La eliminación del Impuesto PAIS es uno de los puntos fuertes del Gobierno de Javier Milei en materia de recaudación fiscal. No porque hayan decidido quitarlo, sino porque decidieron no prorrogarlo, dado que esto requería la acción del Congreso y evidentemente fue un camino que esta gestión eligió no recorrer.

Ante el nuevo horizonte sobre las compras en el exterior, lo que significará para las empresas y el aporte al fisco en lo que se refiere al Producto Bruto Interno (PBI), el Gobierno sabe que afrontará un nuevo desafío con este el reciente panorama.

Luego de los cinco años que estuvo presente, el Impuesto PAIS tuvo una recaudación cercana a los 17.300 millones de dólares. Dicho de otra forma, equivalente al 3 % del PBI. Siendo un gran motor en este último año para la recaudación fiscal, una de las principales metas que tendrá el Gobierno será la de reemplazar ese aporte para sostener el superávit fiscal y continuar con la premisa de seguir bajando la inflación.

De esta manera, y con un dólar tarjeta cercano a los $1362 pesos (al momento del cierre de esta nota) y con un mercado con buen semblante para lo que se viene, los próximos meses serán determinantes para su repercusión.

Impuesto PAIS y la opinión de los especialistas sobre el nuevo desafío

La situación económica que presentará Argentina durante 2025 seguirá siendo una incertidumbre con el paso de los meses. Sin embargo, los especialistas esbozan diversos panoramas para lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, Daniel Artana, economista y jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), habló con Mensajero y dio su postura sobre el horizonte económico que tendrá el país tras la salida de la carga impositiva.

Antes de avanzar, hay que recordar que el economista, hace unas semanas aseguró que no es recomendable que el Gobierno levante el CEPO, porque si se libera el cepo completamente para nuevos flujos y stocks, se podrían sumar entre 6000 y 8000 millones de dólares para giro de dividendos atrasados.

Volviendo a lo vinculado con el Impuesto PAIS, puntualizó en que el Gobierno podría buscar recaudar por medio de otros impuestos. Un ejemplo que dio Artana es la reversión del Impuesto a las Ganancias.

A su vez, comentó que también puede haber una perspectiva de recuperación de los derechos de exportación, como así también está la recaudación de los impuestos relacionados con el combustible. "Otro punto en donde también ve con buenos ojos es mejorar la recaudación de los aportes a la seguridad social”, expresó Artana.

Para cerrar, hizo hincapié en que el proceso va a ir de la mano de la recaudación de la economía, que se espera que de mayores ingresos. "En caso de que no den los números, creo que se va a mantener la premisa del Poder Ejecutivo de ajustar el gasto público otra vez. O en su defecto, buscarán recaudar por otro camino, sin agregar impuestos, para no ser contradictorio a su política principal”, aseguró.