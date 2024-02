Delta vuelve a ser nombrada la mejor aerolínea de EEUU por el Wall Street Journal

Delta Air Lines fue nombrada la mejor aerolínea estadounidense de 2023 por el Wall Street Journal en su calcificación anual de aerolíneas. El periódico realiza un seguimiento de acuerdo con su historial de presentación de un servicio confiable y centrado en el cliente.

La red de Delta obtuvo el primer lugar por tercer año consecutivo y ocupó la primera posición en seis de los últimos siete años.

"Operaciones seguras y fiables dirigidas por personas atentas: así es como nos ganamos la confianza de nuestros clientes cada día", dijo el director de Operaciones, Mike Spanos. “Gracias a los 100 000 empleados de Delta en todo el mundo por lograr el mejor rendimiento del sector en 2023”, expresó.

The Journal clasificó a las aerolíneas según métricas objetivas de desempeño en la industria y datos del Department of Transportation de los Estados Unidos. Delta ocupó el primer puesto en la clasificación general y en tres de las siete categorías, incluidas las llegadas puntuales, bajo volumen de reclamaciones de acuerdo con el Department of Transportation de EE.UU. y reprogramación por sobreventa.

Además, ocupa la 2º posición en la calificación por bajos volúmenes de pérdida y demoras extremas de equipaje. En esta misma línea, el medio informó que la aerolínea tuvo el menor índice de reclamaciones y redujo su tasa de cancelación de vuelos al 1,2% de los vuelos, desde casi el 2%.

Delta obtuvo ingresos récord en el trimestre de diciembre, con el mayor volumen de viajes navideños de su historia. El rendimiento operativo fue el mejor de su clase, con un factor de finalización y un rendimiento de puntualidad líderes en todo el sistema.

Aunque este reconocimiento es el más reciente para la galardonada operación de la aerolínea, la gente de Delta crea continuamente oportunidades para otros premios, incluyendo el premio Cirium Platinum como la aerolínea más puntual de Norteamérica y el 1er lugar en la encuesta anual Business Travel News Airline Survey por decimotercer año consecutivo.

"Delta Air Lines ha liderado el pelotón en la recuperación de las operaciones", informaron Dawn Gilbertson y Allison Pohle en la cobertura del Journal. "La aerolínea se llevó la corona -de nuevo- en la 16ª puntuación anual de aerolíneas de The Wall Street Journal".