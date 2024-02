La "superfecha" que ya cautiva a operadores y agentes

El Gobierno oficializó el calendario de feriados 2024, con la incorporación de tres feriados puente. En total son 19 , uno de estos resulta ser atractivo para turistas y agencias, ya que abarcara 6 días no laborables.

El mismo comenzará el 28 de marzo y terminará el 2 de abril. Las efemérides nacionales que transcurren durante esas fechas son inamovibles, ya que se realiza la Pascua de Resurrección para el culto cristiano y el feriado en conmemoración de los soldados y veteranos caídos en la guerra de Malvinas.

Tras esta realidad, los turistas tienen una nueva posibilidad de viajar por el país o al exterior. Por esto mismo, Mensajero dialogó con diferentes operadores para constatar si este fin de semana extralargo resultaba atractivo para los viajeros, generando consultas y solicitando destinos a los agentes.

El gerente de TKT Travel, Daniel Montero, calificó este feriado como una “superfecha de venta” y destacó: “Vendimos ya el 90% de todo lo que tomamos a riesgo en los destinos de Cancún, República Dominicana y el nordeste de Brasil”.

Para la agencia mayorista, la venta de los destinos en ese periodo concentrado de días fue “espectacular”. A poco más de un mes de esta oportunidad, Montero destacó: "Salvo algunas butacas que nos quedan a Cancún, hemos vendido muy bien viajes combinados a República Dominicana, combinados República Dominicana con Jamaica y República Dominicana con San Martín".

Por otro lado, el encargado de Producto de Juan Toselli, Andrés Baraldi, analizó: “Notamos que en los últimos 15-20 días empezaron a aparecer bastantes consultas de pasajeros, a nivel destinos, a diferencia de otros años, uno de los más demandados es Iguazú y luego lo está siguiendo con una buena tendencia Mendoza”.

La demanda de destinos y paquetes en ambas agencias son una realidad. Sin embargo, algunos operadores no tenían altas expectativas con respecto a esta semana no laborable. Beraldi indicó: “Para ser muy honesto no teníamos una expectativa sobre ningún fin de semana largo de lo que es Argentina, porque todo está muy complejo a nivel económico.” Aun así el Operador Mayorista reporta una cifra de comercialización de paquetes del 60%.

La realidad monetaria del país se presenta como un factor clave a la hora de tomar la decisión para viajar en este fin de semana. Tanto el gerente TKT Travel, como el encargado de Juan Toselli, concordaron que las ventas se consolidaron con poca anticipación.

Con respecto a esta conducta, Montero especificó: “se terminó de consolidar más la venta durante estos días de verano, en comparación a la temporada que ya estaba vendida antes de cambio de gobierno”. Por su parte, Beraldi declaró: “Es cierto que también mucha gente está tomando la decisión de comprar más sobre la fecha, justamente por toda esta incertidumbre económica”.

A su vez, Andrés Belardi precisó que hoy el turista se divide en dos grandes grupos: el que busca asegurarse el viaje, que ya compro y sabe que va a querer viajar, y el que está viendo si se hace una escapada, pero no quiere arriesgar a comprar algo sin saber como se va a manejar la economía durante los próximos meses.

Los paquetes vendidos: servicios incluidos

Aquellos que ya confirmaron su viaje para la Semana Santa eligieron ocupar la mayor cantidad de días posibles. Por lo que los paquetes solicitados abarcaban la mayor comodidad para el turista y que el mismo pudiera estar en un alojamiento sin preocupaciones, recorriendo el destino y disfrutando la escapada.

En el caso de los destinos internacionales ofrecidos por TKT Travel, el gerente de la agencia mayorista, Daniel Montero, detalló: "Siempre es con hotelería, y todos los servicios: Aéreo, traslados y alguna actividad en destino como los City Tours que nosotros incorporamos a los paquetes".

En la comercialización de los destinos nacionales, predominantes en la venta de la agencia Juan Toselli, el encargado de producto, Andrés Beraldi, sañaló: “Para este fin de semana se trata de hacer paquetes entre 3 y 4 noches. Los paquetes incluyen el aéreo, el desayuno y un paquete básico de excursiones, que son tal vez las más demandadas en lo que refiere al destino”.