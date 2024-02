Walt Disney World presenta vestidos inspirados en villanos

Walt Disney World en Florida presenta por primera vez vestidos de novia inspirados en villanos de sus películas, en el marco de la colección 2024 de Disney’s Fairy Tale Weddings de Allure Bridals, que tiene un estilo sofisticado y toques de fantasía, inspirados en Úrsula, Maléfica, la Reina Malvada y Jafar.

En este sentido, los nuevos vestidos son tan versátiles como románticos y cada uno evoca temas de las historias de Disney, con detalles icónicos y acentos coloridos en cada look particular. Los cuatro estilos ya están disponibles en color negro o marfil, a partir de US$ 2000.

EL VESTIDO DE ÚRSULA DE DISNEY

El look inspirado en Úrsula se caracteriza por una silueta de sirena con adornos bordados a tono en el corsé. En los colores mencionados, tiene mangas transparentes desmontables que tienen detalles en los puños.

Las novias pueden optar por un vestido de corte ajustado en tonos negro y verde. El vestido está decorado con un brillante terciopelo verde y delicadas aplicaciones de encaje superpuestas sobre una tela de organza negra. Por otro lado, la versión en color marfil ofrece detalles de encaje de chifón que le da un toque más suave.

EL VESTIDO DE LA REINA MALVADA DE DISNEY

Inspirado en la villana de Blancanieves y los siete enanos, el vestido está decorado con encaje lineal, adornos florales en 3D y cuentas y lentejuelas delicadamente puestas sobre tul. La silueta de vaina considera un escote en forma de corazón que conduce a un corsé con una terminación puntiaguda y un bordado llamativo. Disponible en negro, marfil o dorado, el vestido se complementa con una tela con volantes para mayor elegancia.

EL VESTIDO DE JAFAR DE DISNEY

El vestido está disponible en un color marfil sutil o un negro audaz y presenta un escote pronunciado que recuerda el collar de Jafar, acentuado por su propio cuello hecho con tela de satín. El corsé está diseñado con un toque masculino y se combina con mangas largas ligeramente abultadas con puños abotonados.

LOS VESTIDOS INSPIRADOS EN PRINCESAS DE DISNEY

La colección 2024 Disney Fairy Tale Weddings también incluye vestidos inspirados en las princesas de Disney: Ariel, Aurora, Bella, Cenicienta, Jasmine, Pocahontas, Rapunzel, Blancanieves y Tiana.

Los 18 vestidos, dos modelos por cada princesa, están decorados con innumerables detalles y telas innovadoras, entre los que se incluye una pieza hecha de tul brillante característico de un vestido inspirado en la princesa Jasmine y un diseño de encaje fantástico sobre una tela suave de satín para decorar un estilo inspirado en Rapunzel.

Un vestido de gala inspirado en Cenicienta ofrece un exclusivo color platino con encaje Chantilly, revés metálico y aplicaciones de encaje con pedrería única. Para aquellos que buscan capturar el espíritu de la era del Jazz, el look inspirado en Tiana enfatiza un estilo glamoroso, brillando con miles de cuentas y lentejuelas.