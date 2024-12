Las tasas turísticas fueron tema de debate en la última semana. Su implementación, utilidad y eficiencia frente a la situación macroeconómica del país llevó a diferentes funcionarios a posicionarse frente a distintas perspectivas que le otorgan una razón a estas contribuciones que deben dar los turistas.

Quien puso nuevamente el tema sobre la mesa fue el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. El funcionario fue contundente al pedirle a las provincias que no aplicaran este aporte a los viajeros que decidían visitar el país. “No cuenten conmigo si decimos que la Argentina está cara y creamos una tasa por la tentación de recaudar”, declaró.

Y es que varios destinos del país cuentan con estas tarifas, que varían en su costo según provincia y lugar de alojamiento. Ciudad de Buenos Aires, Misiones y Bariloche son quienes cuentan con la tasa. Sin embargo, en Iruya (Jujuy), se buscó implementar esta medida y fue desestimada, ya que no tuvo apoyo ni del gobierno ni del sector turístico provincial.

Actualmente, Ushuaia se encuentra debatiendo la implementación de una tasa de Derecho de Uso Urbano para turistas residentes argentinos e internacionales mayores de 12 años. Los sectores públicos y privados de la capital fueguina se encuentran en el debate por su legislación y posterior implementación.

Cuando Mensajero dialogó con el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Patricio Cornejo, afirmo que esta disposición no sería beneficiosa para el destino, ya que lo posicionaría de una manera negativa en la competencia contra los otros destinos nacionales. Al respecto dijo: “Ushuaia no es un destino hoy por hoy que se pueda dar el lujo de desalentar la demanda turística. Al contrario, tenemos que trabajar en aumentar la calidad de turistas”.

El análisis que Cornejo comparte, coincide con el punto de vista de secretario de la cartera nacional. No obstante, la contracara de esta discusión demuestra que con los recortes hechos al presupuesto en materia de promoción turística, deja a algunas de las provincias con un sabor amargo debido a que es necesaria la propaganda en el extranjero para continuar recibiendo a los visitantes.

Misiones es una de las provincias más elegida por el turista durante todo el año. En julio, fue el segundo destino más visitado del país, según el censo de ocupación hotelera que realiza el Indec mensualmente. En la actualidad, se encuentran trabajando en el marco jurídico que le dará inicio a la tasa turística, la cual fue aprobada por los legisladores del destino y comenzará a implementarse en 2025.

Mensajero habló con el ministro de Turismo, José María Arruá, acerca de su implementación y del porqué comenzar a cobrarle al viajero las noches en las que se hospeda en los hoteles del destino. El funcionario dio una respuesta contundente: “Nosotros vamos a una tasa porque hace un año que no tenemos una promoción internacional”.

Según explica el ministro, acciones como las que realizaba el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) —donde se llevaba a influencers a recorrer los paisajes y se realizaban presencias en ferias internacionales— disminuyeron por los recortes en el presupuesto. Entonces, frente a la necesidad del recibir viajeros, el destino implementará esta tasa para que él desde el sector privado se lleven a cabo estas iniciativas.

“Es plata que se va a poner en la promoción internacional, se va a poner en el sector privado. Toda la plata que se recauda no va a ser para infraestructura, no va a ser para juntar la basura, no va a ser para la promoción en la FIT ni para comprar autos o contratos de secretaria. Esto es para poner todo ese dinero en la promoción internacional del destino”, subrrayó Arrua.

A partir de su implementación en 2025, la provincia de Misiones, cobraría desde un dólar al pasajero que se aloje y desde el razonamiento de las autoridades provinciales se explicó: “Un alojamiento en Iguazú o en Misiones, en general, ronda los U$S 100, o sea, si paga un dólar, hablamos de cobrar menos del 10 % al turista internacional. ¿Y cuál es la contraprestación en la casa?, estamos ofreciendo —y ponemos a disposición del turista todo— el mecanismo sanitario de la provincia, para que cualquier problema que tenga en su estadía tenga la atención del sistema sanitario de Misiones y el transporte de media distancia que está subsidiado una parte por la provincia”.

Un caso similar es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Tasa de Derecho al Uso Urbano, se aplica a todos aquellos viajeros del exterior que se alojan en los hoteles de la ciudad porteña. Su precio varía según el alojamiento y quien administra los ingresos es Visit Buenos Aires, que es el ente público no estatal sin fines de lucro, que tiene por objeto la promoción internacional de la ciudad. Por eso administra los recursos y busca maximizar las oportunidades del turismo internacional como una forma de promoción sin depender de los recursos del sector público.

Bariloche: la pelean en la justicia por implementar la tasa

En la ciudad rionegrina la implementación de la EcoTasa fue un conflicto que pasó a mayores cuando se llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los hoteleros enfrentaron al municipio, ya que no cumplía ni con la concreta individualización de la actividad estatal —que sirve de causa a la obligación tributaria— ni de la efectiva prestación de los servicios y puesta a disposición de los contribuyentes. Por ello, entendieron que era ilegítimo su cobro, por ser contrario al artículo 17 de la Constitución Nacional y el Máximo Tribunal había obligado a desestimar la medida.

El grupo de hoteleros argumentó que la normativa municipal desconoce los lineamientos constitucionales de las tasas retributivas; en especial, la prestación de un servicio individualizado y la proporcionalidad que debe existir entre su importe y el costo del servicio. Sostuvieron que violaba el principio de igualdad, ya que imponía arbitrariamente una carga tributaria a una categoría de sujetos por servicios que se brindan con carácter general.

Sin embargo, Mensajero dialogó con el secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, para saber en qué estado se encontraba la puja por esta operación. El funcionario explicó: “Hubo parte de la asociación hotelera, que llevó adelante una medida cautelar en dos instancias. En la provincia, la rechazaron y la Suprema Corte le dio al lugar. Así que esos hoteles no están cobrando la tasa. Pero se sigue cobrando, ya que ha sido una herramienta espectacular de transformación de un montón de servicios y de accesos que pueden utilizar los turistas y obviamente los vecinos también que lo aprovechan”.

A su vez, Herrero destacó que la principal controversia por la cual se discutía la EcoTasa era que la principal controversia de los hoteleros no la querían cobrar ellos mismos, por lo que se encuentran reformulado una nueva ordenanza para el convenio de ambas partes: público y privada.