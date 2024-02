El optimismo de Scioli sobre la recuperación turística en 2024

El flamante secretario de Turismo Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, habló en la presentación de la adhesión del turismo al programa Cuota Simple y destacó la importancia de la industria a nivel económico nacional.

En este sentido, precisó que la Argentina no está atravesando un gran momento, pero fue optimista con la recuperación: “Tenemos que tener mucha creatividad, hacer grandes cosas uniendo esfuerzos, y por eso tengo realmente mucha confianza, en que Argentina sea un gran epicentro de ferias, congresos, convenciones, turismo de cruceros, como hemos hecho siempre”.

A su vez, se elogió por su trabajo en como embajador en Brasil y recordó: “Lo hice en Brasil, no esperé que nos vengan a comprar, salí a vender. Me recorrí todo Brasil cuando estaba todo roto y logramos que fuera el primer socio comercial. En turismo hicimos lo mismo, en aquel momento se habían caído los cruceros, las ferias, la gente no venía a la Argentina”, en referencia a su anterior experiencia al frente de la Secretaría en 2001.

A 20 años de aquella ocasión, continuó: “El desafío precisamente era poner a la actividad turística como una locomotora del desarrollo, la recuperación del empleo, de la generación de divisas genuinas", y comparó con la actualidad: “Pero ahora tengo mucho más fe que en aquel momento. En primer lugar, el país lo encuentra con una infraestructura renovada, hotelera, gastronómica, una mayor conectividad aérea que va a seguir expandiéndose”.

LA LLEGADA DEL TURISMO A CUOTA SIMPLE

Por último, en referencia al programa Cuota Simple y la llegada a la industria, concluyó: “Ahora se vienen los carnavales, el fin de semana largo, Semana Santa y donde hay un turista hay trabajo. Donde hay un turista, una familia pasa un momento de recreación y estoy absolutamente convencido que esto va a llevar a ser accesible para que, en forma tan merecida, muchas familias que no se han tomado vacaciones, por una razón u otra, ahora la puedan planificar de esta manera”.