Hoteleros de Pinamar pidieron a Scioli que se trabaje en la carga impositiva

En las últimas 48 horas, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se reunió con empresarios de Pinamar y Mar del Plata, con el objetivo de analizar las perspectivas de cara a la temporada de verano 2024-25.

En este marco, el primero en tomar la palabra fue uno de los representantes de la AHT presente en el encuentro. En principio, el empresario explicó que los hoteleros locales aumentaron las tarifas por debajo de los niveles inflacionarios y que el hecho de que haya cuotas ayuda mucho a que el pasajero se decida a reservar. También puntualizó en que hay muchos viajeros que están esperando porque creen que van a conseguir mejores condiciones.

Otro punto que marcó el empresario es que los hoteleros no viven de una sola temporada y que, más allá de los próximos meses, lo que necesitan es que se pueda trabajar a largo plazo en lo vinculado con los costos. “Tenemos una alta carga impositiva en el sector. Tenemos hecho un estudio en el que nuestra estructura de costos el 42 % corresponde a carga impositiva, que incluye municipales, provinciales y nacionales, así como las cargas sociales”, explicó. A su vez, explicó que sería importante que se incluyera alguna otra medida que lleve a impulsar el turismo nacional.

Por su parte, Scioli respondió que hay una clara intención del Gobierno nacional de trabajar en el aspecto laboral, de hacer mucho más dinámico el mercado laboral, principalmente por las características del sector, donde hay mucho empleo temporal. Con respecto a la carga impositiva, dijo que con el reordenamiento de las cuentas van a estar dadas las condiciones para la reducción impositiva.

Aunque, inmediatamente giró el foco hacia lo vinculado con la promoción y con las redes. “Te puedo decir que tenemos más de 500.000 seguidores en el Inprotur, 350.000 en la Secretaría, tenemos más de un millón de contactos en nuestro Instagram. Todo eso para entusiasmar, motivar, y también me consta que, como hemos hablado, al máximo nivel del gobierno nacional, en el área de comunicación, también a disposición”, agregó.

Otro de los que tomó la palabra fue Pedro Marinovic, secretario de Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Pinamar, dijo que opina, al igual que Scioli, que van a tener un buen verano, pero que les va a costar.

Marcela Crespo, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales de Pinamar, que nuclea a balnearios y paradores de Pinamar, también hizo hincapié en otro tema como la Ley Pyme, porque las principales preocupaciones del sector se basan en la carga impositiva y en la industria de los juicios laborales. “En la temporada, no es que enero tiene que ser bueno, porque eso no nos preocupa porque el pasajero viene, pero la realidad es que la fecha cuando empiezas las clases tendrían que evaluarse nuevamente. Acompañar con una medida de fechas en educación, con créditos para clase media que pueda activar y que es mucha la gente que viene en febrero”, comentó. A su vez, agregó: “La temporada está bien, no muy bien. Yo creo que va a ser mejor, pero hay que empujar desde el Estado algunas cuestiones, nada más”.