American Airlines confirmó que su programa de lealtad seguirá sin cambios

American Airlines confirmó que en 2025, en el programa AAdvantage, los niveles de estatus y recompensas seguirán siendo los mismos, lo que facilitará a los miembros alcanzar o conservar el estatus.

“Por segundo año consecutivo, los requisitos de estatus y niveles de recompensa seguirán siendo los mismos, lo que lo hará sencillo alcanzar o conservar el estatus y todos sus beneficios”, explicaron.

En esta línea, Scott Chandler, vicepresidente senior de American, señaló que en los últimos años desarrollaron el programa para que sea fácil de entender y de interactuar, con el objetivo de brindar la mejor y más gratificante experiencia posible a nuestros miembros.

Cómo canjear los puntos en AAdvantage

Entre los puntos a tener en cuenta es que los miembros seguirán disfrutando de recompensas antes, entre y más allá de los niveles de estado a medida que desbloquean recompensas de puntos de fidelidad, a partir de solo 15.000 puntos de fidelidad, mucho antes de que un miembro alcance el estado AAdvantage Gold con 40.000 puntos de fidelidad.

Además, los miembros pueden elegir nuevas recompensas en 2025, que incluyen la opción de seleccionar una etiqueta de equipaje coleccionable y personalizada cuando el miembro alcanza los 15.000 puntos de fidelidad; cupones de asiento preferente; y privilegios de embarque prioritario, entre otros.

También, hace unos meses confirmaron que los miembros de AAdvantage que vinculen sus cuentas podrán elegir premios World of Hyatt en varios niveles en Loyalty Point Rewards, incluido el desbloqueo de oportunidades de estado de World of Hyatt o la posibilidad de canjear millas por premios de noches gratis de World of Hyatt.

A su vez, a partir de 2025, los miembros podrán utilizar sus millas AAdvantage para compras de alimentos y bebidas en vuelos elegibles; y, actualmente, ya pueden canjearlas por Wi-Fi a bordo en la mayoría de los aviones de fuselaje estrecho y en algunos aviones de fuselaje ancho.