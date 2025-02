Universal Orlando Resort presenta nuevos y sabrosos detalles del menú que los visitantes pueden disfrutar durante su visita a Universal Epic Universe, que se inaugurará oficialmente el 22 de mayo. Con esto, el nuevo parque de Universal ofrecerá una gama de experiencias gastronómicas de primer nivel, con comidas y bebidas que van más allá de la cocina típica de los parques temáticos.

Desde restaurantes de servicio completo hasta lugares para cenar de servicio rápido, Epic Universe presenta una amplia variedad de artículos en 30 ubicaciones que ofrecen algo para cada paladar. De esta manera, se presentarán comidas de origen francesas, italianos, asiáticos, con mariscos y barbacoa, hasta artículos temáticos únicos.

Los visitantes encontrarán más de 15 establecimientos, incluido el restaurante Atlantic, que se encuentra frente a las cristalinas aguas de Neptune's Pool; el The Blue Dragon Pan-Asian Restaurant, donde los visitantes pueden cenar bajo las constelaciones y junto a dos dragones de neón en la pared; The Oak & Star Tavern, donde podrás disfrutar de una deliciosa barbacoa y mucho más.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic

Este menú incluirá una variedad de encantadores restaurantes – Café L’air De La Sirène, Le Gobelet Noir y más – con cocina de inspiración francesa y otros platos famosos, que incluyen Butterbeer Crêpe; Baguette de Dinde; Alchemist’s Platte; Lentil Stew y Quinche Lorraine.

Los visitantes pueden deleitarse con cocina inspirada en la historia y las experiencias de este mundo en cuatro restaurantes, como Toadstool Cafe, Yoshi's Snack Island y mucho más.

How to Train your Dragon - Isle of Berk