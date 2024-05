Universal Orlando Resort: nuevas experiencias para las familias

A partir de junio, Universal Orlando Resort lanzará una colección de nuevas experiencias imperdibles que ofrecen entretenimiento para toda la familia, desde el día hasta la noche.

La programación de aventuras incluye la inauguración, el 14 de junio, de Dreamworks Land, la nueva y vibrante tierra temática inspirada en los queridos personajes de las películas: Shrek, Trolls y Kung Fu Panda, de DreamWorks Animation; Cine Sational: A Symphonic Spectacular, un espectáculo nocturno fascinante y sin precedentes en la laguna; y Hogwarts Always, un espectáculo de proyección completamente nuevo en el castillo en The Wizarding World of Harry Potter, Hogsmeade.

Y el 3 de julio, los visitantes podrán disfrutar del estreno del desfile diurno más grande de Universal hoy, el Universal Mega Movie Parade.

La presidenta y COO de Universal Orlando Resort, Karen Irwin, dijo: “Estamos entusiasmados en ofrecer una serie de nuevas experiencias para que disfrute toda la familia en Orlando, con esta emocionante colección de entretenimiento que van del día a la noche.”

Además, destacó que estas nuevas experiencias, junto con las atracciones que existen actualmente en los parques temáticos, permitirán a los visitantes crear recuerdos duraderos que harán que las vacaciones sean realmente inolvidables.

Cinesational: A Symphonic Spectacular. Inauguración el 14 de junio en Universal Studios Florida.

Las aguas de la laguna de Universal Studios Florida se transformarán con el espectáculo nocturno CineSational: A Symphonic Spectacular.

El nuevo y emocionante show celebrará el poder emocional de la música, aprovechando las icónicas bandas sonoras y escenas de películas taquilleras que han inspirado las atracciones pasadas, presentes y futuras de Universal Orlando.

A Symphonic Spectacular es la impresionante colección de tecnologías y efectos especiales que se exhibirán en el show. El espectáculo de la laguna contará con 228 fuentes que alcanzarán alturas de hasta 60 metros, un increíble mapeo de proyección 4K, una composición original con partituras recién arregladas (meticulosamente diseñadas para cada escena) y más de 600 - todo hecho para sumergir a los visitantes en una exposición imponente, llena de momentos cinematográficos inolvidables.

Universal Mega Movie Parade: Inauguración el 3 de julio en Universal Studios Florida

A partir del 3 de julio, algunas de las historias más queridas de las películas de Universal saltarán de la pantalla a las calles de Universal Studios Florida en el Universal Mega Movie Parade, una celebración espectacular de las películas icónicas E.T. y Regreso al futuro, entre otras.

Este será el desfile diurno más grande de Universal Orlando hasta la fecha y combinará 13 carrozas completamente nuevas, casi 100 profesionales - incluidos bailarines, patinadores, artistas de zancos y cintas y más -, además de efectos especiales que crearán una experiencia increíble donde los visitantes podrán revivir momentos clásicos de las películas de una manera completamente nueva.

Los visitantes se sorprenderán al ver el enorme Stay Puft Marshmallow Man de 4 metros en la carroza de los Cazafantasmas, el colorido Caterbus y el arco iris gigante en la carroza de los Trolls, y números musicales especiales en la carroza de la película Tiburón, incluida la banda sonora clásica interpretada en vivo por una banda. Para el final épico, una girosfera, raptors y el infame Tyrannosaurus rex a bordo de la carroza de Jurassic World y más.

La Summer Tribute Store de Universal Orlando complementará la nueva experiencia del desfile y contará con salas temáticas, productos y oportunidades para tomar fotografías inspiradas en algunas de las películas que se verán en el Universal Mega Movie Parade.

Espectáculo en el mundo de Harry Potter: Inauguración el 14 de junio en Universal Islands of Adventure

En noches selectas, los visitantes que visiten The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade se deleitarán con el show nocturno Hogwarts Always, un nuevo e increíble espectáculo de proyección que llevará a los visitantes en un viaje a través de momentos icónicos de un año escolar en Hogwarts, todo ello en el majestuoso castillo de Hogwarts.

Desde la compra de suministros en el Diagon Alley y el emocionante viaje a bordo del Hogwarts Express, hasta la participación en la Ceremonia de Selección, la celebración del ganador de la Copa de las Casas y mucho más, esta experiencia visualmente impresionante promete cautivar a brujas, magos y muggles de todas las edades.

El espectáculo también contará con cuatro finales diferentes que celebran cada casa de Hogwarts y culminará con una colorida exhibición pirotécnica. Durante el show, los fanáticos también escucharán diálogos de personajes queridos como el Profesor Dumbledore, Hagrid, el Sombrero Seleccionador y otros.

Dreamworks Land: La esperada inauguración esperada

El muy esperado DreamWorks Land hará su debut oficial el 14 de junio en Universal Studios Florida, invitando a los visitantes a explorar los vibrantes mundos de algunos de los personajes más queridos de DreamWorks Animation, como Shrek, Trolls y Kung Fu Panda.

La nueva área contará con áreas de juego interactivas, encuentros con personajes, una experiencia de espectáculo en vivo sin precedentes, dulces exclusivos y momentos dignos de fotografiar para toda la familia. Los visitantes podrán explorar el Shrek's Swamp, disfrutar de Trollercoaster, interactuar con Po en Panda Village, conocer personajes como Gabby de Gabby's Dollhouse y más.

Además, los invitados serán transportados a los mundos de algunos de sus personajes favoritos en DreamWorks Imagination Celebration, un espectáculo multisensorial en vivo que dará vida a las queridas historias de DreamWorks como nunca antes.

A partir de ahora, los visitantes que viajen a los parques pueden prepararse para el entretenimiento que llegará este año, con productos especiales que celebran las nuevas experiencias, que incluyen ropa, mochilas para bebidas, diademas con el tema de los queridos personajes de DreamWorks y más.

La selección también incluye nuevas varitas de burbujas interactivas originales inspiradas en Trolls de DreamWorks Animation y Universal Pictures y Jurassic World de Amblin Entertainment. Las varitas de burbujas activarán funciones divertidas al interactuar con otras varitas y también interactuarán con carrozas selectas de Universal Mega Movie Parade cuando el desfile se estrene el 3 de julio.