El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que en caso de ser elegido introducirá en la economía nacional un peso digital llamado Moneda digital argentina.

Se trata de una iniciativa que ya fue implementada o pensada en otros países del mundo como Suiza, China, Rusia y Estados Unidos. En este marco, la Fundación Blockchain Argentina destacó el proyecto y lo comparó con el peso físico tradicional.

De este modo, a través de un comunicado, aseguraron que la principal ventaja de esta digitalización radica en la utilización de la tecnología blockchain, siendo la misma que respalda la seguridad y el funcionamiento de las criptomonedas.

A su vez, puntualizaron en que otros de los grandes beneficios de esta iniciativa es la democratización del acceso a servicios bancarios, la reducción de la economía informal y la implementación de reglas claras para la emisión monetaria, en el marco de la lucha del país contra la inflación.

Un punto a tener en cuenta es que Argentina se ubica el puesto número 12 a nivel mundial en la adopción de criptomonedas. Asimismo, el uso de las billeteras virtuales es un éxito en el país.

“La Moneda Digital Argentina podría funcionar muy bien en todas las industrias gracias a que al blanquear gran parte de la economía, permitiría reducir impuestos y comisiones, generando incentivo de uso. Este nuevo sistema aumentaría la base de contribuyentes y permitiría una mayor eficiencia recaudatoria”, son las primeras respuestas que se esbozan sobre esta situación.

Sin embargo, los privados critican que toda transacción sería visible para el Estado y, más aún, pasible de ser sujeta a impuestos. Por otra parte, el nacimiento de esta moneda requerirá esfuerzos para garantizar una conectividad a internet equitativa en todo el territorio nacional, por lo que todos los habitantes del país se verían beneficiados.

En este sentido, Guido Zatloukal, presidente de la fundación, quien además se dedica al desarrollo de softwares turísticos, de gestión de reservas y de tours, dialogó con Mensajero y aseguró que este nuevo sistema económico beneficiaria fuertemente a la actividad.

“Creo que en la industria del turismo sería una gran ventaja la aplicación de este tipo de moneda. Más que nada en lo que son los servicios internacionales de pago”, comenzó el directivo y agregó: “Esa es una de las soluciones pensadas en el comercio internacional”.

Asimismo, recordó que Suiza empezó un programa piloto, junto al Banco Central francés y el Banco de Singapur, que tiene como objetivo mejorar los pagos internacionales. “Acá el principal problema es la restricción cambiaría propia del país y después entramos en el sistema Swift de transferencia. Son transferencias caras en el costo, y son transferencias aparte que demoran bastante. Esto sería mucho más ágil”, destacó.

En tanto, también influiría en el sector que recibe al turismo internacional: “Hay muchos turistas que vienen al país y saben que pagar con tarjeta no es el mismo tipo de cambio que el blue. Si vamos a un sistema unificado y digital, eso se podría solucionar y se podía incluso promover, usando la trazabilidad para esto”.

Por otra parte, recordó la aplicación del programa Previaje y estimó que una de las limitaciones fue la bancarización con el Banco Nación. “Con un sistema más abierto, se podría hacer todavía más amplia esa implementación”, explicó.

Por el lado de las empresas turísticas, no tendrían trabas para implementarlo porque sería en etapas. “Yo pienso que la incorporación va a ser rápida. Lo que seguramente va a tardar va a ser la implementación total del programa. Calculo un mínimo de un año, por lo menos, hasta empezar las primeras pruebas reales para la gente”, indicó.

En esta línea, puntualizó en la importancia de la llegada de las nuevas tecnologías de blockchain al turismo y recordó: “Un caso, por ejemplo, de uso de la tecnología blockchain y el turismo fue el año pasado cuando Flybondi usó unas pruebas piloto para usar tickets aéreos por medio de NFTs”.

“Nos parece que es muy interesante, aparte de la implementación de la moneda digital, hablar de toda esta tecnología que hay atrás. El sector turístico también tiene mucho campo de adaptación e implementación. Sus normas de emisión y toda esa parte financiera”, continuó.

Por último, se refirió a los detractores de esta política que –sostienen- podría aumentar los impuestos y concluyo: "Es como si hoy bancarizaríamos el 100 % de la población argentina, básicamente. Entonces decís, bueno, ahí te cobrarían más impuestos. Pero lo que no estamos viendo es que esto es mejor que el sistema bancario tradicional. Porque esto sí puede dejar pasar ciertas transacciones. O sea, una señora que tiene un pequeño hostel en Tucumán, no es lo mismo que el Sheraton. Entonces esas pequeñas transacciones no tendrían que estar aplicadas, no se puede aplicar la misma cantidad de impuestos que hoy en día. Entonces yo pienso que es al contrario”.