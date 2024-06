Ciudad de Buenos Aires, durante los primeros tres meses de 2024, recibió alrededor de 10.000 pasajeros chinos, que representan un 62 % del total de visitantes recibidos de este mercado durante el mismo periodo del año pasado. Bajo este contexto y el intercambio entre ambos países, Visit Buenos Aires se presentó en la Feria ITB que se realizó en China.

En este marco, la ciudad tuvo una destacada presencia en el mercado, participando en distintos eventos. Uno de ellos, la Feria ITB que se desarrolló entre los días 27 y 29 de mayo. Este encuentro comercial es uno de los más importantes del sudeste asiático y convoca a más de 1000 compradores profesionales del mercado turístico chino, quienes se reúnen con los más de 600 expositores de los 80 países participantes en la feria.

El espacio de la ciudad en la feria incluyó la presencia de cinco empresas receptivas que operan servicios para el mercado chino y contó, también, con la visita del cónsul adjunto del consulado general y centro de promoción de la República Argentina en Shanghai, Santiago Cataldo.

Además, tras el evento, los representantes de Visit Buenos Aires mantuvieron reuniones con algunos de los principales operadores turísticos chinos, entre los que se encuentran Trip.com, Tuniu, Tongcheng, Lamei Tours y CYTS. Adicionalmente, el Director de Promoción y Comunicación de Visit Buenos Aires Fernando Amer mantuvo un encuentro con la Senior Vice President del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en Inglés), Maribel Rodríguez y con la Directora Regional de este organismo para Asia Sarah Wang.

El organismo, también participó del encuentro comercial Virtuoso Connects Asia. Este evento incluyó una agenda de reuniones con agentes de viajes del segmento de alta gama que operan en el país asiático. Así también, Visit Buenos Aires organizó una capacitación de destino para

operadores y agentes de viajes chinos en el consulado general y centro de promoción de Argentina en Shanghái.

Por último, la edición china de la revista de viajes Travel+Leisure galardonó a la ciudad de Buenos Aires com el premio: “The Most attractive destination”.