Aviareps reunió a clientes y partners en su primer workshop en Argentina

A las 9 de la mañana del jueves 27 de marzo se abrieron las puertas del salón del Palladio Hotel Buenos Aires MGallery. La cita fue convocada por Aviareps, que muchas veces organizó eventos de este estilo, pero este es especial porque es la primera vez que tienen un encuentro propio en Argentina.

Aviareps Around the World Roadshow es el evento que reúne en varios puntos del mundo a todas las empresas representadas por ellos. En el caso de la edición en Buenos Aires, tuvo el plus de que sumaron otras marcas, además de las que ya son clientes. Al igual que sucedió en la fecha de Brasil que realizó dos días antes.

Aviareps y su confianza en la plaza local

Al explicar por qué se está haciendo por primera vez este año, Alex Obaditch, gerente general de Aviareps para Argentina y Uruguay, comentó que se debe a las condiciones del mercado. “Recién este año vemos unas bases sólidas de crecimiento y estamos empezando a ver números positivos más que nada en el mercado de viajes al exterior”, puntualizó.

De esta manera, hizo hincapié en que en la economía ya se empiezan a notar ciertos signos de crecimiento, sobre bases más sólidas y por eso consideraron que era momento de invertir y alentar a las empresas a que hagan lo propio, en un evento donde puedan tener contacto directo con los profesionales del sector.

Alrededor de 150 agentes de viajes pasaron por el workshop de Aviareps entre las 9 y las 13, horario en el que mantuvo abiertas sus puertas. En el salón principal se desplegaron los escritorios de destinos como Kissimmee y Visit Florida; navieras, cómo fue el caso de Royal Caribbean; y también aerolíneas cómo Arajet, Ethiopian y algunas asiáticas como Xiamen Airlines y China Southern Airlines.

“La zona del sudeste asiático está en alto crecimiento y tiene cada vez más interés en el mercado argentino, porque es un pasajero que sigue viajando y muestra una resiliencia que otros no tienen. Además, es un mercado maduro, que ya ha viajado por distintos destinos y empieza a buscar otros horizontes. Nosotros representamos a Singapore Airlines, una empresa 5 estrellas y que va a un destino premium”, detalló.

Para cerrar, el gerente general de Aviareps en Argentina y Uruguay comentó que están en crecimiento en el mercado, lo cual también se refleja en un incremento en las ventas de las empresas que representa.