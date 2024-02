El 17 de febrero, Universal Studios Hollywood festejará el primer aniversario de Super Nintendo World con novedades. Entre ellas, la compañía inaugurará Power Up Café, un bar del estilo grab and go con menú temático que, a su vez, contará con el lanzamiento especial una Golden Power-Up Band.

A su vez, la celebración coincide con el premio Best New Attraction of 2023, de Theme Park Insider 2024, donde sus lectores eligieron a Super Nintendo World como la mejor nueva atracción del año.

La carta del nuevo local gastronómico incluirá:

Super Mushroom Calzone: en forma de champiñones relleno de pepperoni, salchicha, queso mozzarella y salsa de tomate.

1-UP Mushroom Calzone: en forma de champiñones relleno de espinacas, pimiento verde, champiñones, queso mozzarella y pesto de albahaca.

Fire Flower Pretzel: en forma de flor de fuego servido con salsas de queso chipotle, mostaza y queso blanco.

Super Star Popcorn: una especialidad cubierta con brillantina comestible.

Por otra parte, en cuanto a bebidas contará con: Super Mushroom Fizz, 1-UP Mushroom Fizz, Fire Flower Fizz, Super Star Fizz, las cuales son serán preparadas sobre una base de lima-limón y cada una tendrá su propia distinción.

QUÉ ES SUPER NINTENDO WORLD

El área se sumerge en un mundo que otorga una experiencia visual imperdible. Dentro de sus principales atractivos se encuentra Mario Kart: Bowser’s Challenge y muchas otras actividades ideal para realizar en familia.

Además, Super Nintendo World lleva a los visitantes al mundo de 360 ​​grados de Mario, Luigi y la Princesa Peach, donde se convierten en una parte integral del apasionante universo de los personajes.