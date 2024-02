Daniel Scioli, flamante secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, habló públicamente por primera vez tras ser anunciado en el cargo. En diálogo con Radio Mitre, el exembajador argentino en Brasil explicó por qué aceptó la propuesta de Javier Milei y le respondió a los dirigentes de la oposición que le salieron al cruce.

En primer lugar, Scioli aseguró: “Esta etapa la tomo con un gran compromiso; tengo fe en que el país va a salir adelante y yo quiero colaborar y ayudar con mi experiencia”, y sumó: “Vengo de hacer un gran trabajo en la embajada más importante para Argentina, con récord de visitantes y una logrando que Brasil vuelva a confiar en nosotros”.

Por otra parte, señaló que no le molestaron las críticas pronunciadas por funcionarios peronistas y destacó: “No entiendo que les puede llamar la atención. Los escucho, pero no encuentro el sentido a que se diga eso. De mi parte voy a estar dispuesto siempre a ayudar en los momentos difíciles”.

Por último, la reciente incorporación al gabinete indicó: “Tengo 67 años y no tengo ninguna aspiración política más. Que quede claro: mi tiempo electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para que yo pueda competir en las PASO de 2023. Esto lo sabe muy bien el presidente y si soy criticado por eso, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que yo siento”.

QUÉ DIJO DANIEL SCIOLI SOBRE TURISMO

El secretario remarcó que confía plenamente en el apoyo que Guillermo Francos, ministro de Interior, le puede brindar a la cartera. Así, puntualizó: “El área tiene un denominador común: el bienestar, la salud de las personas, la calidad de vida, y también la generación trabajo e ingresos de divisas genuinas”.

Además, explayó: “Argentina va a tener mayor conectividad, a través de la política de Cielos Abiertos y el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, lo que facilitará la llegada de turistas, la organización de eventos, congresos y ferias”. También destacó la importancia de las temporadas de cruceros.

Asimismo, sintetizó: “No vamos a esperar que los turistas vengan, sino que los vamos a ir a buscar nosotros, por lo que vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para lograrlo”.

QUIÉN CRITICÓ A DANIEL SCIOLI

Tras el nombramiento a cargo de la Secretaría, la diputada Victoria Tolosa Paz le cuestionó: “Me cayó pésimo, con mucho enojo. No voy a decir malas palabras porque no suelo tener ese vocabulario, pero me enoja muchísimo”. Además, agregó: “Él ha tomado una decisión que nos aleja en términos de política, de las convicciones y de las lealtades de lo que queremos para la Argentina. Yo quiero estar lejos de esas ideas y me da mucha pena”.

También apuntó: “Me parece que es la cara del deterioro de la política y del peronismo. No se puede reconstruir confianza cuando siempre fuimos el partido de las mayorías, de los trabajadores. Este hombre tuvo la dicha de que el movimiento le diera la oportunidad de ser vicepresidente de Néstor Kirchner, dos veces gobernador y tuvo la casi dicha de ir a unas PASO. No hablé con él y no tengo nada más que hablar”.

Por otra parte, Leandro Santoro, par de Tolosa Paz en la Cámara de Diputados, afirmó que “le da pena” la decisión de Daniel Scioli y expresó: “Terminó su carrera política de la peor manera; perdió el cariño de la militancia que se había ganado”.