La ciudad de Nueva York es considerado como uno de los destinos más elegidos por los viajeros argentinos. Por eso, esta noticia es una gran novedad para el mercado nacional. New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción turística de la ciudad, confirmó la apertura de dos programas conocidos para septiembre y octubre: It’s Time For Culture (Es tiempo de cultura) y NYC Off-Broadway Week, ¿En qué consiste y cuándo arranca?

Está claro que Nueva York tiene actividades turísticas constantemente debido a un inmenso caudal de turistas que recibe a diario. Sin embargo, durante la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre, la organización oficial de promoción turística de la ciudad habilitó dos programas, con variedades de eventos, conciertos, recorridos, actividades y experiencias para todo tipo de público.

“Ofrece a los visitantes y neoyorquinos la oportunidad de experimentar 29 de las producciones teatrales más íntimas de la ciudad a un precio excelente. Desde su inicio en 2009, el programa ha generado más de cinco millones de dólares en ingresos”, expresó Nancy Mammana, directora de marketing y directora ejecutiva interina de New York City Tourism + Conventions, sobre lo que será NYC Off-Broadway Week entre el 30 de septiembre a 13 de octubre.

Así mismo, la directora Mammana también hizo referencia sobre la presentación que será It’s Time For Culture durante el 8 al 27 de octubre. "Es un programa que reúne experiencias excepcionales ofrecidas por las notables instituciones culturales de nuestra ciudad. El año pasado, más de 25 millones de visitantes culturales fueron atraídos a la ciudad de Nueva York”, cerró.

¿Cómo es el itinerario que presentarán estos dos programas en la ciudad de Nueva York?

Por el lado de It’s Time for Culture, el programa implementará una oferta de 70 ofertas especiales distribuidos en los cinco distritos de la ciudad (Manhattan, Bronx, Staten Island, Brooklyn, Queens) con diferentes actividades recreativas y culturales durante las tres primeras semanas de octubre.

Con esto, el objetivo que presenta New York City Tourism + Conventions es seguir mostrando a la ciudad como un escenario plenamente cultural. Incluso, este nuevo programa no solo está apuntado a los turistas extranjeros sino también a residentes del lugar.

Por su parte, NYC Off-Broadway Week presentará un total de 29 espectáculos dentro de los cuales 16 serán nuevos participantes. Los tickets, que serán 2x1, se podrán reservar desde la página web del sitio y se dividirán en Género (Comedia, Drama, Para niños, Musical, Actuación, Obra de teatro, Actuación en solitario); Audiencia (Solo adultos, Familia, todas las edades, Adolescentes y Adultos) y Vecindario.

¿Cuáles serán los espectáculos en la Semana de Broadway?

1. Bad Kreyol*

2. Blood of the Lamb

3. Blue Man Group

4. Dark Ladies – Ghostly Tales by Gothic Ladies

5. Dirty Laundry

6. Drag: The Musical

7. Drunk Shakespeare

8. Dungeons & Dragons The Twenty-Sided Tavern

9. EVA LUNA

10. Friends! The Unauthorized Musical Parody

11. Furever Home the Musical

12. Gazillion Bubble Show

13. Ghost of John McCain

14. I'm Almost There

15. LA BREVE Y MARAVILLOSA VIDA DE OSCAR WAO

16. LA LLAMADA

17. Perfect Crime: New York’s Longest Running Play

18. RADOJKA

19. Singfeld! An Unauthorized Musical Parody About Nothing

20. Sump'n Like Wings by Lynn Riggs

21. The Beacon*

22. The Big Gay Jamboree

23. The Counter*

24. That Parenting Musical

25. The Office! A Musical Parody

26. The Play That Goes Wrong

27. Titanique

28. Vladimir

29. We Live in Cairo