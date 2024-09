[1 / 3]

Y hacer algo bastante tranquilo y informal y que sea un poco ida y vuelta de preguntas y respuestas. Matías es quien está encargado de Eurocore Internacional dentro de lo que es Runward. Así que ahí en la diaria hay más de todo lo que es la marca. La idea era justamente aprovechar la situación para comentarles un poco las novedades de la marca. La verdad que este año ha pasado para nosotros como un muy buen año. Y este año seguimos en crecimiento, con lo cual creemos que todavía hay muchísimo para trabajar y para crecer. Y tenemos también la inversión internacional, con la cual hemos usado muchísimas herramientas. Sobre todo a nivel de cantidad de agencias que nos han confiado hoy en día en el trabajo y nos siguen eligiendo. La verdad es que la rentadora ha bajado muchísimas tarifas. Manteniendo siempre, hablamos del servicio premium, pero lo que queda es una rentadora que es más de 100 millones de pesos. Y es una rentadora premium. Una de sus bases es darle influjo a la experiencia del pasajero. Bueno, esto que les he comentado anteriormente, la verdad que parte del crecimiento que hemos tenido también tiene que ver obviamente con el crecimiento de clientes que hemos sumado. Yo tengo una marca del año 2019, se hizo un buen trabajo en 2019, pero bueno, 2020 obviamente muere. Se ha terminado todo el trabajo. La verdad que en ese momento fue duro porque se hizo un trabajo bastante arduo y el frenar de golpe y volver a arrancar los años de cero. Pero bueno, por suerte las agencias respondieron también bien y hemos sumado muchísimos clientes. Como decía antes, con la llegada de Sofi y las marcas que acompañan estamos bien posicionados y con esperanzas para el futuro que siga creciendo. Cuando dicen tarifas, ¿tiene que ver con producciones que están por época o con las tarifas fijas todas las temporadas? Creo que lo que sucedió después del COVID en el 2020, estuvimos obviamente en el 2021 muy bajo en cuanto a renta de autos por la situación que había. Pero luego en el 2022, dado que no había fabricantes que estuvieran fabricando los microchips de los vehículos, de los autos, el precio subió mucho. Entonces teníamos muy poca oferta y mucha demanda. Estuvimos en el 2010 y en el 2023 espectacular, algunos números que no se habían visto en muchísimos años precisamente porque el costo de la renta era muy alto porque no había suficientes vehículos en el mercado. Nos encontramos con que a mediados finales del 2023 la cosa se empieza a estabilizar un poco. Entonces hay que ajustarlo, hay que volver un poco a la dinámica anterior del 2019 y a cómo nos sentimos en el mercado cuando había suficiente demanda. Lo que valdría decir es que en el 2024 hemos asentado los precios, nos hemos alineado con la competencia porque hemos aumentado estudios un poco más altos. Nos hemos alineado para ser competitivos pero no perder el precio que tiene el exencio-premio que nosotros damos. Cuántas promociones hemos hecho, pero es algo un poco más puntual en cuanto al mercado. Sobre todo intentamos cubrir fechas importantes para cada mercado, Black Friday o los Summer Mondays que tienen algunos mercados, la temporada de la carrera de cada uno de los mercados. Pero en general el mensaje es que estamos muy competitivos frente a la competencia pero no perdiendo el estándar de calidad que dan nuestras empresas. ¿Y este servicio premio? ¿Cómo se trata? Bueno, nosotros como marca europea, como marca francesa, tenemos un estándar de calidad en Europa, tenemos muchos certificados mercios y algunas otras certificaciones por marcas europeas de calidad. Y aparte se aplica al número de vegetinas, calidad de los vehículos, la flota siempre está entre 6 y 18 meses. Nosotros tenemos una política de devolver los vehículos a determinados meses o a determinados kilómetros para que el cliente siempre tenga un vehículo en sus manos de buena calidad y sobre todo nuevo. En lo que es renovación de flota. Las flotas se van renovando cada 6 a 18 meses, 6 a 12 meses en los países corporativos. De ahí lo que mencionaba Sofía anteriormente, sumo dos cositas que está

