Diversidad y calidad en cada experiencia de viaje

Desde su creación, Ola Mayorista de Turismo se ha destacado por ofrecer una amplia gama de productos turísticos que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada viajero. Con un enfoque en la calidad, la innovación y la excelencia en el servicio, Ola se ha convertido en sinónimo de confianza y satisfacción para agencias de viajes y pasajeros en toda la región.

Ola Selecta: exclusividad y confort para viajeros exigentes



Ola Selecta es el segmento premium de Ola Mayorista de Turismo, diseñado para aquellos viajeros que buscan experiencias únicas y personalizadas. Con beneficios especiales en hoteles de lujo, servicios exclusivos en destino, traslados privados, excursiones exclusivas y vuelos en cabinas ejecutivas y business, Ola Selecta garantiza un viaje inolvidable lleno de confort.

Para presentar este nuevo lanzamiento, Ola realizó dos eventos que se llevaron a cabo durante el mes de marzo en Córdoba y Buenos Aires, ahora el 21 de mayo se presentará en la ciudad de Rosario.

Para seguir dando a conocer entre los agentes este nuevo segmento Ola lanzó 2 concursos de ventas:

Concurso de ventas Palladium: Podrán participar todas aquellas agencias minoristas registradas en el Ministerio de Turismo de la Nación que vendan estadías de las propiedades de Palladium Hotel Group en Riviera Maya (México) y Brasil entre el 25/04/2024 y el 17/05/2024 inclusive.

- Las agencias que realicen reservas de los hoteles participantes del concurso,

con check-in hasta el 31/12/2024 durante el período de tiempo mencionado,

participarán del sorteo de una Notebook DELL Inspiron y dos mochilas de

viaje.

- Todas las ventas de Family Selection at Grand Palladium Kantenah Resort &

Spa, TRS Yucatán Hotel y The Signature Level at Grand Palladium Imbassaí

Resort & Spa duplican las chances de ganar.

Conocé más acerca de este concurso haciendo click acá.



Concurso de ventas Air Europa: Podrán participar todas aquellas agencias minoristas registradas en el Ministerio de Turismo de la Nación que realicen emisiones de Air Europa en Business Class de larga distancia con origen/destino EZE/COR en vuelos puros de Air Europa entre el 06/05/2024 y el 05/06/2024 inclusive.

- La agencia que más tickets emita en vuelos puros de Air Europa en Business

Class de larga distancia con origen/destino EZE/COR durante el periodo de la

acción será la ganadora del premio.

- Las emisiones one way se contabilizan 1 ticket cada 2 emisiones.

- Las reemisiones no contabilizan para la acción.

- Para efectivizar el premio, el mínimo de tickets emitidos por Ola Mayorista

deberá ser de 36.

Conocé más acerca de este concurso haciendo click acá.

Mes del Circuito: Circuitos para recorrer el mundo y dejar huella



Durante el mes de marzo y abril, Ola destacó su amplia oferta de circuitos, que incluían más de 50 opciones cuidadosamente seleccionadas por sus expertos.

Desde destinos clásicos hasta lugares exóticos, los circuitos ofrecen una experiencia única y memorable para cada tipo de viajero.

Grupales Ola: La tranquilidad de viajar acompañados

Con una excelente diagramación de destinos, Ola presenta una serie de salidas grupales y acompañadas que prometen experiencias únicas para este 2024. En marzo, los viajeros disfrutaron de los Encantos del Perú, mientras que próximamente, el 10 de mayo, partirán hacia Europa Soñada con 40 pasajeros. Esta salida también se repetirá en septiembre, y en octubre vuelve a realizarse Encantos del Perú. En octubre, se agregará un viaje a Alemania y el Este Europeo.

Finalmente, en noviembre, los viajeros podrán disfrutar de la grupal de Bellezas de Turquía. Los grupos de Ola ofrecen la tranquilidad de viajar en compañía y la seguridad de contar con el respaldo de Ola en todo momento.

Para el primer mes del 2025 ya anunciaron una nueva salida DISNEY: MAGIA Y AVENTURA. Con fecha para el 20 de enero de 2025, esta salida desde Buenos Aires recorre Orlando y Miami.

Conocé más acerca de esta nueva salida haciendo click acá.

Ola Conecta: Más cerca de los clientes

Ola Conecta es el evento exclusivo de Ola donde los agentes de viajes pueden recibir una capacitación casi personalizada por parte de sus proveedores. Con mesas redondas y cambios de disertantes cada 15 minutos, Ola Conecta ofrece una experiencia única para aprender y conectar con otros profesionales del sector. El primer Ola Conecta de este año será llevado a cabo el 11 de junio en la ciudad de Salta. Próximamente, se estarán confirmando las fechas de Santa Fe y Neuquén.

Escuela de Influencers: Aprendizaje y diversión en destino

Este mes de mayo, Ola llevará a cabo la quinta edición de su programa Escuela de Influencers, donde ocho participantes tendrán la oportunidad de viajar a Jamaica junto a la reconocida influencer Floxie. Esta iniciativa única ofrece a los participantes la posibilidad de aprender a crear contenido para redes sociales mientras disfrutan de una experiencia inolvidable en el hermoso destino caribeño.

Enjoy 15: Cumpliendo sueños de quinceañeras en Disney

Los circuitos de Enjoy 15 están diseñados para garantizar el disfrute de todas las quinceañeras que sueñan con viajar a Disney Europa o Disney USA. Con un trato personalizado y un seguimiento minuto a minuto, Enjoy 15 es la opción preferida de las quinceañeras para vivir una experiencia mágica y memorable.

En Ola Mayorista de Turismo, la misión es ofrecer a sus clientes una experiencia de viaje única y memorable. Con una amplia variedad de productos y servicios de alta calidad, Ola está comprometida a hacer de cada viaje una experiencia inolvidable.

¿Querés conocer más? Visitá su página web.