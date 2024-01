Argentinos en Uruguay: el éxito de la temporada en Punta del Este

Uruguay comenzó un nuevo año con una temporada de verano muy exitosa, llena de turistas argentinos en sus principales playas, como Punta del Este, Maldonado y Piriápolis también.

Si bien aún no hay número exacto de ocupación y llegada de extranjeros, las autoridades locales estiman que 2024 será un año de recuperación del mercado argentino, luego del bajón producido por la pandemia y acentuado por la crisis económica y la diferencia cambiaria.

En este contexto, Mensajero dialogó con Alejandro D´Elía, presidente de la Cámara de la Industria Hotelera (CIH) de ese país; y Martín Laventure, director de Turismo de Maldonado, quienes mostraron una mirada muy optimista en cuanto al futuro del mercado argentino en el turismo de su país.

EL BUEN COMIENZO DE TEMPORADA

D´ Elia valoró la masiva llegada de argentinos, a pesar de los desajustes económicos que atraviesa el país: “Estamos más o menos con los niveles de ocupación iguales al año anterior. Obviamente, estamos muy pendientes de lo que pasa en Argentina porque bueno, sabemos que el 60 % del turismo en nuestro país es argentino”.

Aunque, Punta del Este es la principal ciudad para albergar a los viajeros con mejor nivel adquisitivo y el destino que eleva la vara, muchos otros balnearios, como Atlántida, Piriápolis, Punta Ballena o La Barra, están recibiendo una gran cantidad de viajeros.

“Sabemos que hay un sector argentino que está muy resentido y que le hace muy difícil poder venir. Pero hay otro que está haciendo un gran esfuerzo, que de alguna manera elige venir, porque también la costa argentina en este último tiempo también está más caro”, agregó.

A su vez, remarcó: “No importa el bolsillo que tengan, sino que estamos adaptados a ese turismo que se va a adaptar a las distintas situaciones económicas de cada sector”.

Por su parte, Levanture destacó los primeros días de la temporada: "Es auspicioso, con una muy buena ocupación hotelera, muy buena ocupación inmobiliaria, un movimiento más que interesante en lo gastronómico. Y las dudas estaban con Argentina, que sigue siendo nuestro principal cliente. La verdad que está respondiendo muy bien. Hay un cambio de ánimo".

EL COMPORTAMIENTO DE LOS VISITANTES ARGENTINOS

El 2023 dejó uno de los mejores años en lo que respecta al turismo en Uruguay, lo que significó recuperar algunos de los niveles de las temporadas buenas o de los años buenos prepandemia. Sin embargo, el público argentino es el único que todavía no se recuperó en comparación a la prepandemia. “Sobre todo de 2017, 2018, que fueron buenos años. Pero se está recuperando y pensamos que se va a consolidar esa recuperación en este 2024”, estimó el funcionario.

En este marco, a pesar de que la cantidad de visitantes aumente, la clave está en consolidar el gasto per cápita. “No se va a recuperar el gasto per cápita todavía en esta temporada a lo que fue el 2017-2018. Es decir, la cantidad de gente todavía el gasto es menor", lamentó.

LA HOTELERÍA Y LOS MÚLTIPLES ALOJAMIENTOS

Asimismo, el funcionario destacó la ocupación casi plena -aunque sin dar cifras exactas- de la hotelería local: “Hay una ocupación prácticamente total durante estos días. Habrá que ver cómo fluye el resto. Y después hay que ver también el nivel de gastos. O sea, son muchas las variables que hay que analizar antes de definir lo bueno o malo de la temporada, pero el comienzo ha sido bueno y con mucha gente”.

A su vez, D´ Elia opinó: “La hotelería no es el pulso total del turismo de nuestro país, porque también existe la informalidad, los alquileres directos, que es un gran número que no tenemos, pero sí podemos ver que hay muchos turistas que han elegido venir a nuestro país, y principalmente argentinos y brasileños, que ha crecido mucho en estos últimos dos años también”.

La primera quincena de enero es históricamente el pico máximo de turistas en el país vecino y posteriormente siempre se espera una pequeña baja. “Generalmente, la primera quincena de enero los hoteles de mejor categoría siempre tienen una ocupación más alta, después los hoteles más chicos, de 2 y 3 estrellas, que fueron los que más sufrieron pospandemia la recuperación. Tenemos que trabajar con optimismo para adelante, estar tranquilos, y bueno, y esperar un poquito que también se recupere Argentina”, expresó.

Además, Levanture indicó: “A partir del 26 de diciembre y hasta el 10 o 12 de enero es el momento de ocupación máxima. Después siempre decae, aunque mantiene un nivel interesante y un movimiento bueno. Y febrero siempre se presenta con alguna incógnita, más allá del punto alto de carnaval”, y reveló que desde el Gobierno están trabajando para atraer el turismo durante todo el año, lo cual permite no depender tan exclusivamente de la temporada de verano y del sol y playa.

LA IMPORTANCIA DE ATRAER MÁS TURISTAS

Ante esta situación, el titular de la CIH destacó los incrementos de conectividad del país: “Están llegando turistas de Chile, Paraguay, muchos de Estados Unidos, también Europa, y eso es importante para el turismo, la llegada de muchos cruceros a nuestro país, este año va a ser récord”.

“Uruguay trabajó fuertemente en distintas promociones, junto con el Ministerio de Turismo, para buscar otros mercados, viendo la crisis que había obviamente en la Argentina, aunque sabemos que el público argentino es el principal proveedor de turista de nuestro país”, agregó.

De este modo, el Gobierno mantuvo los principales beneficios impositivos para los turistas argentinos: “Lo que es la hotelería, por ejemplo, el IVA todos los extranjeros está exento, en la gastronomía, en los alquileres directos, alquileres de autos, también. El Gobierno Uruguayo armó una batería de medidas para ir paliando la diferencia cambiaría y la situación económica para que Uruguay sea más atractivo en la competencia con la región”, detalló.

Por último, Levanture concluyó: "Cuando hablamos de Punta del Este, por lo menos en el imaginario, más allá de ser un producto de primerísimo nivel, también a veces está el tema de que es inaccesible en materia de precios, y realmente hay una oferta muy variada, porque aparte hay otros destinos dentro de Maldonado, propio Punta del Este, Piriápolis, La Barra y Manantiales, mucha oferta con variados precios, pero siempre con una buena relación precio-calidad para el consumidor final".