bueno tenerlo en cuenta, aparte de las tarifas también hoy en día que nosotros hemos potenciado y hemos hecho foco sobre todo en tener excelentes tarifas en corto, mediano plazo. Vemos que la mayoría de las reservas hoy en día en Argentina se sigue manteniendo y capaz de ser histórico. El pasajero es casi de las mil de buscar el auto, es lo último que el pasajero termina buscando en el caso de viajar. Entonces lo que hacemos es potenciar las tarifas, las mejores promociones se van a encontrar de acá a 1, 2 o 3 meses. Cuando tratamos de buscar y potenciar y mejorar esas tarifas para estar más competitivos en más cercano plazo. Y después algo interesante que también está bueno hablar de post-COVID, perdón si te voy para atrás, pero bueno, lo vamos a ir analizando, algo muy interesante que tomamos decisiones como empresas de vanguard es también, en ese momento fue bastante duro para todos, es mantener las comisiones a las agencias y a los operadores. Ahí fue una decisión comercial bastante importante. Dijimos, bueno, estamos caros por esta oferta de demanda, las tarifas están subiendo, la decisión fue mantenerla a nivel de comisiones y de cierta manera tomar nosotros el golpe pero mantener el nivel de comisiones para las agencias. Y creo que eso después se vio reflejado en lo que mencionaba tener confianza en las agencias también. ¿El segmento, el vacacional, es el principal para ustedes o también tienen un porcentaje importante corporativo? Mercado de Argentina para lo que es auto, lo que tiene el punto de venta argentina para afuera es todo vacacional. Todo vacacional, perfecto. Europa, occidental y Frutida principalmente. Sí, en Mercado de Frutida principalmente lo que tiene es un mix entre Europa y Estados Unidos, diferente de otros países. Tiene como más o menos un 60% que va a Estados Unidos y un 40% que viaja a Europa y el resto del mundo. Con lo cual a nosotros nos viene muy bien porque somos más fuertes en Europa, líder del mercado. Europa, Latinoamérica y otros continentes. Pero no tenemos o no somos del tamaño de rentadoras americanas como Avis o Bucket o cualquiera de esas. Entonces nos viene muy bien. El mercado argentino precisamente hace muy buen performance en países europeos como Italia, España, Portugal. Luego tiene también crecimiento en Sudamérica como el Curaçao, República Dominicana. Todo lo que es Caribe. Y eso son los países top. Sí, para nosotros Europa siempre, el nombre un poco nacido de ahí, Europecar, realmente fue siempre muy fuerte en Europa. Pero a nosotros nos gusta decir que no es solamente en Europa. La verdad es que cuando una agencia nos hace una consulta de destinos que por ahí no son los tradicionales, todo lo que es Sudáfrica, lo que es Australia, Nueva Zelanda, también tenemos opciones y tenemos tarifas competitivas. Entonces claramente nos la pasamos mucho hablando de lo que es Europa, como decía Sofía, con Italia, España, Alemania y Francia y Portugal como nuestros principales mercados. Pero nos gusta cuando por ahí también nos vemos crecimiento en otros destinos. Porque realmente ese servicio y ese nivel de flota, de atención al cliente, de cobertura, se da a lo largo de todos los puntos donde tenemos venta. Entonces creo que ahí cuando por ahí nos prueban en Europa por primera vez, pero después nos encuentran en otros puntos y se genera ese vínculo con la marca. Digo que las agencias nos consultan primero por ese destino y por el protocolo. Al revés, somos los únicos que tenemos flota en X destino. Bueno, entonces le resolvimos la discusión y nos buscan después para Europa. Entonces creo que se da un poquito de ida y vuelta. Que da la experiencia. Claro, que la buena experiencia genera que nos vuelvan a consultar por otros destinos. ¿Son asociados con la banda? ¿La mayoría ponen su compuerta? La mayoría no, pero es verdad que nosotros tenemos un compromiso a nivel empresa de para el año que viene tener un 25% de la flota global híbrida o eléctrica. Sobre todo por las restricciones de las grandes ciudades. Nosotros llevamos, hemos estado allí desde el infrosario,

precisamente visitando a turoperadores. Y una parte importante del mensaje que queremos transmitir como empresa es el por qué los vehículos eléctricos de aquí a unos años también van a tener que estar en lo que es vacacional. Porque al final las grandes ciudades tienen una serie de restricciones, Madrid, Roma, Mallorca, París, en las que luego el propio turista no va a poder acceder con un vehículo diésel. Es más, en 2035 en Europa se dejan de fabricar vehículos de combustión diésel o gasolina. Con lo cual lo que queremos desde Europa es aleccionar un poco al cliente argentino que está menos acostumbrado, a lo mejor que el europeo, a ver las ventajas del vehículo eléctrico y que luego le pueda compensar su viaje a países europeos. Nombrabas Rosario recién, ¿cuáles son las plazas principales que tienen en Argentina? Principalmente lo que es Córdoba, Rosario, como en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, luego Mar del Plata, Mendoza, lugares típicos también capaz de plazas de turismo. Un poco sumando a lo que es eléctricos, la verdad que nosotros tuvimos que también hacer un montón de investigaciones y nos apoyamos mucho por ahí en cosas que había en Europa, España y Francia, también en Italia, nos pasó bastante data, porque para nosotros también era nuevo el auto eléctrico. Yo siempre hago una comparación con lo que era el auto automático. Cuando nosotros empezábamos a rentar autos, sobre todo en Estados Unidos, pero en general,