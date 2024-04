Fred Dixon dejará su cargo de presidente y director ejecutivo de NYC Tourism + Conventions en junio para ponerse al frente de Brand USA, la organización responsable de promover a los Estados Unidos como un destino turístico de primer nivel.

Su puesto será ocupado de manera interina por la directora de mercadeo de NYC Tourism + Conventions, Nancy Mammana, quien desde 2018 dirigió el cambio de marca del organismo en 2023. Además, es la encargada de supervisar las estrategias organizativas que afectan a los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, incluidas campañas promocionales nacionales e internacionales, estrategias de medios, iniciativas digitales, planes creativos y de contenido, eventos, asociaciones, licencias y esfuerzos de desarrollo turístico global.

Esta transición de liderazgo ha traído aparejado la formación de un comité de búsqueda para liderar el proceso de identificación y selección de un nuevo director ejecutivo.

El vicepresidente ejecutivo de la Organización Shubert, Charles Flateman, señaló: “Durante casi veinte años, Fred Dixon ha sido sinónimo del turismo en la ciudad de Nueva York, del éxito continuo de la industria y de su impacto en la ciudad. Su liderazgo y experiencia crearon un modelo para la excelencia en la promoción de destinos y el equipo de personas talentosas que hacen posible el trabajo. Estamos inmensamente emocionados por él en este nuevo rol y sabemos que siempre será un campeón para la ciudad de Nueva York”. A su vez, calificó la situación como “un momento agridulce” para NYC Tourism + Conventions y la industria turística.

La ciudad de Nueva York es un destino turístico de primer nivel mundialmente, dado que en 2023 atrajo a más de 62 millones de viajeros , generó más de 74 mil millones de dólares en impacto económico y apoyó más de 380.000 empleos en ocio y hotelería.

De esa manera, se espera que para 2025 la ciudad reciba a más de 68 millones de viajeros , superando los niveles de visitas previos a la pandemia. Al mismo tiempo, será la sede de una gran serie de eventos como America250 y la Copa Mundial de la FIFA 26.

Dixon forma parte de la organización desde 2005 como vicepresidente de Turismo y se convirtió en director ejecutivo en 2014. En ese sentido, tiene más de 30 años de experiencia en la industria de viajes. Incluso, ha liderado la estrategia de turismo, reuniones y eventos de la ciudad, y la programación para hacer crecer los viajes de negocios y de placer a nivel mundial.

Con su estrategia a largo plazo para crear una red global de puestos de avanzada que incluye a profesionales de ventas, mercadeo y prensa en diversos mercados emisores, las visitas internacionales se duplicaron en más de 13 millones de viajeros. De hecho, en la actualidad, Nueva York está representada en 17 mercados extranjeros y activa en casi 40 ubicaciones en todo el mundo.

Algunos de sus trabajos destacados fueron: la Coalición para la Recuperación de la Hospitalidad y el Turismo de la Ciudad de Nueva York, realizada en los primeros meses de la pandemia y la publicación de All In NYC: The Roadmap for Tourism's Reimagining and Recovery, que se implementó con el apoyo de una inversión de 30 millones de dólares de la ciudad de Nueva York para mensajes y promoción de recuperación.

Bajo ese marco, Dixon es un líder respetado que forma parte de las juntas y comités de asociaciones de la industria de viajes. Además, es el actual titular de Destinations International, forma parte de la junta directiva de la Corporación Operativa del Centro de Convenciones de Nueva York, la junta directiva de IGLTA, la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+, el comité ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos y es funcionario de la junta directiva en el Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey de la Copa Mundial de la FIFA 26.