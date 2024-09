Todo lo que necesitas saber sobre Disney 4-Park Magic

El mágico mundo de Walt Disney World anunció una oportunidad para aquellos que quieran visitar los parques que integran Disney Destinations. Con el nombre de Disney 4-Park Magic, los pasajeros que adquieran este paquete podrán disfrutar de unas vacaciones muy especiales con los cuatro parques temáticos con emocionantes atracciones y entretenimiento para toda la familia: Magic Kingdom Park, Disney's Animal Kingdom, EPCOT y Disney's Hollywood Studios.

Los boletos podrán ser utilizados entre el 5 de enero hasta el 29 de marzo de 2025, teniendo un plazo de siete días luego de la fecha del primer uso con un ingreso a un parque por día, sin tener una fecha de embargo. Los tickets del nuevo mundo ya están disponibles con un precio inicial de 475 dólares, teniendo la chance de que los visitantes puedan disfrutar de los cuatro parques temáticos.

Incluso, quienes adquieran el paquete tienen la chance de no hacer renovaciones para ingresar a los parques, aunque hay que tener en cuenta que la oferta no se podrá combinar con otras promociones o descuentos vigentes.

CUÁLES SON LOS DETALLES DE CADA PARQUE TEMÁTICO DE DISNEY DESTINATIONS

Magic Kingdom Park

Por un lado, se embarcarán en la aventura musical de Tiana Bayou Adventure, un viaje

emocionante con Tiana y el caimán Louis, amante del jazz, mientras atraviesan el pantano y descubren nuevos amigos.

Además, se podrá disfrutar del regreso de Country Bear Musical Jamboree en Frontierland con una nueva lista de canciones interpretadas al estilo Nashville en donde su unirán al equipo Azul en una emocionante carrera de TRON Lightcycle / Run Presented by Enterprise.

Disney's Animal Kingdom

Un espacio en donde se podrá podrá disfrutar desde un banshee en Avatar Flight of Passage y la visita al bosque de Pandora en Na'vi River Journey. Incluso, el Festival of the Lion King presentará un espectáculo con acrobacias, canciones y marionetas de todo el mundo del Rey León.

EPCOT

En la ciudad del futuro de Disney World, aquellos que asistan podrán presenciar el nuevo espectáculo ¡Celebración Encanto! en el CommuniCore Plaza para bailar y cantar en compañía. Además, todos los personajes de Mickey&Friends estarán a la vista para fotos y autógrafos en un ambiente mágico.

Por otra parte, se podrá explorar el mundo de Moana en Journey of Water, Inspired by Moana con el agua real como protagonista mientras que a la noche, se realizará un espectáculo luminoso llamado Luminous The Symphony of Us.

Disney's Hollywood Studios

Una galaxia de Star Wars, el mundo de Slinky Dog Dash en Toy Story Land y el universo de dibujos animados en Mickey & Minnie's Runaway Railway. Todo en un mismo lugar.