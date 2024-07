Hoy el marketing pasó a ocupar un rol preponderante en cualquier plan de negocios de una empresa y mucho más aún cuando son marcas que buscan posicionarse en nuevos mercados. En el caso de Promovere cuentan con tres áreas de negocios: representaciones, PR y marketing, para clientes que no quieren una representación, pero sí tener una presencia en el mercado; y Vê Educa, que es a través de la que se encargan de certificar a los actores de la industria turística en marketing y promoción.

Para conocer más sobre el catálogo que manejan, Mensajero dialogó con su directora, Carla Polise. En este sentido, la ejecutiva detalló que entre los clientes se encuentra Islas Caimán, a quienes representan en Argentina de la mano de PTG Consulting. Luego, para el Cono Sur, tienen a Atelier de Hoteles, que es una cadena 100 % mexicana con dos propiedades activas en este momento: Óleo Cancún Playa, que es un hotel boutique con sólo 168 habitaciones; y Atelier Playa Mujeres, que es un 5 estrellas de lujo, sólo adultos (para mayores de 16 años). “Es para un pasajero más exigente y obviamente con un gran enfoque en el corporativo, más allá del vacacional”, detalló Polise.

Asimismo, comentó que también representan a Enjoy Travel Group, que es un grupo de receptivos de Caribe y Estados Unidos: al que también se le sumó Enjoy México y Enjoy Dominicana; y Xplorer Florida, que es una marca del grupo, pero separada y que propone visitar Estados Unidos más a pedido. “A veces, las agencias tienen pasajeros que buscan experiencias distintas, como pueden ser traslados VIP, alquiler de casas rodantes o campervan o limusinas o yates o casas privadas”, explicó la directora de Promovere.

Además, agregó que dentro de los representados también tienen a Helenic Travel Network, que es un DMC de Grecia, específicamente basado en Atenas, que ofrece más de 50 circuitos de habla hispana con salidas garantizadas de Grecia y combinados con Europa y Oriente.

Por último, en la enumeración, es su más reciente incorporación: Gaviota Hoteles, que es una cadena 100% cubana, con hoteles boutique en La Habana Vieja, en una zona en la que se encuentra la mayor cantidad de propiedades de este estilo y son de esta empresa por medio de la marca Habaguanex. "Son hoteles con desayuno o media pensión, pequeños, entre 20 y 60 habitaciones, coloniales e históricos, pero modernos por dentro. Entonces, dan este mix de estar en un lugar emblemático pero a la vez tener todas las comodidades. A su vez, explicó que Gaviota también tiene una marca en los polos turísticos de playa que se llama justamente Playa: Playa Vista Azul, en Varadero, Playa Cayo Santa María, Playa Cayo Coco y The One Gallery, en Cayo Las Brujas.

¿Cómo manejan en Promovere un portfolio tan amplio?

- Hellenic es nuestra primera representación de Europa. Siempre nos basamos en marcas de América, sobre todo del Caribe, y fue un desafío pensar en incorporar una marca europea. No obstante, nos eligieron porque en nuestro catálogo no teníamos una competencia directa para ellos. Entonces, algo que quizás podía verse como una debilidad, terminó siendo una fortaleza.

¿De qué manera trabajan con el mercado para transmitir todo este diverso catálogo?

- Nuestro enfoque está en el turoperador. Entonces, la distribución siempre es respetando el canal. La comercialización es de nuestras marcas hacia el turoperador y después el turoperador hacia la agencia. Ahí es donde entra la labor de apoyarlo en las acciones que quiera hacer de cara a sus clientes. Desde Promovere, un gran valor agregado es nuestra experiencia en comunicación y marketing digital, utilizando diferentes vías online, como nuestra página web que tiene una landing dedicada a cada representación. Dejamos un poco que el agente de viajes pueda adquirir de una manera fácil y rápida información de cada representado sin acceso a tarifas ni ningún tipo de comercialización. De algún modo es una vidriera y una forma de ayudar al agente de viajes a conocer un poco más de la marca, pero siempre respetando que el canal de venta su turoperador de confianza.

¿Cuál es la estrategia que se implementa ustedes, entendiendo el mercado argentino también que es tan volátil?

- Lo que nosotros ofrecemos es incorporarse a una red de distribución de calidad porque estamos todo el tiempo en contacto permanente con los turoperadores. Visitamos dos veces por año a cada plaza, entonces les posibilitamos tener acceso a una red de distribución que está calificada y actualizada. Esto les da a estas marcas la entrada de conocimiento de poder llegarle a los turoperadores que realmente pueden vender su producto. De hecho, nosotros tenemos clasificados sobre lo que más venden. Entonces, ahí es donde también hacemos el foco. Lo que nosotros ofrecemos es el valor de nuestra red de distribución, que a la vez, para nosotros, son nuestros aliados comerciales locales, porque la realidad es que sin ellos la labor nuestra no tendría sentido.

