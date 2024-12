Dentro del encuentro que Daniel Scioli encabezó en Pinamar, con el objetivo de evaluar junto a funcionarios y empresarios locales las perspectivas sobre la temporada, uno de los puntos que surgió fue el de los fines de semana largo.

Hay que recordar que en noviembre, el Gobierno informó, a través del decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, el listado de feriados para 2025, pero estableció que aquellos catalogados como turísticos fueran modificados y renombrados como “días no laborables”. De esta manera, estos tres fines de semana largos quedan a la deriva, o, mejor dicho, al gusto del empleador, por lo tanto, debilita en gran parte la intención de muchos argentinos que se proponían viajar por el país o hacerse una escapada.

Esta medida se conoció días después que desde la UADE se publicaran un informe en el que “los cinco fines de semana XXL le costaron al país alrededor de 2600 millones de dólares” y presentaron la propuesta de reducirlos para fomentar el turismo receptivo. En aquel momento, cámaras empresarias y funcionarios de los destinos se mostraron en contra de documento.

Un punto a tener en cuenta es que de acuerdo con los datos de la CAME, durante los primeros cuatro fines de semana largos que tuvo 2024 viajaron 8,4 millones de turistas.

Menos fines de semana largos, la preocupación de los hoteleros de la costa argentina

En la reunión que encabezó Daniel Scioli con los empresarios turísticos de Pinamar, Pedro Marinovic, secretario de Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Pinamar, dijo que cuando la temporada de verano no es muy buena o es regular, a las economías regionales, los fines de semana largos ayudan a levantar. Por lo tanto, quiso saber cuál era la opinión del funcionario sobre la reducción de fines de semana largos.

Al respecto, Scioli respondió: “Está como día no laborable, no como feriado contundente. Tenemos tiempo para trabajar el tema. Es muy importante este tipo de encuentros para mostrar el potencial del sector. Porque siempre está esa puja de que se para el país por un feriado y que hay cosas más importantes que el turismo”.

A su vez, explicó que está al tanto de que esta inquietud de muchos empresarios y que se la han comentado desde el máximo nivel de dirigencia empresarial y que van a trabajar juntos en este tema, en sintonía con lo que es la nueva modalidad de vacacionar que ya no es de 30 o 45 días. Sobre este tema, Hani dijo que lo más importante para romper con la estacionalidad ya está y que hoy es una ventaja: “Si nosotros siguiéramos con los turistas de 30 días no se podría. Hoy el pasajero prefiere salir más veces al año solo 3 días y no una sola vez. Sobre los fines de semana largos, dijo: "Estamos a full con ese tema. Daniel ya lo ha hablado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Igual, aún falta que salgan los trasladables para ver el esquema final".