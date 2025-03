Royal Caribbean, con el acompañamiento de Aviareps, mostró todo lo nuevo que se viene para estos próximos meses. Rodeados de operadores y agentes de viajes, la compañía realizó un evento, bajo el nombre The Royal Era, donde mostraron los nuevos barcos que tendrán a disposición, como así también diferentes herramientas para los profesionales del sector. En este marco, Micaela Poole, Tourism & Trade Manager de Aviareps, dialogó con Mensajero.

Entre los objetivos que tiene por desarrollar Royal Caribbean, en la exposición se presentaron los tres pilares fundamentales a seguir: innovación y tecnología, identidad cultural y evolución. “Cambió la manera en la que los pasajeros viajan en cruceros. Dentro de Royal Caribbean, hay vecindarios, con más de 26.000 plantas. Esto, entre otras cosas, nos ha caracterizado por ser líder en la industria de las experiencias”, expresó Lucas Bueno, Senior Manager, Sales - Other Lacar South de Royal Caribbean para la región Latam.

A través de estos tres pilares, la innovación y tecnología apunta a destacar a la compañía en transformar la experiencia que tiene un crucero tradicional con actividades relacionadas con la realidad virtual y shows de última generación. Por otro lado, la identidad cultural apunta con inversiones en México, tales como Royal Beach Club Cozumel y un Perfect Day, mientras que la evolución apunta a la identidad visual, consistencia y continuidad de la empresa.

El trabajo de Aviareps con el agente de viajes y operadores

En su charla con Mensajero, Micaela Poole, Tourism & Trade Manager de Aviareps, dejó en claro que el trabajo que se viene haciendo con el agente de viajes y hasta dio detalles sobre la labor minuciosa luego de años complejos para el sector. “Vemos que muchas de las ventas a los operadores se realizan con mucha anticipación. Sabemos que el producto Cruceros es difícil de vender, sobre todo, luego de la pandemia”, comentó.

“Sin embargo, hemos tratado de ir sacando ese miedo. Hoy en día, la gente conoce mucho más el producto y sentimos que es mucho más cómodo venderlo. Tratamos de capacitar al operador y, junto al operador, al agente de viaje. Tratamos de darles herramientas, videos, fotos y cualquier cosa que está al alcance”, cerró.

Caribe sin visa: las nuevas propuestas que tendrá Royal Caribbean

Dentro de la compañía, presentaron dos barcos gemelos al Icon of the Seas: En primer lugar, se dio a conocer el Serenade of the Seas, con itinerarios de 7 noches desde Cartagena y Panamá, con visita por las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), con salida a partir de octubre de 2025. Por otro lado, y debido a la gran demanda de temporada, el Jewel of the Seas, tomará la posta, con extensión, hasta abril de 2027.

Incluso, y según la mirada que expuso Bueno, presenta una oferta imperdible para los pasajeros, destacándose la posibilidad de recorrer el Caribe sin la necesidad de sacar un visado de Estados Unidos. Además, incluirá paquete de bebidas a la tarifa del pasajero, oferta de destino y oferta tropicalizada.

Capacitación con herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial

No solo fue barcos y lujos, sino que también se presentaron algunas opciones para mejorar el trabajo de los agentes y operadores a través de tecnología. Apoyadas en la IA y canales de difusión como WhatsApp Business, Luis Guajardo, Trade Marketing de Royal Caribbean, explicó cuáles son los beneficios de poder contar con opciones como estas para facilitar el trabajo a los profesionales y ayudar a los clientes.

“Es muy importante tener en cuenta cosas que a nosotros nos ayuden a eficientar nuestro trabajo y volverlo mucho más sencillo. Para eso, la presencia de ChatGPT (IA) y WhatsApp Business es una gran ayuda el sector”, expresó Guarjardo, quien además dio detalles de lo que se puede hacer en materia de marketing y difusión para los clientes.