¿Qué valor le dan a que el mercado tengan una cadena de valor saludable?

- Cuidamos mucho que la venta se dé a través de la agencia y de la agencia al touroperador, que no se falten pasos, porque lo que queremos es que el touroperador siga existiendo y que la agencia también. En pandemia vimos los desastres de las personas comprando por un online sin ningún tipo de asistencia, entonces, nuestra empresa, y el resto del mismo estilo, están para cuidar esos detalles y sobre todo la calidad del viaje y que por detrás esta experiencia, los profesionales también cuiden y estén capacitados.

¿Qué importancia le dan a que los profesionales estén formados en el producto?

- A las marcas lo que les ofrecemos es dar capacitaciones sobre su marca. Que los profesionales en general, ya sea de minoristas o de mayoristas, los conozcan al 100 % y los puedan comercializar de manera certera, que sepan lo que están vendiendo y cuáles son sus valores agregados. Apuntamos a poner en valor desde la capacitación, que es superimportante para mantener al profesional actualizado y para darle herramientas de venta.

¿Creen que este es su valor agregado?

- Si bien buscamos siempre objetivos de venta, porque cualquier empresa al hacer una inversión, quiere medir su retorno, nuestro principal valor es el posicionamiento, la promoción y la capacitación constante, que son los pilares que nosotros manejamos dentro de una red de distribución supercalificada y a la que le podemos dar acceso a todas las marcas que trabajen con nosotros.

¿Qué productos funcionan más en los mercados en los que están presentes?

- Por ejemplo, el argentino es un gran productor de turismo vacacional, también tiene un gran costado de MICE y de corporativo. Pero, en Bolivia, Paraguay o Perú se destaca el segmento de bodas. En estas plazas, la mayoría se casa en Cancún, en Dominicana o en Cuba. Entonces, cada uno tiene su especialización. Además, en Paraguay todos los grupos de estudiantes se van a Cancún.

¿Ven mayor potencial de crecimiento para Argentina?

- Más allá de que cada mercado también responde de manera diferente y la cantidad de turoperadores que en el país no se compara con los que pueden encontrarse en otro sitio, inclusive si se lo ve en relación con Colombia, que a nivel población tiene características similares al nacional. Tenemos más de 70 turoperadores y Colombia no llega a los 30. Es inmenso. Realmente tiene mucho potencial y por eso hay tanto interés de las marcas en mirar hacia Argentina, pese a cualquier crisis que podamos tener. Porque además reactiva muy rápido. Nos reinventamos permanentemente. Estamos buscando la manera de salir adelante y de no quedarnos.

¿Cómo ves el espíritu de los empresarios del sector para lo que queda del año?

- Los veo positivos y con esperanzas de que vamos a poder reflotar. La verdad que los números del año pasado y principios de 2024 fueron buenos. Los turoperadores casi llegaron a volver a producir lo que fue prepandemia. Y eso es mucho, porque la realidad es que veníamos de una baja muy importante. Entonces, la verdad es que es algo bastante alentador. Por supuesto, nosotros, con todo el cambio que tuvimos, particularmente hacia finales de año y el inicio de este, todo se movió y nos tenemos que volver a adecuar a nuevas reglas del juego. O sea, tipos de cambio, por ejemplo, muchos pasajeros ahora están queriendo pagar en dólares en vez de pesos. La realidad es que si bien se notó una desaceleración en esos cambios, empezamos a proyectar un segundo semestre un poco más alentador, con un pasajero que se está animando a volver a apostar y a invertir en ese viaje.

¿Crees que las empresas se vieron resentidas por estos cambios?

- Lo interesante de nuestras marcas es que la mayoría de ellas apuntan a un tipo de público bastante viajado, más exigente y que busca un nivel de servicio de calidad, por lo cual no se vieron tan afectados. En cuanto a los mayoristas, sí veo que están utilizando mucho este tiempo para la capacitación, para la promoción y para ampliar sus equipos. Hay mucho movimiento también en los equipos de trabajo para profesionalizarse cada vez más. Lo que tiene también nuestro mercado es que es muy activo y siempre está buscando la innovación. El mayorista está invirtiendo cada vez más en tecnología para tener mejores herramientas para los agentes de viajes y eso también es muy positivo porque se están aggiornando muy bien a la nueva era digital.

Y nuestras marcas también están acompañando este proceso. Todas tienen algún tipo de plataforma para dar esa prontitud, por lo cual también estamos a la vanguardia de lo que va sucediendo. Tratamos, juntos, de algún modo, ser mejores para ese pasajero que, más allá del servicio y de la experiencia, busca prontitud y calidez en una respuesta rápida y profesional.