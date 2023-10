La causa por la estafa de Turismo Felgueres (también conocido como Luxury Travel) sumó un nuevo episodio: la abogada que defiende a gran parte de las víctimas, Manuelita Díaz, se presentó en la Fiscalía 56 y constató que la Justicia no realizó ningún avance durante el último mes: "Es impresentable lo que está pasando”, lamentó.

El acusado, Mario Gerardo Berra Rojo, se encuentra prófugo fuera del país, y si bien la Argentina inició gestiones con México a través de Cancillería para que se concrete la detención, no hallan su paradero a pesar de sus apariciones en redes sociales para celebrar el pase a la final de la Copa Libertadores de Boca Juniors.

“Tienen conocimiento de esto y hay alerta roja”, indicó la abogada y señaló: “Las pericias informáticas se están trabajando, ahora tienen que preguntarle a la Policía de Seguridad Aeroportuaria porque hay una gran parte de los celulares que no se pueden abrir”, en referencia a los 15 iPhones que le secuestraron, pero que no cuentan con la tecnología para intervenirlos.

“Necesitan una tecnología que el Ministerio Público no tiene, entonces abrieron los que pudieron, pero no obtuvieron demasiados datos y le están pidiendo a la Gendarmería quienes tienen la licencia”, agregó sobre la situación.

Asimismo, manifestó su descontento con el accionar de la Justicia: “Cómo es posible que no lo ubiquen en seis meses. Dicen que la información que les dio WhatsApp no sirve demasiado, solo obtuvieron datos de los teléfonos que revisaron. Si está hablando desde algún lugar no lo está haciendo desde su teléfono, está enmascarando todo”.

Tras descartar la intervención de Meta para brindar datos sobre su paradero -dado que solo interviene cuando hay una vida en juego y no bienes materiales-, amplió: “Hace poco mandaron la actualización del legajo, firmaron el último pedido hace 10 días con ampliación de indagatoria de Berra. Juntaron la documentación y la administraron. La idea de ampliar la imputación fue darle una respuesta a la autoridad mexicana para que no les vuelva a decir que no”.

En este marco, continuó: “Lo cierto es que la autoridad mexicana no quiere indagar la prueba. Habló con Interpol y comentó que a un mexicano es difícil de capturarlo en un país que no lo quiere detener. Estuvieron siguiendo la línea del socio de Berra, el sugerente, el cual se había ido del país, pero como sabemos este solo fue un presta nombre”.

Por último, profundizó en la apelación por la unificación de querella, que tras un mes, fue rechazada por la Cámara. “Presenté un escrito manifestando que, por resultar una total incompatibilidad con los intereses que persiguen las Dras. Parra y Schmidt, tenemos diferencias irresolubles y manifiesta enemistad, mencionada por estas a diferentes denunciantes, con manifestaciones injuriantes a mi persona”, explicó.

“Ya que la jueza no nos atiende, le pedí al fiscal que le traslade el total descontento por la tarea que está realizando, la frustración absoluta que tenemos dado que en seis meses estamos igual o peor que al comenzar”, concluyó.