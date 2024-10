Una de las principales acciones que pretende hacer el Gobierno Nacional es levantar el cepo cambiario. Pese a que todavía es imposible precisar una fecha exacta para levantar la medida debido a que se deben acomodar otras cuestiones económicas previamente, Javier Milei, presidente de la Nación, confirmó que cada vez está más cerca de poder hacerlo con una frase que llamó la atención a los mercadistas.

“La apertura del cepo está mucho más cerca de lo que vos pensás”, respondió el Presidente Javier Milei tras ser consultado acerca del fin de las restricciones cambiarias. “En realidad, hay una apertura del cepo con plata y otra sin plata. Si me ponen la plata, lo abro hoy. Estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para abrir el cepo sin plata necesitás es que desaparezca el exceso de oferta de pesos”, dijo Milei en declaraciones al canal de streaming Neura.

Incluso, el propio presidente aclaró que la falta de dinero no es producto del blanqueo de capitales sino que esta destinada a otras aspiraciones del gobierno.“Esa plata va a entrar al sistema para el financiamiento del sector privado. El juego se llama crowding in, no se llama crowding out,” confirmó el presidente en donde, además, explicó la dinámica por el cual el sector público.

Incluso, hizo referencia sobre el número estipulado de la inflación, algo que también sorprendió a muchos. "Es del 1% mensual o 13% anual”. Para llegar a ese número, señaló: “Cuanto el IPC es de 2,5% ya estamos en la inflación inducida. Ahí bajo el crawling peg y si no hay money overhang se levanta el cepo. Cuándo va a ocurrir eso no depende solo de nosotros, depende más de las decisiones de demanda de dinero de los individuos”.

Luis Caputo también respaldó la cercanía de levantar el cepo en Argentina

Durante el coloquio IDEA en Mar del Plata, reunión que junta a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, el actual ministro de Economía afirmó que queda menos para la quita aunque pidió paciencia. “No nos apuremos con el cepo porque el paso del tiempo nos juega a favor. A medida que pasa el tiempo, más queda atrás los efectos negativos de la pésima política monetaria del Gobierno anterior”, anunció.

Y cerró: “No hay una sola manera de salir del cepo; se puede hacer de manera gradual como lo estamos haciendo o de shock si recibiéramos esa plata”.