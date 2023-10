Mensajero dialogó con Diana Sosa, de gerente de Ventas para Latinoamérica de Seaworld Parks & Entertainment, quien se mostró muy emocionada por participar nuevamente de FIT y anticipó algunas novedades sobre modificaciones en el parque de cara a lo que resta del año y las próximas temporadas altas.

De esta manera, remarcó la importancia del mercado argentino, el cual ocupa uno de los primeros puestos en Latinoamérica, y dejó en claro que Seaworld está “sumamente preparado para recibir turistas desde el sur del continente”.

¿QUÉ NOVEDADES TIENE SEAWORLD PARA LO QUE QUEDA DEL AÑO Y LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS?

- Tenemos muchas atracciones que ya abrimos, pero queremos reforzarlas, como Pipeline, la única montaña rusa de surf. La curiosidad que presentamos es que los pasajeros viajan parados y la tabla realiza movimientos ascendentes y descendentes, lo que genera la sensación de estar encima de una ola. También, en Busch Gardens tenemos el Serengeti Flyer, una balanza gigante que se mueve a 109 km por hora.

Por otra parte, anunciamos la apertura del segundo trimestre del año con Penguin Trek, otra montaña rusa que constará de una expedición ambientada en la Antártida. El público piloteará una moto y hará el recorrido, culminando el viaje en el hábitat de más de 300 pingüinos.

A su vez, continuando con las montañas rusas, en el mismo periodo habilitaremos una edición invertida, inspirada en el ave fénix. Será un atractivo familiar y logrará que el pasajero sienta que está flotando. La intención es disponer de actividades para todas las edades.

DURANTE FIT, ¿TUVIERON CITAS CON AGENTES DE VIAJES?

Hemos tenido capacitaciones para agentes de viajes en el marco de la feria, otras para operadores de Buenos Aires y tendremos. La intención es ponernos al día y reforzar nuestra presencia. Queremos dejar en claro que para nosotros el mercado argentino es muy importante porque es un canal de distribución clave para nuestro producto.

¿CUÁLES SON LAS INQUIETUDES QUE LES MANIFIESTAN LOS AGENTES DE VIAJES?

Actualmente, nuestras tarifas son las más competitivas de todos los parques. El plan de comidas que ofrecemos se está vendiendo muchísimo porque no se trata de una consumición al día, sino cada 90 minutos. Es un esquema similar a un all inclusive. A veces, esta información no llega al turista, y por este motivo, pretendemos generar más lazos con los agentes de viajes, para fortalecer la comunicación.

¿QUÉ LUGAR OCUPA ARGENTINA PARA SEAWORLD?

- Es el segundo, después de Brasil. Siempre ha sido así en el caso de Latinoamérica. Mundialmente, el principal es el Reino Unido. Respecto a los números, están creciendo muy bien. Hemos superado los niveles de 2022, lo que nos brinda mucho optimismo.

¿CÓMO OBSERVAN EL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN ARGENTINA TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN MERCADO PARTICULAR?

- En Sudamérica siempre va a existir un sector dispuesto a viajar todo el tiempo, sea cual sea la condición económica. Incluso, muchos turistas tienen el dinero que van a utilizar en las vacaciones fuera del país. Hay momentos donde algunos mercados están arriba y otros abajo, y viceversa, pero nosotros estamos acostumbrados a esa variante. Hay mucha adaptación y resiliencia. Además, cuanto impacta la inflación y la gente no puede comprarse una casa o un auto, gasta su dinero en viajes.

¿HAY ALGÚN PAÍS EN LATINOAMÉRICA DONDE ESTÉN IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DIFERENTE AL RESTO?

Básicamente, estamos ofreciendo los mismos paquetes en todos los países; no tenemos propuestas diferentes. Con los agentes de viaje sucede lo mismo. Gran parte de las contrataciones del mercado latinoamericano se realizan a través de receptivos locales en Estados Unidos. Casi todos compran por medio de operadores nuestros en Orlando. Esta red la capacitamos constantemente mediante encuentros presenciales.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN PARA EL MERCADO ARGENTINO?

Estamos optimistas. Hay que esperar, pero creemos que les irá bien a todos. Aunque haya problemas, todo pasa y la gente sigue viajando igual. Además, Orlando es un destino que llama mucho la atención y, para muchos, es un sueño, por lo que siempre es una opción principal. Estamos preparados porque tenemos atracciones listas para recibir visitantes todo el tiempo.