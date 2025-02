Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo y este mes de enero está cumpliendo un año de vida con resultados que han superado las expectativas, impulsadas por pasajeros y turistas de todo el mundo.

El barco hizo su debut en enero de 2024, revolucionando la forma de viajar y ofreciendo no solo un crucero, sino una experiencia única, marcando el comienzo de una nueva era en la manera de vacacionar. El Icon of the Seas no es solo un barco, sino una clase de embarcación que ha sido diseñada para ser el destino en sí mismo y con el objetivo de convertirse en el lugar donde se puedan disfrutar las mejores vacaciones familiares en el planeta tierra.

Según una encuesta de calidad realizada por Foster Viajes, el 70 % de sus clientes que eligieron viajar con Icon Of the Seas otorgaron la máxima puntuación (10/10) en categorías clave como servicio, instalaciones y entretenimiento.

Así mismo y con motivo de este aniversario, la agencia comparte un informe que refleja los números que convierten al crucero en uno de los más importantes y elegidos del mundo.

Durante su primer año de vida, Icon of the Seas, registró:

192.000 familias a bordo

180 escalas en tierra

7900 cumpleaños festejados

52 visitas a la isla Perfect Day at CocoCay

449 espectáculos acuáticos realizados

55.350 batidos servidos – el más popular “Coastal Cookie Crush”

426 espectáculos sobre hielo

1.594.567 conos de helado servidos

96 cenas de alto nivel

15.000 saltos en Crown Edge

Michel Diana, CEO de Foster Viajes, expresa al respecto: “Estos datos muestran cómo las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden vincularse, vivir distintas emociones y disfrutar de sus propias aventuras. Icon of the Seas se propone con cada propuesta, viajes que hagan que todo sea posible en un solo lugar tanto para los que buscan vivencias fuertes como para los entusiastas del relax. Es esta combinación única en su tipo la que convierte al Icon en la propuesta ideal de las vacaciones familiares”.

El Icon of the Seas tiene varios motivos por los cuales enorgullecerse: su parque acuático más extenso en alta mar, con 6 toboganes; la piscina de mayores dimensiones en la historia de los cruceros, el primer bar acuático en el mar y la innovadora e impactante piscina infinita suspendida en el océano.

Además de las 7 piscinas, el barco ofrece más de 40 “conceptos que redefinen la gastronomía”, en restaurantes, bares y locales para disfrutar de una variedad de experiencias y espectáculos. Cuenta con diversidad de opciones de alojamiento, con 28 tipos de cabinas, algunas diseñadas para familias de tres, cuatro y cinco miembros. Y deportes y actividades lúdicas para todos los gustos y todas las edades.